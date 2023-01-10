Скалони о Месси: «Не думаю, что ему нужна была победа на ЧМ, чтобы считаться величайшим. Просто от него всегда требуют большего»

Теги ПСЖ Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Скалони высказался о статусе форварда Лионеля Месси после победы на ЧМ-2022.

«Я не думаю, что ему нужен был титул чемпиона мира для того, чтобы считаться одним из великих или величайшим. Просто от него всегда требуют большего.

Теперь, когда он выиграл ЧМ, я не знаю, чего еще от него будут требовать.

Мы очень рады за Месси и за всю страну», – сказал главный тренер сборной Аргентины в эфире Radio Calvia.

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22 комментария

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Айлин 1990
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Ответ Виталий Поварещенков
Чел забил 91 гол за сезон, выиграл 6 трофеев за календарный год, получил 7 ЗМ, теперь еще и ЧМ. Да такого набора еще ни у кого не было, и в ближайшем будущем не предвидится
Стал дважды игроком турнира на ЧМ и это абсолютный рекорд.
7 ЗМ и 6 ЗБ.
Стал самым результативным игроком за всю историю ЧМ. 21 результативных действий, 2 место Пеле 20 результативных действий.
Выиграл за сборную, все что существует. МЧМ, ОИ, КА, Финалисимо, ЧМ.
И Стал лучшим игроком турнира в каждой где участвовал.
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Айтуар Куат
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Ответ Великий Алонсо
Во влажных снах Скалони и других аргентинцев Месси величайший в истории, а по факту Месси даже в Аргентине позади Ди Марии, Агуэро и Игуаина в истории
Финал ЧМ сделал Ди Мария. Копу выиграл Ди Мария. Жаль его
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Барыга блинами
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Ответ Ignazio DE Alter
Пока не выиграет кубок Франции, пусть даже не пытается вступить в ряды великих 🗿
Хорошая цель) Но лучше всё-таки ЛЧ вне Барселоны. Роналду брал ЛЧ в составе двух клубов,чем не мотивация для Лео?)
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NNC
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Мне ваабще пойуху че он выиграл. Он играет лучше всех)))
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Goofts
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Ответ DenMerl1k
Да смирись уже, 99% населения признали его виличайшим.
Алонсо даже возраст не умеет считать, не говоря про то, что разбираться в футболе
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Абобус Младший
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Ещё как нужна была ему победа на ЧМ,ведь Месси думал не только о себе.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Айтуар Куат
Если в каждом матче ставить левый пендаль то даже ЗеБолотный побьет все рекорды
Я извиняюсь, не до конца прочитала ваш комент.
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Великий Алонсо
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Во влажных снах Скалони и других аргентинцев Месси величайший в истории, а по факту Месси даже в Аргентине позади Ди Марии, Агуэро и Игуаина в истории
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xamer 9
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Ответ Айтуар Куат
Если в каждом матче ставить левый пендаль то даже ЗеБолотный побьет все рекорды
Если в каждой ветке писать хэйтерские комментарии, то можно минусов отхватить.
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инок
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Скалони во всём прав. Этим кубком ЧМ Лео просто закрепил своё имя на высшей ступеньке футбольного пьедестала...
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DenMerl1k
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Да смирись уже, 99% населения признали его виличайшим.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Айтуар Куат
Если в каждом матче ставить левый пендаль то даже ЗеБолотный побьет все рекорды
Только заслуживает смех!
Получите!😀😀😀😀😀
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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DenMerl1k
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Ответ Айтуар Куат
Если в каждом матче ставить левый пендаль то даже ЗеБолотный побьет все рекорды
Если в каждом матче атакавать и создавать моменты то пенальти само собой будут ставится, 1 спорный пеналь с польшей и тот не забил.
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Айтуар Куат
Если в каждом матче ставить левый пендаль то даже ЗеБолотный побьет все рекорды
Жаль, что Аргентине ни одного левого пеналя не поставили.
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Виталий Поварещенков
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Чел забил 91 гол за сезон, выиграл 6 трофеев за календарный год, получил 7 ЗМ, теперь еще и ЧМ. Да такого набора еще ни у кого не было, и в ближайшем будущем не предвидится
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Алексей Петров
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Просто теперь вопросов больше нет нт у кого!!! А так да , конечно прав на все 100.
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Айтуар Куат
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Аргентинский нападающий Лионель Месси, выигравший накануне чемпионат мира по футболу 2022 года в составе национальной команды, установил целый ряд рекордов. В финальном матче 18 декабря сборная Аргентины победила французов — 3:3, по пен. 4:2. Месси забил по ходу игры два гола, а также реализовал послематчевый пенальти. Месси провел больше других футболистов матчей на чемпионатах мира — 26. У прежнего рекордсмена немца Лотара Маттеуса было 25 игр. Лионель дебютировал на чемпионате мира в июне 2006 года Месси также стал рекордсменом по количеству сыгранных минут на мировых первенствах — 2314. У итальянца Паоло Мальдини было 2217 минут. Месси 19 раз выводил свою команду на поле с капитанской повязкой в рамках мировых первенств, что также является рекордным показателем. На счету Месси рекорд ЧМ по системе «гол+пас»: 21 очко (13 голов + 8 результативных передач). Он опередил немцев Мирослава Клозе, Герда Мюллера (оба — по 19), а также бразильца Роналдо (19). Месси — лидер команды Аргентины по системе «гол+пас». В активе Месси рекорд сборной Аргентины по числу голов на чемпионатах мира: 13 голов в 26 матчах. Он опередил соотечественника Габриэля Батистуту: 10 голов в 12 матчах. Месси догнал Диего Марадону по голевым передачам на ЧМ — по 8. Между первым голом Месси за Аргентину во встрече с командой Сербии и Черногории (6:0) 16 июня 2006 года и забитыми мячами в ворота Франции в финале ЧМ‑2022 прошло 16 лет, 6 месяцев и 2 дня, что стало рекордной разницей в истории турнира. Сейчас Месси с 13 голами — в четверке лучших бомбардиров ЧМ за всю историю. У француза Жюста Фонтена тоже 13 мячей. Месси опережают Герд Мюллер — 14, Роналдо — 15, Клозе — 16. И автор этих рекордов должен был остаться без титула чемпиона мира???? Справедливость восторжествовала!!!! Пока только три человека имеют право называться королями футбола!
Если в каждом матче ставить левый пендаль то даже ЗеБолотный побьет все рекорды
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benjamin92
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Ответ Caterina
Будут требовать ЧЕ выиграть. И ещё парочку ЧМ)
Уже требуют кубок ЛЧ с ПСЖ, потому что парижане его ещё не выигрывали, и если Месси поможет это сделать, тогда дальше видно будет
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Caterina
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Будут требовать ЧЕ выиграть. И ещё парочку ЧМ)
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Barsa! bolshe chem klub
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Аргентинский нападающий Лионель Месси, выигравший накануне чемпионат мира по футболу 2022 года в составе национальной команды, установил целый ряд рекордов.

