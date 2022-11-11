«Химки» об уходе Глушакова и других игроков зимой: «Не соответствует действительности. Кардинальных изменений не планируется»

В «Химках» отреагировали на информацию о намерении расстаться с группой игроков зимой.

Сообщалось, что в список входят , , и другие футболисты.

«Появившаяся в СМИ информация о грядущих трансферах не соответствует действительности.

Мы не рассматриваем такие варианты. Кардинальных изменений не планируется», – сказано в сообщении «Химок».