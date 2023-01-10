Генсек РФС Митрофанов об Азии: «Надежда на переход сохраняется. Но гораздо больше надеюсь, что удастся договориться с УЕФА о снятии ограничений»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Генеральный секретарь РФС высказался о создании рабочей группы с УЕФА и ФИФА.

– Можно сказать, что теперь мы лишились возможности отобраться от Азии на ЧМ-2026?

– Участие и УЕФА, и ФИФА в рабочей группе дает надежду: когда все согласны со спортивной составляющей необходимости играть, но все понимают, что политически не могут принять такого решения, в этой ситуации УЕФА сможет принять решение об ускорении выхода [России из УЕФА]. И в этой ситуации сохраняется надежда на переход [в Азию].

Возможность приема в состав АФК на конгрессе в сентябре с тем, чтобы в ноябре начать отборочные игры в Азии, сохраняется.

– Получается, дедлайном не было 31 декабря?

– Формально-юридически дедлайн 31 декабря для выхода до 1 июля. Если УЕФА в ходе рабочей группы согласится с тем, что никак не может иметь в составе такого члена, возможно, нам удастся достичь договоренности в иные сроки с тем, чтобы успеть к отбору.

Но гораздо больше надеюсь, что нам удастся договориться о постепенном снятии ограничений и возможности отбираться в Европе, – сказал Максим Митрофанов.

РФС и УЕФА создали рабочую группу! Что это значит? Мы возвращаемся?

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8 комментариев

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Мыкола
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На колени ещё встаньте перед уефой этой. Клоуны))
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инок
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Наши спортивные чиновники до сих пор живут в мире
благостных иллюзий, и не признают это...
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trav
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Но гораздо больше надеюсь, что нам удастся договориться о постепенном снятии ограничений и возможности отбираться в Европе
В каком мире он живёт??? В мире где с нами будут играть все страны Европы? Никто не будет
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Тиджани Бабангида
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Большие шансы на Азию и очень небольшие на Европу.
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Slavnov
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да никто ничего не снимет,там эти дикие,прибалты,поляки,англичане,румыны может с болгарами,чехами,такой вой поднимут и уефу снесет,им быстро объяснят,чего они стоят
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Пако
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Надежда? Она - мизерная. Но пока ещё жива.
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Anthony Hlyanov
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Столько слов и все равно толку в них нет никакого
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igls54
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Может с причины начать, а не со следствия
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