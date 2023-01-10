Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Это возможно, но многое будет зависеть от его желания. Двери открыты»

допустил выступление форварда на .

«Я думаю, что это возможно, хотя многое будет зависеть от его желания. Все будет зависеть от того, что произойдет за это время, будет ли он хорошо себя чувствовать.

Для него двери всегда будут открыты. Он счастлив на поле, и для нас то, что он играет, хорошо», – сказал главный тренер сборной в эфире Radio Calvia.

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