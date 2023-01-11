У «Сити» лучшая выручка среди чемпионов топ-8 лиг – 731 млн евро. «Реал» – второй, «ПСЖ» – третий

« » получил больше всего выручки среди чемпионов топ-8 лиг.

Football Benchmark, ставшее самостоятельным подразделение аудиторской компании KPMG, опубликовало отчет о финансовых показателях чемпионов топ-8 европейских лиг в сезоне-2021/22.

Согласно отчету, выручка английского клуба составила 731 млн евро. «Сити» лидируют в этом рейтинге второй год подряд. На втором месте – «Реал» (714 млн евро), на третьем – «ПСЖ» (670).

Сумма включает в себя три источника дохода: коммерция, трансляции и проведение матчей.

Полный список выглядит так:

1. «Манчестер Сити» (731 млн евро)

2. « » (714)

3. «ПСЖ» (670)

4. « » (627)

5. « » (269)

6. « » (189)

7. «Порту» (144)

8. «Трабзонспор» (59)

«ПСЖ» потратил 728 млн евро на зарплаты в прошлом сезоне – больше всех в истории футбола. Убыток клуба – 369 млн