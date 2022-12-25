Грэм Сунесс: «Магуайр более чем способен вытеснить Варана или Мартинеса из состава «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Грэм Сунесс ЧМ-2022 Рафаэль Варан Харри Магуайр Лисандро Мартинес Футбол

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс поддержал защитника Харри Магуайра.

«Следует отметить, что я доволен игрой Магуайра. Перед ЧМ-2022 по нему мощно проходились люди, которым легко критиковать. Но он намного лучше, чем некоторые думают.

Он очень хорошо провел чемпионат, и теперь ему нужно вытеснить из состава «Манчестер Юнайтед» одного из центральных защитников: Рафаэля Варана или Лисандро Мартинеса. Я думаю, что он более чем способен на это», – отметил Сунесс.

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24 комментария

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Каратель88
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Пускай себе в порт забирает это дерево привозное.
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Бухгалтер2021
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ждем боксинг дей
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kazbek.1
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А в конце он добавил : но делать этого он конечно не будет ..
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TiGra
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Не способен
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Nogoi89
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О, нет. Нет, нет, нет, нет. И ещё раз - нет.
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Лысый шарлатан 2.0
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Когда суннесс что-то говорит, знайте - это бред и в реальности все наоборот
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Чёрный тюльпан
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Магуайр даже не первый выбор у тен Хага при выходе со скамейки, либо при ротации, потому что есть Линделёф. О чём вообще говорит этот скаузеровский маразматик?
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Ман Сити
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Ответ QWertY
Варан без Рамоса два раза подряд играл в финале ЧМ. Мага, конечно, топ, но вытеснить ящера и мясника у него не получится)
Там атака тащит и вратарь, оборона дырка и это одна из "заслуг" Варана, а вот Рамос тащил в свое время.
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Attack Sir
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Ответ Direct free kick
Стам-Йонсон/Берг, Фердинанд-Видич, да даже Сильвестер-Браун сильнее. Школьника видно издалека
Он, очевидно, говорил о нынешнем составе, но "старичку", конечно, лишь бы обозвать кого-нибудь школьником. 🤡
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serj_78
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Жиру очень понравилось, как Мага провел ЧМ
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Direct free kick
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Ответ Любезный Коссутий
Варан-Мартинес - лучшая пара ЦЗ в МЮ. Мкегавр пусть лавку греет
Стам-Йонсон/Берг, Фердинанд-Видич, да даже Сильвестер-Браун сильнее. Школьника видно издалека
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Любезный Коссутий
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Варан-Мартинес - лучшая пара ЦЗ в МЮ.
Мкегавр пусть лавку греет
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QWertY
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Ответ Ман Сити
Почему нет? Варан без Рамоса полный ноль, а гном еще хуже, на ЧМ его попробовали, но после привозов решили ну его, против Сити его вообще чуть Пенальдеш не избил в подтрибунном. С другой стороны Магваер Капитан, Лидер и Легенда.
Варан без Рамоса два раза подряд играл в финале ЧМ. Мага, конечно, топ, но вытеснить ящера и мясника у него не получится)
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Галым Нуркеев
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Он их может вытеснить только в физическом смысле-весом
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Данил Луговский
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Он нужен будет к концу чемпионата, начнутся теплые дни, а холодильник будет к месту
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консультант_ральф
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Не верю
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Ман Сити
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Почему нет? Варан без Рамоса полный ноль, а гном еще хуже, на ЧМ его попробовали, но после привозов решили ну его, против Сити его вообще чуть Пенальдеш не избил в подтрибунном. С другой стороны Магваер Капитан, Лидер и Легенда.
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Флоренти́но Пéрес
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Портовый всё никак не уймётся.
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Mechel**
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Хорошо против Ирана, сша и африканцев
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Гегенпрессинг Рангника
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Это в стиле «Барселона выиграет ЛЧ» «Криштиану профессионал» «Ливерпуль возьмет апл раньше чем через 30 лет»
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Люблю Марго Робби
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В этой схеме игры Тен Хага Магуаер будет привозить с завидным постоянством, Лича и Варан намного сильнее
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ман сити фейк
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Согласен. Магу показал себя на ЧМ с лучшей стороны.
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Zakal
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В товарняках и кубке лиги,и лиге европы всех вытеснит
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otchim kaloeda
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Варана?
Что эти англичане курят?
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