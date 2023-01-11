Генсек РФС Митрофанов о рабочей группе с УЕФА: «Там необязательно будут футбольные люди. Не политики»

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, кто войдет в рабочую группу по взаимодействию с УЕФА.

– Какова ситуация с рабочей группой, которая должна заняться вопросами возвращения сборных России и клубов к международным соревнованиям?

– Сейчас рабочая группа формируется УЕФА. Мы предложили кандидатов не только от РФС, а вообще от России, это необязательно будут футбольные люди, но не политики.

– Кто?

– Пока не могу сказать. В списке фамилий чуть больше, чем количество мест в группе от России. Итоговый список зависит от того, кто войдет в группу от ФИФА, УЕФА и, возможно, МОК. Наше пожелание – чтобы к 1 апреля группа закончила работу. Мы с коллегами из УЕФА говорили: было бы хорошо сформировать группу на этой неделе, – сказал Митрофанов.

РФС и УЕФА создали рабочую группу! Что это значит? Мы возвращаемся?