Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Это возможно, но многое будет зависеть от его желания. Двери открыты»
Лионель Скалони допустил выступление форварда Лионеля Месси на ЧМ-2026.
«Я думаю, что это возможно, хотя многое будет зависеть от его желания. Все будет зависеть от того, что произойдет за это время, будет ли он хорошо себя чувствовать.
Для него двери всегда будут открыты. Он счастлив на поле, и для нас то, что он играет, хорошо», – сказал главный тренер сборной Аргентины в эфире Radio Calvia.
Месси выложил фото с кубком мира: «Как вы убедите меня в том, что магии не существует?»
В это время Месси: Мне не нужна затейливая прическа или красивое тело. Просто бросьте к моим ногам мяч, и я покажу вам, что умею.
И отметиться голевым действием на 6ЧМ было бы невероятно!