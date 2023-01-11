Леандро Фернандес: «Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают»

Бывший защитник « » рассказал о своем отношении к России.

«Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают. Лично я время, проведенное в России, вспоминаю исключительно тепло.

Русские люди всегда относились ко мне положительно, а фанатам «Динамо» и всему московскому клубу я бесконечно благодарен за предоставленную возможность сыграть в европейской лиге. Российский футбол навсегда останется в моем сердце», – сказал аргентинец.