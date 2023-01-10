Фердинанд посоветовал Магуайру уйти из «МЮ»: «Шоу играет вместо него. Я бы хотел задушить Эвра, избил бы его на тренировке, если бы он играл вместо меня!»

посоветовал уйти из «Манчестер Юнайтед».

«Люк Шоу играет в центре защиты вместо него.

Это похоже на то, как если бы я вернулся после чемпионата мира, играл хорошо, все говорили, что я молодец, а играл центрального защитника. Я бы хотел задушить Патриса! Я бы избил Патриса на тренировке, чтобы убедиться, что он не может играть, и я бы пошел к тренеру и сказал: «Вы что, издеваетесь надо мной, босс?»

Я бы пошел прямо в кабинет трнера и сказал: «Вы меня не уважаете». Харри Магуайр должен двигаться дальше.

Я думаю, он остается в клубе из-за количества игр, и они не могут пригласить кого-то другого. Он играет в кубковых матчах», – сказал бывший защитник « » в подкасте Vibe With Five..