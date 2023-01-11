Брандт о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Футбольный романтик во мне хотел другого. Не могу представить себя играющим в пустыне»

Теги Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду бундеслига Германия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Юлиан Брандт Футбол

Юлиан Брандт высказался о переходе Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».

– Вас удивил переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср»? Пишут, что он будет получать около 200 млн евро в год.

– Нет! Футбольный романтик во мне, конечно, хотел чего-то другого. Но, к сожалению, сейчас я немного утомлен.

– Существует футбольный романтик Юлиан Брандт?

– Да, конечно. Я люблю футбол в чистом виде – саму игру. Ничего не могу сказать об этих трансферах в пустыню или в Китай. В любом случае – не могу представить, что однажды буду играть в пустыне. Просто исключаю этот вариант для себя.

– Из-за социально-политических причин? Или из-за чего-то еще?

– Нет, вообще не из-за это. Для меня дело больше в любви к европейскому футболу, за которым я следил с детства. Меня не привлекают пустыня, Китай или США. Я буду полностью удовлетворен, если проведу всю карьеру в Европе, – сказал полузащитник «Боруссии».

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Temp LC
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ udiekemen
Кринж?😂ну детский сад 🤦🏻
Этот человек не обладает умственными способностями. Можешь не обращать на него внимание. Они выливают свою желчь на человека миллиардера, одного из величайших футболистов и спортсменов мира, который даже не знает о их существовании, не говоря о том, что такие люди не добились и 1% его успеха.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У Брандта другое воспитание, как и у многих немецких игроков. Большинство из них родились и выросли в семьях среднего класса. У них не было нужды, как у многих латиносов, португальцев, итальянцев. Отсюда и нет этой страсти к сотням миллионов. Играя в Дортмунде он и так обеспечил себя и семью на пару поколений вперед.
Тот же Тони Кроос сейчас думает вообще закончить карьеру в 33. И дело не в деньгах. Просто человек устал от этой гонки за трофеями и миллионами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
за 200 млн ты бы себя и на севером полюсе представил бы играющим))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пирс Морган
Комментарий удален модератором
Братишка, не обижайся на мои слова)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну вы серьезно? Все мы понимаем, что решение Роналду логичное. Его бы не поНоSили, если бы он не наехал на Хави, назвав никому не нужным и не стал выпендриться насчет варианта перейти в Катарский клуб. Тут не то ЧТО ОН СДЕЛАЛ, а то КАК. Если Месси и перейдет на закате туда, то к нему вопросов и не должно быть, ибо он не кидается словами.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Ответ udiekemen
Кринж уж ты, и этот пацан* старше тебя на 10 лет
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Наш кринж давно показал, что в нем нет ничего святого
Кринж?😂ну детский сад 🤦🏻
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пирс Морган
Ничему жизнь не учит пацана) Кринж также говорил
Кринж уж ты, и этот пацан* старше тебя на 10 лет
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Winterburn
Кринж даже 6 недель назад, давая интервью Пирсу Моргану, тоже не мог себе такое представить))
Я тоже не мог
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ничему жизнь не учит пацана) Кринж также говорил
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Барсик Юрана
Кринж 6 лет назад тоже не мог представить себе такое
Кринж даже 6 недель назад, давая интервью Пирсу Моргану, тоже не мог себе такое представить))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
😅😅😅😅
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Барсик Юрана
Кринж 6 лет назад тоже не мог представить себе такое
За огромные деньги все бы туда перешли
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наш кринж давно показал, что в нем нет ничего святого
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dreamstep
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так Юлиан пока ничего особо не достиг и ни чем особо не запомнился, чтобы шейхи предложили кучу денег и в пустыню пригласили играть. Так что можно не бояться )
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aidos9419
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот она истинная любовь к футболу! Респект Юлиан!
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кринж 6 лет назад тоже не мог представить себе такое
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий