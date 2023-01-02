Грабители в новогоднюю ночь проникли в дома игроков Лиги 1 Кабелла и Мендеса

В дома и Тиаго Мендеса в канун Нового года проникли грабители.

В воскресенье Кабелла опубликовал в социальных сетях фотографию разбитого окна своего дома.

«Поздравляю с новым 2023 годом!» – подписал фотографию полузащитник « ».

В сторис Кабелла опубликовал видеозаписи, на которых показал оставленную грабителями лестницу, ведущую на крышу первого этажа его дома.

Также в новогоднюю ночь был ограблен дом защитника « » . Об этом в социальных сетях рассказала его супруга.

«Сняв отпечатки пальцев по всему дому, полиция уехала. Нужны были доказательства для расследования – здесь, во Франции, работает банда, которая грабит только дома футболистов.

Я даже не знаю, что сказать – просто представьте себя 31 декабря, в канун Нового года... Хуже всего, что в доме всегда есть охрана и кто-то еще, и бандиты только и ждут удобного момента», – написала Келли Мендес, опубликовав фотографии и видео с камер видеонаблюдения.

Тиаго Мендес в момент ограбления находился вместе с командой, готовившейся к матчу Лиги 1 против «Клермона» (0:1).

Фото: сторис инстаграма Реми Кабелла и Келли Мендес