Кухарчук о том, почему не вошел в планы Гогниева: «Не понял и разбираться не хочется. Расторг контракт с «Химками» по обоюдному согласию»
Хавбек Илья Кухарчук высказался после своего ухода из «Химок».
— Вам называли причину, по которой «Химки» решили больше не сотрудничать с вами?
— До конца причины я сам не знаю. Клуб принял такое решение. Не знаю... Решение коллегиальное, наверное: тренерское и руководителей, видимо. Мы нашли точки соприкосновения, договорились и расторгли контракт по обоюдному согласию. Все нормально в этом плане.
— Для вас такой поворот событий не стал неожиданностью?
— На протяжении всего сезона у нас в «Химках» происходили разные вещи. Например, капитана отстраняли от тренировок. Так что, в принципе, я был готов к любой ситуации. Расставание не стало для меня неожиданным.
— Почему Гогниев перестал на вас рассчитывать?
— Не знаю, в чем дело, перестал ли он на меня рассчитывать или нет. В конце прошлого сезона я получил небольшое повреждение и не попадал в состав не потому, что меня не ставил Спартак Артурович или из-за чего-то еще. Дело в повреждении.
— Но вы поняли, почему сейчас не входите в дальнейшие планы Гогниева?
— Не понял. Но и разбираться в этом не хочется.
— Неужели не обидно?
— Ну... Какая может быть обида? Ни на кого не обижен. Просто немного грустно, так как я провел в «Химках» четыре года.
— Почему команда так повалилась после ухода Юрана?
— У меня нет ответа... Даже предположить не могу. Без понятия, к сожалению.
— Ходили слухи, что Гогниев считал, что ветераны не выкладываются в каких-то матчах и поэтому посадил вас на лавку.
— Первый раз такое слышу! Не видел и не читал такого.
— Гогниев объяснил вам, почему делает ставку на других исполнителей?
— Мы с ним поговорили, но пусть эта беседа останется между нами, – сказал Кухарчук.
3 комментария