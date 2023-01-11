Генсек РФС Митрофанов: «УЕФА намекал, что не хочет нас терять. У нас добрые отношения»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал об общении с представителями УЕФА.

– Какой была реакция УЕФА на заявление РФС о готовности перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию?

– Мы, прежде всего, являемся членами УЕФА. У нас добрые и уважительные отношения. Мы как национальная ассоциация имеем большое представительство в органах управления УЕФА. Президент РФС – член исполкома, 14 человек – члены различных комитетов и комиссий УЕФА. И представители УЕФА намекали, что не хотят нас терять.

– Но потеряны наши сборные и клубы, которым запрещено играть в официальных соревнованиях.

– РФС – не частная компания, мы представляем интересы всего российского футбольного сообщества. Часть этого сообщества возмущена таким положением дел, а наиболее активная – говорит, что если УЕФА не делает шагов навстречу, и мы не понимаем перспектив восстановления в соревнованиях, то нужно искать альтернативные варианты, – сказал Митрофанов.

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11 комментариев

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Klshk
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Так не хочет, что отдал готовый финал ЛЧ из Питера в Париж
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Классный руководитель
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старый новый год начал отмечать?
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bobunsky
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Генсек РФС Митрофанов: «УЕФА намекал, что не хочет нас терять. Он всё ещё смотрит наши сторис»
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Олег910
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Опять им намекали западные партнёры что-то. Потом с голым задом будут рассказывать что их обманули. Ничему дураков жизнь не учит.
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Пако
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"И кто его знает,
Чего он моргает, на что намекает ..."
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And-Rover
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Да ему бабки нужны. Вот почему не хотят в первую очередь.
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Максим Черкашин
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Намекали движением тела.😁
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Amalfitano
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Мотя, такие переговоры любят тишину а ты болтаешь языком как базарная баба.
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Isshin88
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У нас страна чиновничков, которые профессионалы в улавливании намёков вышестоящих начальников.
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Назар Игорь
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Намекали, обещали, подмигивали, что ещё? Российский футбол для УЕФА нужен как рыбе зонтик.
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Валентина Николаевна
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Мы все уже устали читать этот бред
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