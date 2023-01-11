Генсек РФС Митрофанов о рабочей группе с УЕФА: «Там необязательно будут футбольные люди. Не политики»
Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, кто войдет в рабочую группу по взаимодействию с УЕФА.
– Какова ситуация с рабочей группой, которая должна заняться вопросами возвращения сборных России и клубов к международным соревнованиям?
– Сейчас рабочая группа формируется УЕФА. Мы предложили кандидатов не только от РФС, а вообще от России, это необязательно будут футбольные люди, но не политики.
– Кто?
– Пока не могу сказать. В списке фамилий чуть больше, чем количество мест в группе от России. Итоговый список зависит от того, кто войдет в группу от ФИФА, УЕФА и, возможно, МОК. Наше пожелание – чтобы к 1 апреля группа закончила работу. Мы с коллегами из УЕФА говорили: было бы хорошо сформировать группу на этой неделе, – сказал Митрофанов.
РФС и УЕФА создали рабочую группу! Что это значит? Мы возвращаемся?
Каждый шаг вперёд на линии соприкосновения приближает нас в том числе к уважению к дружбе и любви к нашей стране мирового сообщества, а значит и приближает наш футбол к мировому футболу.
Я не понимаю - что за люди сидят в руководстве рфс и РПЛ выпрашивающие как милость - принятия в уефа?
Может Губерниев! Пускай он их там ######### люди здесь хоть от него отдохнут.
На чиферина, который сейчас хвост поджал?
Кто с Россией играть будет сейчас? Сербия и та откажется
Может тогда комментаторов со спортса включите? Мы не футболисты и не политики, но хотя бы в теме происходящего🤣