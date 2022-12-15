«Ман Сити» получит 5,6 млн долларов от ФИФА за участие игроков на ЧМ, «Барса» – 4,1, «МЮ» – 3,62, «Челси» – 3,05

«Манчестер Сити» получит самую большую выплату от ФИФА за участие игроков клуба на ЧМ-2022.

ФИФА распределит между клубами 209 миллионов долларов в рамках клубных льгот.

Выплаты рассчитываются в зависимости от количества игроков, участвующих в турнире, и их продвижения в турнирной сетке. При расчете учитываются все игроки, независимо от того, выходили они на поле или нет. Однако если игрок провел в клубе менее двух лет, часть платежа отходит его предыдущему клубу.

Самую большую выплату получит «Ман Сити» – около 5,6 миллиона долларов за 16 игроков, участвовавших в .

получит 4,1 миллиона долларов – на ЧМ-2022 клуб представляло 17 игроков, из которых 8 выступали в сборной , вылетевшей на стадии 1/8 финала.

, который был представлен на турнире 13 игроками, получит 3,62 миллиона.

«Челси» получит 3,05 млн за 12 игроков, – 2,88 млн за 11 игроков, – 2,61 млн (10 игроков), – 1,92 млн (7 игроков).

Самые низкие выплаты в получат «Борнмут», и – по 360 000 долларов. Каждый из клубов был представлен на ЧМ-2022 двумя игроками, чьи сборные не вышли из группы.

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