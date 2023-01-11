Генсек РФС о том, что Россию не вернут в турниры до окончания ситуации на Украине: «Думаю, все сложнее. Хотя из УЕФА говорили, что обращают внимание на это»
Генеральный секретарь РФС ответил на вопрос о возможном возвращении в турниры УЕФА.
– Прежде чем стало известно прессе о возможном переходе в Азию, мы начали консультации с УЕФА, сообщив коллегам, что часть нашей футбольной общественности ставит перед нами такой вызов и мы вынуждены его прорабатывать.
Это не давление на УЕФА, но мы четко объясняем коллегам, что нам нужны четкие правила игры. Нельзя отстранить до нового объявления без временных ориентиров.
– Андрей Аршавин считает, что нас не вернут в соревнования, пока не закончится конфликт на Украине. Это так?
– Логика рассуждения Андрея Сергеевича проста, раз отстранение последовало после начала конфликта. Думаю, все сложнее. Хотя не раз коллеги из УЕФА говорили нам, что они, естественно, обращают внимание на это, – сказал Максим Митрофанов.
Так это ещё Россия не начала большое запланированное наступление, которое скоро начнётся.
Ну а вызов по большому счёту это удар по экономической модели Запада, точнее уход от расчётов между странами в долларах. Кстати после СВО это и происходит
благостных иллюзий, и никогда не признают это...
Живу в США - ничего такого не видно.
В Европе бываю часто - тоже видно.
Везде люди работают и зарабатывают на нормальную жизнь, путешествуют.
Всегда смешили эти совковые слова
Думаю, что и сейчас всё происходит не из-за Украины, на которую Западу наплевать по большому счёту. Главное это то что Россия бросила вызов олнополярному миру, построенному на стандартах Запада.