Грабители в новогоднюю ночь проникли в дома игроков Лиги 1 Кабелла и Мендеса

Теги Лион Лилль лига 1 Франция происшествия Реми Кабелла Тиаго Мендес соцсети Футбол

В дома Реми Кабелла и Тиаго Мендеса в канун Нового года проникли грабители.

В воскресенье Кабелла опубликовал в социальных сетях фотографию разбитого окна своего дома.

«Поздравляю с новым 2023 годом!» – подписал фотографию полузащитник «Лилля».

В сторис Кабелла опубликовал видеозаписи, на которых показал оставленную грабителями лестницу, ведущую на крышу первого этажа его дома.

Также в новогоднюю ночь был ограблен дом защитника «Лиона» Тиаго Мендеса. Об этом в социальных сетях рассказала его супруга.

«Сняв отпечатки пальцев по всему дому, полиция уехала. Нужны были доказательства для расследования – здесь, во Франции, работает банда, которая грабит только дома футболистов.

Я даже не знаю, что сказать – просто представьте себя 31 декабря, в канун Нового года... Хуже всего, что в доме всегда есть охрана и кто-то еще, и бандиты только и ждут удобного момента», – написала Келли Мендес, опубликовав фотографии и видео с камер видеонаблюдения.

Тиаго Мендес в момент ограбления находился вместе с командой, готовившейся к матчу Лиги 1 против «Клермона» (0:1).

Фото: сторис инстаграма Реми Кабелла и Келли Мендес

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19 комментариев

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BananaMama
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Ответ Григорий Сербаков
Мне интересно почему в Европе такая проблема есть с безопасностью богатых домов
Менты в отдельных странах не справляются с наплывом тожеевропейцев. Ну и расслабленный менталитет в этих странах, где в некоторых местах уже отвыкли на ключ дверь закрывать. Заборы с охраной, которые в РФ и США в обязательном порядке у VIPов, там уже выходили из моды, пока не случился масштабный миграционный кризис
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BananaMama
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Ответ Руслан Мозговой
На счет процветающей не знаю. но на счет приступности и грабежей в испании, италии и франции уже все давно наслышаны.. + бельгия вообще отдельная история)
Выделены самые раздолбайские страны Европы (Португалии с Грецией еще не хватает), но ригоберки уже улюлюкают и распространяют вековой раздолбайский менталитет, в том числе и в сфере безопасности, отдельных стран - на всю Европу.

P. S. кстати, еще было бы интересно смотреть по Франции такую нетолерантную вещь, как имена и фамилии грабителей. Что-то подозреваю, что Мишелей и Антуанов там не очень много. Но поулюлюкать "патриотам" надо над европейцами, ага)
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Владислав Бондарчук
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Мы же не хотим того что происходит во Франции?
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Maricone
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Ответ rigobersong
Потому что шарлатаны занимаются безопасностью:) У нас любой охранник на пенсии работает профессиональнее:) Потому что в Европке никто не хочет работать, а хотят только получать деньги:))
Ты, видимо, дальше своего села и спорта не выходил, о какой Европе ты говоришь? Видимо, о той, что из уст Соловья
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three hundred bucks
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Ответ Вячеслав Клименко
А чо вы его минусуете? Он неправду написал? Кабеллу грабили в Краснодаре?
Кмк квартирным кражам как-то далековато до историй типа кущевки (на кубани было дело, если что).
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GaasJT
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Мокрые бандиты
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Руслан Мозговой
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Ответ rigobersong
В Краснодаре такого не было:) Вот она процветающая Европка:)🤣
На счет процветающей не знаю. но на счет приступности и грабежей в испании, италии и франции уже все давно наслышаны.. + бельгия вообще отдельная история)
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Amalfitano
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Кабелла, это тебе не безопасный Краснодар. Это Франция, детка!
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Андрей Костоломченко
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Ответ rigobersong
В Краснодаре такого не было:) Вот она процветающая Европка:)🤣
В Краснодаре же никого не грабят, да? https://bloknot-krasnodar.ru/news/1990-e-vernulis-v-krasnodare-bandity-svyazali-i-og-1544646
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Los Galácticos
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Это были те самые Гарри и Марв, теперь они футбольные бандиты )
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Богдашка
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Жалко Капеллу раньше в Краснодаре играл
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rigobersong
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Ответ Вячеслав Клименко
А чо вы его минусуете? Он неправду написал? Кабеллу грабили в Краснодаре?
Да это боты роналду, они следуют за мной везде:)
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rigobersong
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Ответ Григорий Сербаков
Мне интересно почему в Европе такая проблема есть с безопасностью богатых домов
Потому что шарлатаны занимаются безопасностью:) У нас любой охранник на пенсии работает профессиональнее:) Потому что в Европке никто не хочет работать, а хотят только получать деньги:))
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Вячеслав Клименко
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Ответ rigobersong
В Краснодаре такого не было:) Вот она процветающая Европка:)🤣
А чо вы его минусуете?
Он неправду написал?
Кабеллу грабили в Краснодаре?
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Winterburn
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А тут удивлялись, зачем Мартинесу сторожевая овчарка
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Григорий Сербаков
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Мне интересно почему в Европе такая проблема есть с безопасностью богатых домов
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rigobersong
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В Краснодаре такого не было:) Вот она процветающая Европка:)🤣
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Пако
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Обычная практика бомбил. Очень многим футбольным (и не только) звёздам доставалось именно в тогда, когда они расслаблялись. Звёзды - будьте бдительны!
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Cruel Snake
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Может это был Санта Клаус 🤶ну или на крайняк Дед мороз.

На самом деле, хорошо что никто не пострадал
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