Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ» с зарплатой 40 млн евро (Николо Скира)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ». 

Как сообщает инсайдер Николо Скира, аргентинец, вероятно, заключит соглашение сроком до 2024 года и с возможностью продления еще на один сезон.

Зарплата форварда при этом составит 40 миллионов евро в год.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь

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20 комментариев

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Оксолиновая Мразь
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"Пффф, копейки 🙄" (с) Роналду
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aseke
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Логично.
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Parce
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Ответ Alex1104
Поздно. Да и не его это чемпионат, как мне кажется.
Если судить по тому, как Де Брюне раздает там ассиситы, то Лео бы справился 100%
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DolJun
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хм, там же фк мем уже рафинью готов продать только чтобы месси вернулся домой, а он все норовит кинуть лапорту и это болото))
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Goofts
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До 2025 года на ТОП уровне
Может на сезон в Барсу или США или Аргентину, вот и завершит на ЧМ 2026
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Радость Ди Мария
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Ответ SEM WILSON
Для Лео самый раз, хотя в апл хотелось бы увидеть его!
Ты мало видел его игру в ЛЧ против англо-саксов?
Вроде бы у него неплохо получалось. Или средний уровень АПЛ выше, чем в ЛЧ?
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error505
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Уже месяц продлевает, ничего нового
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niru
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Ответ Добрый Ретроград
што такое апстор?
Магазин приложений для смартфона)
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Добрый Ретроград
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Ответ niru
Коллеги,небольшой оффтоп,скажите,у вас тоже при входе в приложение и при чтении новостей перекидывает в аппстор по 4 раза подряд?
што такое апстор?
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cektor
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8 ЗМ ждет его )
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SEM WILSON
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Ответ porosenochek
40 миллионов причин остаться...
Но это не 200 млн но все же псж , отличие от РонНасыр главное в ЛЧ😀
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Hella black
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Есть ещё рекорды которые надо будет добить ! По игре Лёня ещё года два-три будет в порядке 💪🏼🔥
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Евгений Громов 22
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Такой вариант устроит всех , клуб самого Лео и болельщиков. Устроит он и Криштиану Роналду который будет получать больше , и конечно останется самым красивым.
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SEM WILSON
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Для Лео самый раз, хотя в апл хотелось бы увидеть его!
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Великий Алонсо
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Нищий. Криштиану в 5 раз больше получает 😂😂😂
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Alex1104
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Ответ Lucky Z
Интересно было бы посмотреть на него в АПЛ, в Манчестер Сити или Арсенале например.
Поздно. Да и не его это чемпионат, как мне кажется.
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niru
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Коллеги,небольшой оффтоп,скажите,у вас тоже при входе в приложение и при чтении новостей перекидывает в аппстор по 4 раза подряд?
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Controller
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В 5 раз меньше чем Роналду....
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Lucky Z
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Интересно было бы посмотреть на него в АПЛ, в Манчестер Сити или Арсенале например.
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porosenochek
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40 миллионов причин остаться...
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