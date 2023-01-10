Фото футболки «Тулузы» с именем террориста Мера появилось в соцсетях. Прокуратура Франции начала расследование

Прокуратура открыла дело об оправдании терроризма из-за фото футболки французского клуба.

На днях в соцсетях появилась фотография человека в футболке «Тулузы». На обратной стороне футболки нанесен 7-й номер, а также имя террориста Мохаммеда Мера.

Клуб заявил, что не имеет отношения к производству таких футболок.

«В твиттере распространилась фотография футболки «Тулузы» с отвратительным и постыдным принтом. Клуб возмущен этим и утверждает, что указанная футболка не продавалась в официальных магазинах», – говорится в заявлении «фиолетовых».

Прокуратура Франции открыла дело по статье «оправдание терроризма». Виновным в создании такой футболки грозит до 7 лет тюрьмы.

Мохаммед Мера – террорист, совершивший в период с 11 по 19 марта 2012 года в Тулузе и Монтобане два нападения на французских военных и одно на еврейскую школу. В результате действий преступника погибли 7 человек, еще 5 были ранены.

22 марта 2012 Мера был убит в перестрелке с полицией.