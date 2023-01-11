Генсек РФС о том, что Россию не вернут в турниры до окончания ситуации на Украине: «Думаю, все сложнее. Хотя из УЕФА говорили, что обращают внимание на это»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия УЕФА РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Генеральный секретарь РФС ответил на вопрос о возможном возвращении в турниры УЕФА.

– Прежде чем стало известно прессе о возможном переходе в Азию, мы начали консультации с УЕФА, сообщив коллегам, что часть нашей футбольной общественности ставит перед нами такой вызов и мы вынуждены его прорабатывать.

Это не давление на УЕФА, но мы четко объясняем коллегам, что нам нужны четкие правила игры. Нельзя отстранить до нового объявления без временных ориентиров.

Андрей Аршавин считает, что нас не вернут в соревнования, пока не закончится конфликт на Украине. Это так?

– Логика рассуждения Андрея Сергеевича проста, раз отстранение последовало после начала конфликта. Думаю, все сложнее. Хотя не раз коллеги из УЕФА говорили нам, что они, естественно, обращают внимание на это, – сказал Максим Митрофанов.

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20 комментариев

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natetinain
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Ответ Мистер Уайт
Россия не проиграет. Либо победа, либо ядерная ничья. И чем ближе будет ядерная ничья, тем отчаяннее загнивающая Европа будет болеть за победу России.
да ладно скромничать. такие как ты в ядерной войне только побеждают. с явным преимуществом.
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Ответ natetinain
шурик, так ты под санкциями из-за минских соглашений с 2014 года? даже чм-18 пропустил, получается. вот бедняга.
Я не понял твоего комментария. Ты привязал котлеты к футбольному мячу=)
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Ростовский
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Ответ Евгений Сорока
по тв так сказали ?
Реальность так сказала. Из Соледара и Бахмута бегут. А это одни из главных укрепрайонов были с передовыми частями.

Так это ещё Россия не начала большое запланированное наступление, которое скоро начнётся.
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Анатолий Дмитриевич
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Ответ Евгений Сорока
по тв так сказали ?
лол. так даже большинство украинских телеграм-каналов пишет))
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Добрый Ретроград
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Очередной сказочный гражданин.
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natetinain
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Ответ Total_90
России с 2014 года говорили, что санкции из-за несоблюдения Минских соглашений. Недавно Меркель и Оланд, которые были гарантами подписания, сказали, что ни кто не собирался соблюдать их. Думаю, что и сейчас всё происходит не из-за Украины, на которую Западу наплевать по большому счёту. Главное это то что Россия бросила вызов олнополярному миру, построенному на стандартах Запада.
шурик, так ты под санкциями из-за минских соглашений с 2014 года? даже чм-18 пропустил, получается. вот бедняга.
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Евгений Сорока
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Ответ Ростовский
У украинцев уже начался сыпаться фронт. Не долго осталось.
по тв так сказали ?
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Олег Ситник
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Ответ Ростовский
У украинцев уже начался сыпаться фронт. Не долго осталось.
Да. Три дня. Как с Киевом.
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Barvex
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Ответ Gepard_GRIN
Это будет зависеть и от того как и чем кончится конфликт.
Независимо от "победившей " стороны всё оплатт граждане РФ, либо восстановление,либо контрибуцию.
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Ответ Fao
А в чем вызов однополярному миру заключается? В оккупации чужой страны?
На самом деле НАТО на Украине это большой вызов для России. Это одна из причин СВО. Представьте, что сделала бы США с Мексикой, если бы мы там устроили переворот и двигались по пути вооружения Мексики? Я не говорю, что так правильно или нет. В геополитике нет таких понятий, есть только твоя страна и её интересы.
Ну а вызов по большому счёту это удар по экономической модели Запада, точнее уход от расчётов между странами в долларах. Кстати после СВО это и происходит
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Ростовский
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У украинцев уже начался сыпаться фронт. Не долго осталось.
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d.xoxlov
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Ответ damondiamond
Интересно, как можно не проиграть в ядерной войне
Помереть до её начала, если только.
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Fao
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Ответ Total_90
России с 2014 года говорили, что санкции из-за несоблюдения Минских соглашений. Недавно Меркель и Оланд, которые были гарантами подписания, сказали, что ни кто не собирался соблюдать их. Думаю, что и сейчас всё происходит не из-за Украины, на которую Западу наплевать по большому счёту. Главное это то что Россия бросила вызов олнополярному миру, построенному на стандартах Запада.
А в чем вызов однополярному миру заключается? В оккупации чужой страны?
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инок
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Наши спортивные чиновники до сих пор живут в мире
благостных иллюзий, и никогда не признают это...
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Alex Titov
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Ответ Мистер Уайт
Россия не проиграет. Либо победа, либо ядерная ничья. И чем ближе будет ядерная ничья, тем отчаяннее загнивающая Европа будет болеть за победу России.
А можно конкретно - где Европа и США загнивают?
Живу в США - ничего такого не видно.
В Европе бываю часто - тоже видно.
Везде люди работают и зарабатывают на нормальную жизнь, путешествуют.
Всегда смешили эти совковые слова
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damondiamond
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Ответ Мистер Уайт
Россия не проиграет. Либо победа, либо ядерная ничья. И чем ближе будет ядерная ничья, тем отчаяннее загнивающая Европа будет болеть за победу России.
Интересно, как можно не проиграть в ядерной войне
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Total_90
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России с 2014 года говорили, что санкции из-за несоблюдения Минских соглашений. Недавно Меркель и Оланд, которые были гарантами подписания, сказали, что ни кто не собирался соблюдать их.
Думаю, что и сейчас всё происходит не из-за Украины, на которую Западу наплевать по большому счёту. Главное это то что Россия бросила вызов олнополярному миру, построенному на стандартах Запада.
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LLiriKK
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Раз «ещё сложнее», то какого лешего мы до сих пор формально остаемся в этом самом УЕФА, да ещё и создаем рабочую группу для контактов с ними?! Иначе как умышленным вредительством со стороны Дюкова и компании это не назовёшь! Эта шайка, понимая прекрасно, что играть нам в европейской зоне не дадут, обрекают наш футбол, не давая шанса на переход в Азию, на это нахождение «нигде» на долгое время!
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Мистер Уайт
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Россия не проиграет. Либо победа, либо ядерная ничья. И чем ближе будет ядерная ничья, тем отчаяннее загнивающая Европа будет болеть за победу России.
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Gepard_GRIN
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Это будет зависеть и от того как и чем кончится конфликт.
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