«В футболе только два бога: Месси и Марадона. Теперь это понятно всем». Леандро Фернандес о победе Аргентины на ЧМ
Леандро Фернандес поделился эмоциями от победы сборной Аргентины в финале ЧМ-2022.
«Наконец-то это случилось! Для всех это безумный праздник. Аргентина – чемпион мира! Месси – чемпион мира!
Теперь всем стало понятно, что у нас только два бога в футболе: Месси и Марадона», – сказал бывший защитник «Динамо».
Сборная Аргентины, обыграв в финале ЧМ-2022 сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти), выиграла чемпионат мира по футболу в третий раз в истории. Лионель Месси отметился дублем и забил пенальти в послематчевой серии.
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