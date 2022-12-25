Грэм Сунесс: «Магуайр более чем способен вытеснить Варана или Мартинеса из состава «МЮ»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» поддержал защитника .

«Следует отметить, что я доволен игрой Магуайра. Перед ЧМ-2022 по нему мощно проходились люди, которым легко критиковать. Но он намного лучше, чем некоторые думают.

Он очень хорошо провел чемпионат, и теперь ему нужно вытеснить из состава « » одного из центральных защитников: или . Я думаю, что он более чем способен на это», – отметил Сунесс.