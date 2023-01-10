Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Это возможно, но многое будет зависеть от его желания. Двери открыты»

Теги ПСЖ Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 ЧМ-2026 Футбол

Лионель Скалони допустил выступление форварда Лионеля Месси на ЧМ-2026.

«Я думаю, что это возможно, хотя многое будет зависеть от его желания. Все будет зависеть от того, что произойдет за это время, будет ли он хорошо себя чувствовать.

Для него двери всегда будут открыты. Он счастлив на поле, и для нас то, что он играет, хорошо», – сказал главный тренер сборной Аргентины в эфире Radio Calvia.

Месси выложил фото с кубком мира: «Как вы убедите меня в том, что магии не существует?»

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23 комментария

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Arthur Jacob
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Ответ Isa Babaev
Праймовую игру в слабейшем чемпионате Италии, ага
Серия А всяко сильнее Лиги 1
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Я Гражданин Мира
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Ответ skazi
Уверен,что король будет на этом празднике.
,Дай то бог
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Алексей Петров
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Тут кто для кого еще двери открывает)
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Флоренти́но Пéрес
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Бессмысленно сейчас рассуждать, за 4 года много что может случится.
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Arche
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От Месси зависит участие обоих 🙂
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Goofts
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Ответ Экспертное мнение
Неуместный пример, у Месси все завязано не на качалках и кубиках в прессе, он даже сейчас играет на интеллекте. Тут более удачный пример Тотти, который в 38-40 выдавал временами даже праймовую игру)
Удачный пример - Модрич в 37
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Barsa! bolshe chem klub
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Есть футболисты которые раздают интервью налево-направо... На прически тратятся и качают тело чтоб в Инстаграме выглядеть как мачо...

В это время Месси: Мне не нужна затейливая прическа или красивое тело. Просто бросьте к моим ногам мяч, и я покажу вам, что умею.
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jackson_07
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Сыграть на 6 ЧМ вроде еще никому не удавалось, было бы здорово если бы Лео и там сыграл.
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Isa Babaev
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Ответ Экспертное мнение
Неуместный пример, у Месси все завязано не на качалках и кубиках в прессе, он даже сейчас играет на интеллекте. Тут более удачный пример Тотти, который в 38-40 выдавал временами даже праймовую игру)
Праймовую игру в слабейшем чемпионате Италии, ага
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Игорь Климов
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Ответ Раиль Хафизов
Не будут более тащить их
Кого это "их"тащить, и главное куда?!
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Раиль Хафизов
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Ответ Экспертное мнение
Думать нечего, обязаны забирать второй кубок подряд. Такие бойцы как Лисандро, Ромеро, Макаллистер, Энцо, Альварес только на пик должны выходить, можно повторить.
Не будут более тащить их
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Экспертное мнение
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Ответ Davron Tashkenbaev
Он будет тем кто сейчас стал Роналду, лучше во время уходить.
Неуместный пример, у Месси все завязано не на качалках и кубиках в прессе, он даже сейчас играет на интеллекте. Тут более удачный пример Тотти, который в 38-40 выдавал временами даже праймовую игру)
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fellx
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Ответ aidos_1979
Как же жаль молодое поколение сборной Португалии, ведь если Лео изьявит желание попасть на ЧМ 2026, то кринж автоматически тоже захочет. И снова этот старый якорь потянет свою сборную на дно(
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хамлохам
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Свадебный генерал???
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Lionel Andres Messi 10
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Про ЧМ ещё рано загадывать, но по всему видно, что Месси, Ди Мария и сотоварищи нацелились на Кубок Америки 24 года. Если турнир для сборной сложится успешно и Месси по-прежнему останется ключевой фигурой для команды (а обузой он быть точно не желает), тогда, вероятнее всего, поедет.
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Davron Tashkenbaev
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Ответ Goofts
Лео будет 38, вряд ли весь матч сможет отбегать, но поехать как талисман и лидер - вполне! И отметиться голевым действием на 6ЧМ было бы невероятно!
Он будет тем кто сейчас стал Роналду, лучше во время уходить.
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Экспертное мнение
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Думать нечего, обязаны забирать второй кубок подряд. Такие бойцы как Лисандро, Ромеро, Макаллистер, Энцо, Альварес только на пик должны выходить, можно повторить.
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udiekemen
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Ответ aidos_1979
Как же жаль молодое поколение сборной Португалии, ведь если Лео изьявит желание попасть на ЧМ 2026, то кринж автоматически тоже захочет. И снова этот старый якорь потянет свою сборную на дно(
Да ты что, причём тут он?? Вижу комплексы у вас..
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skazi
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Уверен,что король будет на этом празднике.
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aidos_1979
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Как же жаль молодое поколение сборной Португалии, ведь если Лео изьявит желание попасть на ЧМ 2026, то кринж автоматически тоже захочет. И снова этот старый якорь потянет свою сборную на дно(
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Goofts
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Лео будет 38, вряд ли весь матч сможет отбегать, но поехать как талисман и лидер - вполне!
И отметиться голевым действием на 6ЧМ было бы невероятно!
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Пирс Морган
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Надеюсь, что с Лео все будет хорошо и он сможет хотя бы помогать Аргентине, как джокер на замене
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Александр Зубков
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Надо уходить вовремя. На гребне.
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