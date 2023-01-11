Генсек РФС о том, что Россию не вернут в турниры до окончания ситуации на Украине: «Думаю, все сложнее. Хотя из УЕФА говорили, что обращают внимание на это»

Генеральный секретарь ответил на вопрос о возможном возвращении в турниры .

– Прежде чем стало известно прессе о возможном переходе в Азию, мы начали консультации с УЕФА, сообщив коллегам, что часть нашей футбольной общественности ставит перед нами такой вызов и мы вынуждены его прорабатывать.

Это не давление на УЕФА, но мы четко объясняем коллегам, что нам нужны четкие правила игры. Нельзя отстранить до нового объявления без временных ориентиров.

– считает, что нас не вернут в соревнования, пока не закончится конфликт на Украине. Это так?

– Логика рассуждения Андрея Сергеевича проста, раз отстранение последовало после начала конфликта. Думаю, все сложнее. Хотя не раз коллеги из УЕФА говорили нам, что они, естественно, обращают внимание на это, – сказал .