Фердинанд посоветовал Магуайру уйти из «МЮ»: «Шоу играет вместо него. Я бы хотел задушить Эвра, избил бы его на тренировке, если бы он играл вместо меня!»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Рио Фердинанд премьер-лига Англия Харри Магуайр Люк Шоу Футбол

Рио Фердинанд посоветовал Харри Магуайру уйти из «Манчестер Юнайтед». 

«Люк Шоу играет в центре защиты вместо него. 

Это похоже на то, как если бы я вернулся после чемпионата мира, играл хорошо, все говорили, что я молодец, а Патрис Эвра играл центрального защитника. Я бы хотел задушить Патриса! Я бы избил Патриса на тренировке, чтобы убедиться, что он не может играть, и я бы пошел к тренеру и сказал: «Вы что, издеваетесь надо мной, босс?»

Я бы пошел прямо в кабинет трнера и сказал: «Вы меня не уважаете». Харри Магуайр должен двигаться дальше.

Я думаю, он остается в клубе из-за количества игр, и они не могут пригласить кого-то другого. Он играет в кубковых матчах», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe With Five..

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23 комментария

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Alexander Yavriantz
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Задолбали уже с этим уважением. Ушёл фрукт, которого не уважали, теперь нашли другую цель. Пусть зарабатывают время на поле тяжёлой работой, а не поиском мифического уважения.
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Диер Ташкент
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Ответ lazar
ахах )))Ага. Прям представляю как он к сэру Алексу бы пошел... ))) Я думаю, он бы тихонько сидел на скамеечке, а если бы так сделал, то Ферги бы на него наорал, в лучшем случае или вообще вышвырнул из команды.
Если бы Рио играл бы центрдефа хуже чем фланговый защитник на его позиции цф, то, очевидно, САФ бы вышвырнул бы его из МЮ, даже без всяких походов к тренеру))
Тут ведь дело именно в Магуваере, что он настолько донно играет центрдефа в клубе, что на его место вместо него выбирают флангового защитника
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Lavinka
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Ответ Социо Пат
В Лестере был просто beast, приехал в МЮ превратился в мебель..вроде даже лигу не сменил, но деградировал так будто из третьего дивизиона сингапура перешёл
Первые 2 сезона при Оле хорошо играл.
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Флоренти́но Пéрес
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Рио, если бы Эвра играл вместо тебя, то проблема явно не в Эвра :D
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Кефир- гантели
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Магваер слишком часто тупит чтобы бы играть центральным защитником да ещё и капитаном.
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Alex Legend
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Ответ ta-tosha
В сборной он играет не плохо, но футбол сборных явно в разы ниже уровнем, чем клубный в топ лиге типа АПЛ. По этому и такой контраст
В условном Интере или Ювентусе бы не затерялся
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ta-tosha
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В сборной он играет не плохо, но футбол сборных явно в разы ниже уровнем, чем клубный в топ лиге типа АПЛ. По этому и такой контраст
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lazar
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ахах )))Ага. Прям представляю как он к сэру Алексу бы пошел... )))
Я думаю, он бы тихонько сидел на скамеечке, а если бы так сделал, то Ферги бы на него наорал, в лучшем случае или вообще вышвырнул из команды.
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Nuraly Amirov
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Как же смешно) Рио вякнуть при Фергюсоне не смог бы, особенно когда пример Кина или Бэкса перед глазами был
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Dm Kznts
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Как жаль что боули с поста ушёл.
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Евгений Громов 22
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На месте Рио я не стал бы сравнивать себя с Харри) , кто видел игру их обоих согласятся со мной
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Алекс Мелкумян
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Да он даже простейшие вещи уже боится делать, вечно мандражирует что что-то пойдет не так, че с ним вечно возиться чтоли. Здоровый мужик, нет травм, в него верили - и все ему не так и не этак. Сколько людей не могут на таком уровне играть в силу разных обстоятельств, а Магуайр такой бедный, душат его и буллят. Продайте его уже куда угодно за хотя бы 30-40 млн и пусть идет себе с миром и строит карьеру вроде Эванса в Лестере, Смоллинга в Роме и т.д. Он все равно не уровень, ну это ментально видно, не может капитан и зрелый игрок МЮ БОЯТСЯ постоянно ошибиться и подвести партнеров, это бред. Фернандеш вполне себе справляется с лидерской функцией, мож не идеально, но как умеет - лучше пусть попробует себя на роль постоянного капитана и лидера раздевалки, чем меланхоличный Харри.
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Рома Михалев
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Загубили пацана манки, пора обратно в Лестер, будет первым парнем на деревне
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QWertY
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Можно Челси впарить за сотку, будет получше кулебяк и вофан
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Mazzari2.0
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Тонкий английский юмор🧐
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Temp LC
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Ответ Социо Пат
В Лестере был просто beast, приехал в МЮ превратился в мебель..вроде даже лигу не сменил, но деградировал так будто из третьего дивизиона сингапура перешёл
Схема и тактики разные у команд. Да и главная проблема для Магуайера это высокая линия обороны
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Социо Пат
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В Лестере был просто beast, приехал в МЮ превратился в мебель..вроде даже лигу не сменил, но деградировал так будто из третьего дивизиона сингапура перешёл
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Heisenberg
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Что-то Фердинанд не очень корректно высказывается. И его отменят?
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Пирс Морган
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Давай Харри, может начнется белая полоса в другой команде
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Volgogradets
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Ну если Магуайр бревно и клован, который не соответствует уровню МЮ, за что душить то?
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Schiaff1no
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Где-то вытер слезу Роналду
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Peter Parker
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Достаточно ли Фердинанд черный, чтобы душить Эвра? 🤷🏿
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Данияр Кадиркулов
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Осуждаем насилие в сторону темнокожего француза?
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