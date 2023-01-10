Фердинанд посоветовал Магуайру уйти из «МЮ»: «Шоу играет вместо него. Я бы хотел задушить Эвра, избил бы его на тренировке, если бы он играл вместо меня!»
Рио Фердинанд посоветовал Харри Магуайру уйти из «Манчестер Юнайтед».
«Люк Шоу играет в центре защиты вместо него.
Это похоже на то, как если бы я вернулся после чемпионата мира, играл хорошо, все говорили, что я молодец, а Патрис Эвра играл центрального защитника. Я бы хотел задушить Патриса! Я бы избил Патриса на тренировке, чтобы убедиться, что он не может играть, и я бы пошел к тренеру и сказал: «Вы что, издеваетесь надо мной, босс?»
Я бы пошел прямо в кабинет трнера и сказал: «Вы меня не уважаете». Харри Магуайр должен двигаться дальше.
Я думаю, он остается в клубе из-за количества игр, и они не могут пригласить кого-то другого. Он играет в кубковых матчах», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe With Five..
Тут ведь дело именно в Магуваере, что он настолько донно играет центрдефа в клубе, что на его место вместо него выбирают флангового защитника
Я думаю, он бы тихонько сидел на скамеечке, а если бы так сделал, то Ферги бы на него наорал, в лучшем случае или вообще вышвырнул из команды.