Брандт о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Футбольный романтик во мне хотел другого. Не могу представить себя играющим в пустыне»
Юлиан Брандт высказался о переходе Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».
– Вас удивил переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср»? Пишут, что он будет получать около 200 млн евро в год.
– Нет! Футбольный романтик во мне, конечно, хотел чего-то другого. Но, к сожалению, сейчас я немного утомлен.
– Существует футбольный романтик Юлиан Брандт?
– Да, конечно. Я люблю футбол в чистом виде – саму игру. Ничего не могу сказать об этих трансферах в пустыню или в Китай. В любом случае – не могу представить, что однажды буду играть в пустыне. Просто исключаю этот вариант для себя.
– Из-за социально-политических причин? Или из-за чего-то еще?
– Нет, вообще не из-за это. Для меня дело больше в любви к европейскому футболу, за которым я следил с детства. Меня не привлекают пустыня, Китай или США. Я буду полностью удовлетворен, если проведу всю карьеру в Европе, – сказал полузащитник «Боруссии».
Тот же Тони Кроос сейчас думает вообще закончить карьеру в 33. И дело не в деньгах. Просто человек устал от этой гонки за трофеями и миллионами.