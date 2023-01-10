Скалони о Месси: «Не думаю, что ему нужна была победа на ЧМ, чтобы считаться величайшим. Просто от него всегда требуют большего»
Лионель Скалони высказался о статусе форварда Лионеля Месси после победы на ЧМ-2022.
«Я не думаю, что ему нужен был титул чемпиона мира для того, чтобы считаться одним из великих или величайшим. Просто от него всегда требуют большего.
Теперь, когда он выиграл ЧМ, я не знаю, чего еще от него будут требовать.
Мы очень рады за Месси и за всю страну», – сказал главный тренер сборной Аргентины в эфире Radio Calvia.
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7 ЗМ и 6 ЗБ.
Стал самым результативным игроком за всю историю ЧМ. 21 результативных действий, 2 место Пеле 20 результативных действий.
Выиграл за сборную, все что существует. МЧМ, ОИ, КА, Финалисимо, ЧМ.
И Стал лучшим игроком турнира в каждой где участвовал.
Получите!😀😀😀😀😀
В финальном матче 18 декабря сборная Аргентины победила французов — 3:3, по пен. 4:2. Месси забил по ходу игры два гола, а также реализовал послематчевый пенальти.
Месси провел больше других футболистов матчей на чемпионатах мира — 26. У прежнего рекордсмена немца Лотара Маттеуса было 25 игр. Лионель дебютировал на чемпионате мира в июне 2006 года
Месси также стал рекордсменом по количеству сыгранных минут на мировых первенствах — 2314. У итальянца Паоло Мальдини было 2217 минут.
Месси 19 раз выводил свою команду на поле с капитанской повязкой в рамках мировых первенств, что также является рекордным показателем.
На счету Месси рекорд ЧМ по системе «гол+пас»: 21 очко (13 голов + 8 результативных передач). Он опередил немцев Мирослава Клозе, Герда Мюллера (оба — по 19), а также бразильца Роналдо (19). Месси — лидер команды Аргентины по системе «гол+пас».
В активе Месси рекорд сборной Аргентины по числу голов на чемпионатах мира: 13 голов в 26 матчах. Он опередил соотечественника Габриэля Батистуту: 10 голов в 12 матчах. Месси догнал Диего Марадону по голевым передачам на ЧМ — по 8.
Между первым голом Месси за Аргентину во встрече с командой Сербии и Черногории (6:0) 16 июня 2006 года и забитыми мячами в ворота Франции в финале ЧМ‑2022 прошло 16 лет, 6 месяцев и 2 дня, что стало рекордной разницей в истории турнира.
Сейчас Месси с 13 голами — в четверке лучших бомбардиров ЧМ за всю историю. У француза Жюста Фонтена тоже 13 мячей. Месси опережают Герд Мюллер — 14, Роналдо — 15, Клозе — 16.
И автор этих рекордов должен был остаться без титула чемпиона мира????
Справедливость восторжествовала!!!!
Пока только три человека имеют право называться королями футбола!