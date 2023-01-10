Генсек РФС Митрофанов об Азии: «Надежда на переход сохраняется. Но гораздо больше надеюсь, что удастся договориться с УЕФА о снятии ограничений»

Генеральный секретарь РФС высказался о создании рабочей группы с УЕФА и .

– Можно сказать, что теперь мы лишились возможности отобраться от на ЧМ-2026?

– Участие и УЕФА, и ФИФА в рабочей группе дает надежду: когда все согласны со спортивной составляющей необходимости играть, но все понимают, что политически не могут принять такого решения, в этой ситуации УЕФА сможет принять решение об ускорении выхода [России из УЕФА]. И в этой ситуации сохраняется надежда на переход [в Азию].

Возможность приема в состав АФК на конгрессе в сентябре с тем, чтобы в ноябре начать отборочные игры в Азии, сохраняется.

– Получается, дедлайном не было 31 декабря?

– Формально-юридически дедлайн 31 декабря для выхода до 1 июля. Если УЕФА в ходе рабочей группы согласится с тем, что никак не может иметь в составе такого члена, возможно, нам удастся достичь договоренности в иные сроки с тем, чтобы успеть к отбору.

Но гораздо больше надеюсь, что нам удастся договориться о постепенном снятии ограничений и возможности отбираться в Европе, – сказал .

РФС и УЕФА создали рабочую группу! Что это значит? Мы возвращаемся?