Леандро Фернандес: «Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают»

Теги Леандро Фернандес премьер-лига Россия Динамо Москва Политика Футбол

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес рассказал о своем отношении к России. 

«Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают. Лично я время, проведенное в России, вспоминаю исключительно тепло.

Русские люди всегда относились ко мне положительно, а фанатам «Динамо» и всему московскому клубу я бесконечно благодарен за предоставленную возможность сыграть в европейской лиге. Российский футбол навсегда останется в моем сердце», – сказал аргентинец. 

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36 комментариев

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Ужаснее к русским, чем на спортсе не относятся ни на одном спортивном портале...
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Michael_Monza
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Ответ Биодудь
Сначала русский народ грабили 20 лет, а теперь отправляют на смерть. Действительно, ничем не подкреплено.
О, еще один чубатый. Кто грабил? Ельцин, да согласен.
Отправляют на смерть, хохлому, которые непонятно за что сражаются. Наши парни, очищают мир от биошлака.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ mootoo
т.е. там не говорят что это Россия напала кудато там?
Говорят. Оголтелости как у того же помёта у них нет
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Биодудь
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Ответ Michael_Monza
Нет у нас как раз, выслушиваются разные мнения в отличае от окраины. А выкрики и популистские высеры, вроде "ужасней к русским чем в собственной стране, нигде не относятся" Это ничем не подкрепленные бредни.
Сначала русский народ грабили 20 лет, а теперь отправляют на смерть. Действительно, ничем не подкреплено.
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mootoo
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
На условном репортаже Евроньюса нет условного "У нас все хорошо" "Русские врут" "Русские виноваты во всех проблемах" А на условном РТР? Не хочу повторять это словоблудье
т.е. там не говорят что это Россия напала кудато там?
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mootoo
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Ответ Несусветный Папаша
Ты наверное в космос улетел 22.02.2022 и только сейчас вернулся?
а ты прямо можешь ответить? какая страна стреляет из точки У и куда летят эти снаряды?
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Несусветный Папаша
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Ответ Бродяга-симпатяга
Западный обыватель отучен от критического мышления. Его вырастили с мыслью что СМИ врать не могут. Во всяком случае так откровенно. Верят любой ахинее что ретранслируют всякие ССN и прочие
Ты всё правильно написал, только опечатка:"западный обыватель" надо поставить россиянин.Нет в природе западных обывателей
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ZarvuR2020
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Ответ Moffo
А что случилось? А если серьезно, то ужасное отношение к русским только в рф и росТВ. В мире все всё понимают.
Кто "все"? Что "всё"? Рос.сми заставили боснийских игроков играть товарнчк?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Дядя ТУРА
У вас все кто иного мнения такие?)
Просто для него Украинец - автоматически плохой
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Michael_Monza
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Ответ Дядя ТУРА
У вас все кто иного мнения такие?)
Нет у нас как раз, выслушиваются разные мнения в отличае от окраины.
А выкрики и популистские высеры, вроде "ужасней к русским чем в собственной стране, нигде не относятся"
Это ничем не подкрепленные бредни.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ mootoo
я думаю он шутит всем людям с красивыми лицами известно, что врут только Соловьев и ему подобные а вот западные СМИ самые честные в мире и там нет ни капли ни капли ни капли ни капли вранья
На условном репортаже Евроньюса нет условного "У нас все хорошо" "Русские врут" "Русские виноваты во всех проблемах" А на условном РТР? Не хочу повторять это словоблудье
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Несусветный Папаша
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Ответ Бродяга-симпатяга
Применяет? Ласкает скорее, Путин все бредит братским украинским народом. Другой давно забомбил бы неньку в каменный век
Другой это кто? Назови фамилии
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Ligalaiz
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Ответ Winterburn
Ужасней к русским, чем у себя же в собственной стране, никто не относится
правительство - самые большие русорезы в мире
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Несусветный Папаша
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Ответ mootoo
а насчет точки У что? кто ей жахает и куда?
Ты наверное в космос улетел 22.02.2022 и только сейчас вернулся?
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Michael_Monza
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Ответ Tigran Shuts
Ещё в прошлом году была на вооружении. И кстати, что происходит со снятым вооружением - утилизация?
Ты хоть посмотри сначала, прежде чем рыгать, чубатый. С 2019 года снята Точка У с вооружения ВС РФ
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Дядя ТУРА
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Ответ Michael_Monza
Комментарий удален модератором
У вас все кто иного мнения такие?)
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Гоша Петров
Ну раз нет,почему тогда Израиль играет в отборе чемпионата Европы а Россия нет?
Ну по твоему, что делается на Украине, это норм?
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catmandoo
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Большинство в самой России не может понять, а нас то за что?!! Что уж говорить об аргентинце.
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mootoo
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Ответ Несусветный Папаша
Ну ок,уговорил...тогда надо жахнуть тем что по Киеву,Харькову и другим городам РФ применяет.
а насчет точки У что? кто ей жахает и куда?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Да нет никакого ужасного отношения. Сказки про русофобию не рассказывайте
Как же быстро меня заминусовали боты
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Бродяга-симпатяга
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Ответ Несусветный Папаша
Ну ок,уговорил...тогда надо жахнуть тем что по Киеву,Харькову и другим городам РФ применяет.
Применяет? Ласкает скорее, Путин все бредит братским украинским народом. Другой давно забомбил бы неньку в каменный век
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Денис Давыдов
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Ответ Бродяга-симпатяга
Западный обыватель отучен от критического мышления. Его вырастили с мыслью что СМИ врать не могут. Во всяком случае так откровенно. Верят любой ахинее что ретранслируют всякие ССN и прочие
То ли дело симоньян, соловьёв, киселев и скабеева
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mootoo
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты серьезно?
я думаю он шутит
всем людям с красивыми лицами известно, что врут только Соловьев и ему подобные
а вот западные СМИ самые честные в мире и там нет ни капли ни капли ни капли ни капли вранья
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Michael_Monza
Ответ Winterburn
Ужасней к русским, чем у себя же в собственной стране, никто не относится
Комментарий удален
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Moffo
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А что случилось? А если серьезно, то ужасное отношение к русским только в рф и росТВ. В мире все всё понимают.
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