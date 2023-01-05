Неманя Видич: «Магуайр не в лучшей форме в этом сезоне. Трудно играть хорошо, когда на тебя оказывается такое давление. Люди ждут, когда ты ошибешься»

высказался о плохой форме .

– У каждого игрока в какой-то момент карьеры возникают проблемы с формой. У меня они были, и ясно, что Магуайр не в лучшей форме в этом сезоне. Я думаю, можно сделать несколько вещей, и одна из них – выпускать его не в каждом матче, чтобы помочь ему пытаясь снова обрести форму и уверенность.

Тренер мог бы выпускать его в более легких матчах, которых не так много в Премьер-лиге, и выводить его из состава на более сложные матчи. Игроку нужно снова почувствовать себя сильным на поле, а не так, как сейчас, когда он чувствует, что это происходит не с ним.

Трудно играть хорошо, когда на тебя оказывается такое сильное давление, потому что люди ждут, когда ты совершишь ошибку. Вы спрашиваете меня об этом, и я отвечаю как тренер.

– Если бы вы могли дать совет Магуайру, каким бы он был?

– Не проблема, если игрок скажет своему тренеру, что он неважно себя чувствует на поле. Если он скажет: «Дайте мне перерыв, дайте мне пару недель, чтобы перестроиться и хорошо потренироваться, а затем снова играть». У меня было несколько ужасных игр за ”Юнайтед», и мне нужно было обрести покой и снова расти», – сказал бывший защитник « ».