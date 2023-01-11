Генсек РФС Митрофанов: «УЕФА намекал, что не хочет нас терять. У нас добрые отношения»

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал об общении с представителями .

– Какой была реакция УЕФА на заявление РФС о готовности перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию?

– Мы, прежде всего, являемся членами УЕФА. У нас добрые и уважительные отношения. Мы как национальная ассоциация имеем большое представительство в органах управления УЕФА. Президент РФС – член исполкома, 14 человек – члены различных комитетов и комиссий УЕФА. И представители УЕФА намекали, что не хотят нас терять.

– Но потеряны наши сборные и клубы, которым запрещено играть в официальных соревнованиях.

– РФС – не частная компания, мы представляем интересы всего российского футбольного сообщества. Часть этого сообщества возмущена таким положением дел, а наиболее активная – говорит, что если УЕФА не делает шагов навстречу, и мы не понимаем перспектив восстановления в соревнованиях, то нужно искать альтернативные варианты, – сказал Митрофанов.