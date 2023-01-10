Скалони о Месси: «Не думаю, что ему нужна была победа на ЧМ, чтобы считаться величайшим. Просто от него всегда требуют большего»

высказался о статусе форварда после победы на .

«Я не думаю, что ему нужен был титул чемпиона мира для того, чтобы считаться одним из великих или величайшим. Просто от него всегда требуют большего.

Теперь, когда он выиграл ЧМ, я не знаю, чего еще от него будут требовать.

Мы очень рады за Месси и за всю страну», – сказал главный тренер сборной Аргентины в эфире Radio Calvia.

«Месси прошел футбол, а на слезы Роналду смотреть больно. Уходит эпоха». Лучшие комменты декабря