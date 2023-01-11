У «Сити» лучшая выручка среди чемпионов топ-8 лиг – 731 млн евро. «Реал» – второй, «ПСЖ» – третий
«Манчестер Сити» получил больше всего выручки среди чемпионов топ-8 лиг.
Football Benchmark, ставшее самостоятельным подразделение аудиторской компании KPMG, опубликовало отчет о финансовых показателях чемпионов топ-8 европейских лиг в сезоне-2021/22.
Согласно отчету, выручка английского клуба составила 731 млн евро. «Сити» лидируют в этом рейтинге второй год подряд. На втором месте – «Реал» (714 млн евро), на третьем – «ПСЖ» (670).
Сумма включает в себя три источника дохода: коммерция, трансляции и проведение матчей.
Полный список выглядит так:
1. «Манчестер Сити» (731 млн евро)
2. «Реал» (714)
3. «ПСЖ» (670)
4. «Бавария» (627)
5. «Милан» (269)
6. «Аякс» (189)
7. «Порту» (144)
8. «Трабзонспор» (59)
«ПСЖ» потратил 728 млн евро на зарплаты в прошлом сезоне – больше всех в истории футбола. Убыток клуба – 369 млн
А шитявые это вообще смех 🤣🤣🤣
Это топ среди ЧЕМПИОНОВ 8 лучших стран, не среди всех клубов, а только вот этих восьми клубов.
Угадайте, у кого коммерция впереди планеты всей? Правильно, оба арабских мешка. Реал обоим по щекам даёт в тв+матчдэй, где левых спонсоров не нарисуешь. В коммерции на 3 месте Бавария, но там пометка, что по ней ещё нет точных данных
А по теме-канистра сами себе донатят,у них даже не всегда аншлаг на домашних матчах,и "популярность" чисто за счёт арабов и персофанов лысого.