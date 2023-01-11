Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ» с зарплатой 40 млн евро (Николо Скира)

близок к продлению контракта с « ».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, аргентинец, вероятно, заключит соглашение сроком до 2024 года и с возможностью продления еще на один сезон.

Зарплата форварда при этом составит 40 миллионов евро в год.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.