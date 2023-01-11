У «Сити» лучшая выручка среди чемпионов топ-8 лиг – 731 млн евро. «Реал» – второй, «ПСЖ» – третий

Теги Бавария ПСЖ Милан высшая лига Португалия Порту высшая лига Нидерланды Аякс Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Трабзонспор высшая лига Турция рейтинги бизнес телевидение деньги Футбол

«Манчестер Сити» получил больше всего выручки среди чемпионов топ-8 лиг.

Football Benchmark, ставшее самостоятельным подразделение аудиторской компании KPMG, опубликовало отчет о финансовых показателях чемпионов топ-8 европейских лиг в сезоне-2021/22.

Согласно отчету, выручка английского клуба составила 731 млн евро. «Сити» лидируют в этом рейтинге второй год подряд. На втором месте – «Реал» (714 млн евро), на третьем – «ПСЖ» (670).

Сумма включает в себя три источника дохода: коммерция, трансляции и проведение матчей.

Полный список выглядит так:

1. «Манчестер Сити» (731 млн евро)

2. «Реал» (714)

3. «ПСЖ» (670)

4. «Бавария» (627)

5. «Милан» (269)

6. «Аякс» (189)

7. «Порту» (144)

8. «Трабзонспор» (59)

«ПСЖ» потратил 728 млн евро на зарплаты в прошлом сезоне – больше всех в истории футбола. Убыток клуба – 369 млн

 

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эль Иберико
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рейтинг от 🤡, вот тебе и хвалёная KPMG.

А шитявые это вообще смех 🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artuom Batishev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ RM
Болельщики одного провинциального клуба твердят, что трансфер Азара самый провальный, не обращая внимания на взятые трофеи с Азаром в составе и трансферный баланс
И трофеи и трансферный баланс не с Азаром, а вопреки ему 😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AC.Milan.Fan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Просто тут чисто чемпионы
Да, я уже это понял, невнимательно просто прочёл эту новость 😂, теперь мне все понятно 😂 ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Agabekyan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sevuska
Ну с канистрами здесь всё понятно . А вот перед Мадридистами снимаю шляпу 🎩
Да-да-да Да-да-да. У Мадрида е другие способы заработков. Без спонсоров и кредитов
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скачал отчёт на бэнчмаркете, важные уточнения:
Это топ среди ЧЕМПИОНОВ 8 лучших стран, не среди всех клубов, а только вот этих восьми клубов.
Угадайте, у кого коммерция впереди планеты всей? Правильно, оба арабских мешка. Реал обоим по щекам даёт в тв+матчдэй, где левых спонсоров не нарисуешь. В коммерции на 3 месте Бавария, но там пометка, что по ней ещё нет точных данных
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
StarsAndArrows
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Школота дальше заголовка не читает.Здесь рейтинг чемпионов.
А по теме-канистра сами себе донатят,у них даже не всегда аншлаг на домашних матчах,и "популярность" чисто за счёт арабов и персофанов лысого.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artuom Batishev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Born is the King
Трабзонспор выше Челси (самые дорогие билеты в АПЛ),Мю и Барселоны? 2 арабских клуба в Топ 3. Рейтинг походу такой же искусственный, как и ЧМ 22
А они чемпионы? Там же сказано : выручка конкретно чемпионов. И перечисленны действующие чемпионы в своих лигах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Подкат Пенальтьевич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Этот Football Benchmark принадлежит владельцам ПСЖ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Муравьёв
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Рычагилона
Вижу Трабзонспор в топе но не вижу Барсы. Хммм🤔
Читай что в заголовке написано!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AC.Milan.Fan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мгер Цолакян
Тут у каждой лиги один представитель, получается
А ну тогда все понятно ! ☝️👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AC.Milan.Fan
Почему потролить, Барселона больше всех в мире зарабатывает ...
Просто тут чисто чемпионы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AC.Milan.Fan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Барселону ты добавил - чисто потроллить?
Почему потролить, Барселона больше всех в мире зарабатывает ...
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Cruel Snake
8. «Трабзонспор» (59) красавцы!
Почему? На последнем же месте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DolJun
ждем рейтинг клубов с самой длинной протянутой рукой))
С самым длинным рычагом))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Born is the King
Трабзонспор выше Челси (самые дорогие билеты в АПЛ),Мю и Барселоны? 2 арабских клуба в Топ 3. Рейтинг походу такой же искусственный, как и ЧМ 22
Так перечислены доходы чемпионов топ 8 лиг сезона 21/22. МЮ, Барса и Челси чемпионы?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JuVero
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Cruel Snake
8. «Трабзонспор» (59) красавцы!
У них убытки по итогу, наряду с Аяксом, Миланом и ПСЖ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рычагилона
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вижу Трабзонспор в топе но не вижу Барсы. Хммм🤔
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Роони
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И это ещё бубня не проснулся 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Eden Hazard
Что невероятного в том, что они сами себя спонсируют?
Принимать правильные решения тоже нужно уметь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AC.Milan.Fan
А где МЮ, Ливерпуль, Арсенал, Барселона ??? 🤦‍♂️ ...
Барселону ты добавил - чисто потроллить?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мгер Цолакян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ AC.Milan.Fan
У Милана выручка 269 миллионов, а что у Интера с Ювентусом меньше 50 млн получается ?, бред какой - то ...
Тут у каждой лиги один представитель, получается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AC.Milan.Fan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А где МЮ, Ливерпуль, Арсенал, Барселона ??? 🤦‍♂️ ...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Трабзонспор выше Челси (самые дорогие билеты в АПЛ),Мю и Барселоны? 2 арабских клуба в Топ 3. Рейтинг походу такой же искусственный, как и ЧМ 22
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RM
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Болельщики одного провинциального клуба твердят, что трансфер Азара самый провальный, не обращая внимания на взятые трофеи с Азаром в составе и трансферный баланс
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ مختار موسى حاجييف
Сити уже настоящий топ клуб по всем фронтам ,только ЛЧ не хватает.
Вы посмотрите, кто там на 3 месте, полистайте сегодняшние новости, а потом ещё раз подумайте об адекватности этого рейтинга)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий