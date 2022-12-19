«В футболе только два бога: Месси и Марадона. Теперь это понятно всем». Леандро Фернандес о победе Аргентины на ЧМ

поделился эмоциями от победы сборной Аргентины в финале .

«Наконец-то это случилось! Для всех это безумный праздник. Аргентина – чемпион мира! Месси – чемпион мира!

Теперь всем стало понятно, что у нас только два бога в футболе: Месси и », – сказал бывший защитник « ».

, обыграв в финале ЧМ-2022 сборную (3:3, 4:2 по пенальти), выиграла чемпионат мира по футболу в третий раз в истории. отметился дублем и забил пенальти в послематчевой серии.

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