В финальном матче 18 декабря сборная Аргентины победила французов — 3:3, по пен. 4:2. Месси забил по ходу игры два гола, а также реализовал послематчевый пенальти.

Месси провел больше других футболистов матчей на чемпионатах мира — 26. У прежнего рекордсмена немца Лотара Маттеуса было 25 игр. Лионель дебютировал на чемпионате мира в июне 2006 года

Месси также стал рекордсменом по количеству сыгранных минут на мировых первенствах — 2314. У итальянца Паоло Мальдини было 2217 минут.

Месси 19 раз выводил свою команду на поле с капитанской повязкой в рамках мировых первенств, что также является рекордным показателем.

На счету Месси рекорд ЧМ по системе «гол+пас»: 21 очко (13 голов + 8 результативных передач). Он опередил немцев Мирослава Клозе, Герда Мюллера (оба — по 19), а также бразильца Роналдо (19). Месси — лидер команды Аргентины по системе «гол+пас».

В активе Месси рекорд сборной Аргентины по числу голов на чемпионатах мира: 13 голов в 26 матчах. Он опередил соотечественника Габриэля Батистуту: 10 голов в 12 матчах. Месси догнал Диего Марадону по голевым передачам на ЧМ — по 8.

Между первым голом Месси за Аргентину во встрече с командой Сербии и Черногории (6:0) 16 июня 2006 года и забитыми мячами в ворота Франции в финале ЧМ‑2022 прошло 16 лет, 6 месяцев и 2 дня, что стало рекордной разницей в истории турнира.

Сейчас Месси с 13 голами — в четверке лучших бомбардиров ЧМ за всю историю. У француза Жюста Фонтена тоже 13 мячей. Месси опережают Герд Мюллер — 14, Роналдо — 15, Клозе — 16.

И автор этих рекордов должен был остаться без титула чемпиона мира????

Справедливость восторжествовала!!!!

Пока только три человека имеют право называться королями футбола!
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Ignazio DE Alter
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Пока не выиграет кубок Франции, пусть даже не пытается вступить в ряды великих 🗿
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Пирс Морган
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Все верно, это просто вишенка на торте величайшей карьеры
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