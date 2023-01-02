Грабители в новогоднюю ночь проникли в дома игроков Лиги 1 Кабелла и Мендеса
В дома Реми Кабелла и Тиаго Мендеса в канун Нового года проникли грабители.
В воскресенье Кабелла опубликовал в социальных сетях фотографию разбитого окна своего дома.
«Поздравляю с новым 2023 годом!» – подписал фотографию полузащитник «Лилля».
В сторис Кабелла опубликовал видеозаписи, на которых показал оставленную грабителями лестницу, ведущую на крышу первого этажа его дома.
Также в новогоднюю ночь был ограблен дом защитника «Лиона» Тиаго Мендеса. Об этом в социальных сетях рассказала его супруга.
«Сняв отпечатки пальцев по всему дому, полиция уехала. Нужны были доказательства для расследования – здесь, во Франции, работает банда, которая грабит только дома футболистов.
Я даже не знаю, что сказать – просто представьте себя 31 декабря, в канун Нового года... Хуже всего, что в доме всегда есть охрана и кто-то еще, и бандиты только и ждут удобного момента», – написала Келли Мендес, опубликовав фотографии и видео с камер видеонаблюдения.
Тиаго Мендес в момент ограбления находился вместе с командой, готовившейся к матчу Лиги 1 против «Клермона» (0:1).
Фото: сторис инстаграма Реми Кабелла и Келли Мендес
P. S. кстати, еще было бы интересно смотреть по Франции такую нетолерантную вещь, как имена и фамилии грабителей. Что-то подозреваю, что Мишелей и Антуанов там не очень много. Но поулюлюкать "патриотам" надо над европейцами, ага)
Он неправду написал?
Кабеллу грабили в Краснодаре?
На самом деле, хорошо что никто не пострадал