«Химки» об уходе Глушакова и других игроков зимой: «Не соответствует действительности. Кардинальных изменений не планируется»
В «Химках» отреагировали на информацию о намерении расстаться с группой игроков зимой.
Сообщалось, что в список входят Денис Глушаков, Дмитрий Тихий, Илья Кухарчук и другие футболисты.
«Появившаяся в СМИ информация о грядущих трансферах не соответствует действительности.
Мы не рассматриваем такие варианты. Кардинальных изменений не планируется», – сказано в сообщении «Химок».
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