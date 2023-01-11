Генсек РФС Митрофанов о рабочей группе с УЕФА: «Там необязательно будут футбольные люди. Не политики»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Футбол

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, кто войдет в рабочую группу по взаимодействию с УЕФА.

– Какова ситуация с рабочей группой, которая должна заняться вопросами возвращения сборных России и клубов к международным соревнованиям?

– Сейчас рабочая группа формируется УЕФА. Мы предложили кандидатов не только от РФС, а вообще от России, это необязательно будут футбольные люди, но не политики.

– Кто?

– Пока не могу сказать. В списке фамилий чуть больше, чем количество мест в группе от России. Итоговый список зависит от того, кто войдет в группу от ФИФА, УЕФА и, возможно, МОК. Наше пожелание – чтобы к 1 апреля группа закончила работу. Мы с коллегами из УЕФА говорили: было бы хорошо сформировать группу на этой неделе, – сказал Митрофанов.

РФС и УЕФА создали рабочую группу! Что это значит? Мы возвращаемся?

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24 комментария

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Dinamik1
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Губера пошлите пусть делом докажет что он чего то стоит а не обычный пустобрех.
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Ilia Ashirov
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Нефутбольные, неполитики, возможно не люди... Может кошки? Их любят
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Игорь Новиков
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Неужели без Терюшкова?
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Ковид 07.10.52
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Пустая трата времени...и обозначение своей нужности..., хотя в данном случае всем понятно, что решают в других местах и другие люди.
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Stivi M.D.
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Ответ СИ
Всех со скорым полным взятием Соледара! Каждый шаг вперёд на линии соприкосновения приближает нас в том числе к уважению к дружбе и любви к нашей стране мирового сообщества, а значит и приближает наш футбол к мировому футболу. Я не понимаю - что за люди сидят в руководстве рфс и РПЛ выпрашивающие как милость - принятия в уефа?
Выздоравливай
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СИ
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Всех со скорым полным взятием Соледара!
Каждый шаг вперёд на линии соприкосновения приближает нас в том числе к уважению к дружбе и любви к нашей стране мирового сообщества, а значит и приближает наш футбол к мировому футболу.
Я не понимаю - что за люди сидят в руководстве рфс и РПЛ выпрашивающие как милость - принятия в уефа?
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Фан Рубина
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А от Спорца какой-то эксперт будет? Желательно - из комментов. А то так тут против разрыва с уефа топили.
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atomio
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Да расслабьтесь. Инфа 146% пока заваруха не закончится - отстранение НЕ отменят. Футбол - слишком популярен в ЕС особенно и на него приковано большое внимание. Все эти рабочие группы и прочее - тупая возня для самоуспокоения. Только самые отбитые еще надеяться на что-то.
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Hong Kil
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Очевидно, что решение УЕФА это про безопасность, а не про политику. Слишком много голодоморных в Эуропе, будут у стадионов свои перфомансы с грязными трусами устраивать. Надо это УЕФА? Нет. Допуск к еврокубкам сейчас в руках военных, а не функционеров.
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Александр
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РФС хватит позориться ! раз мы им не нужны надо уходить , хватит ныть и пытаться влезть в окно, если в двери не пускают.
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Cruel Snake
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Ответ хай
Комментарий удален модератором
Тебе с этим не сюда. Зайди и скажи это в каком нибудь отделении полиции. Вот там посмеёшся
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Vy_Ao
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В этой группе должны находиться люди, которые реально заинтересованы (либо их хозяева заинтересованы) в сохранении места в УЕФА, прежде всего в ЛЧ и ЛЕ. Если там будут всякие клоуны, борцы за "русский мир", то лучше сразу все отменять.
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Cruel Snake
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Сейчас рабочая группа формируется УЕФА. Мы предложили кандидатов не только от РФС, а вообще от России, это необязательно будут футбольные люди, но не политики.
Может Губерниев! Пускай он их там ######### люди здесь хоть от него отдохнут.
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хай
Комментарий удален
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Классный руководитель
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Формировать будут месяцами ,,,потом сборы, поседелки будут не о чем тоже месяцами,,,короче толку будет 0
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Дмитрий9779
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Как разруливают футбольные дела биатлонисты,борцы,фигуристы и космонавты мы видели.
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Ебздрогыч
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Надо Терюшкова включать: не футбольный человек, не политик, и рабочая группа к 1 апреля закончит работу как раз в его профессиональный праздник!
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Slavnov
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для галочки вся эта комиссия,типо не рыпайтесь вы в системе,о вас помнят,но когда вернут,сказать не можем,мы и сами не в курсе
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Wiley Fox
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На что рассчитывают эти идиоты из РФС?

На чиферина, который сейчас хвост поджал?

Кто с Россией играть будет сейчас? Сербия и та откажется
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frol92
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А кто тогда? Резиденты Камеди клаб? Дворники? Учителя? Врачи?
Может тогда комментаторов со спортса включите? Мы не футболисты и не политики, но хотя бы в теме происходящего🤣
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Виталий Желтоусов
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А зачем вообще футбольные люди в РФС???!!! Клоунада какая то....
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Владимир Молявин
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Так, формируйте быстрее.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Сейчас у одного депутата полыхнет
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Aleksander Naumow
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А может комики, садоводы или кухарки?
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Radik_2.0
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Охлобыстин будет орать гойда
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