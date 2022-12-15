«Ман Сити» получит 5,6 млн долларов от ФИФА за участие игроков на ЧМ, «Барса» – 4,1, «МЮ» – 3,62, «Челси» – 3,05
«Манчестер Сити» получит самую большую выплату от ФИФА за участие игроков клуба на ЧМ-2022.
ФИФА распределит между клубами 209 миллионов долларов в рамках клубных льгот.
Выплаты рассчитываются в зависимости от количества игроков, участвующих в турнире, и их продвижения в турнирной сетке. При расчете учитываются все игроки, независимо от того, выходили они на поле или нет. Однако если игрок провел в клубе менее двух лет, часть платежа отходит его предыдущему клубу.
Самую большую выплату получит «Ман Сити» – около 5,6 миллиона долларов за 16 игроков, участвовавших в ЧМ-2022.
«Барселона» получит 4,1 миллиона долларов – на ЧМ-2022 клуб представляло 17 игроков, из которых 8 выступали в сборной Испании, вылетевшей на стадии 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед», который был представлен на турнире 13 игроками, получит 3,62 миллиона.
«Челси» получит 3,05 млн за 12 игроков, «Тоттенхэм» – 2,88 млн за 11 игроков, «Арсенал» – 2,61 млн (10 игроков), «Ливерпуль» – 1,92 млн (7 игроков).
Самые низкие выплаты в АПЛ получат «Борнмут», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» – по 360 000 долларов. Каждый из клубов был представлен на ЧМ-2022 двумя игроками, чьи сборные не вышли из группы.
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