«Химки» об уходе Глушакова и других игроков зимой: «Не соответствует действительности. Кардинальных изменений не планируется»

Теги Химки премьер-лига Россия Денис Глушаков Алексей Никитин Илья Кухарчук Брайан Идову Дмитрий Тихий Резиуан Мирзов Илья Лантратов Егор Данилкин Александр Филин Артем Юран Илья Камышев Александр Долгов Футбол

В «Химках» отреагировали на информацию о намерении расстаться с группой игроков зимой.

Сообщалось, что в список входят Денис Глушаков, Дмитрий Тихий, Илья Кухарчук и другие футболисты.

«Появившаяся в СМИ информация о грядущих трансферах не соответствует действительности.

Мы не рассматриваем такие варианты. Кардинальных изменений не планируется», – сказано в сообщении «Химок».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные