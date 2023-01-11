Леандро Фернандес: «Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают»
Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес рассказал о своем отношении к России.
«Не понимаю такого ужасного отношения к России и русским. Они этого не заслуживают. Лично я время, проведенное в России, вспоминаю исключительно тепло.
Русские люди всегда относились ко мне положительно, а фанатам «Динамо» и всему московскому клубу я бесконечно благодарен за предоставленную возможность сыграть в европейской лиге. Российский футбол навсегда останется в моем сердце», – сказал аргентинец.
Отправляют на смерть, хохлому, которые непонятно за что сражаются. Наши парни, очищают мир от биошлака.
А выкрики и популистские высеры, вроде "ужасней к русским чем в собственной стране, нигде не относятся"
Это ничем не подкрепленные бредни.
всем людям с красивыми лицами известно, что врут только Соловьев и ему подобные
а вот западные СМИ самые честные в мире и там нет ни капли ни капли ни капли ни капли вранья