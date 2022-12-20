Маркиньос, не забивший решающий пенальти, о вылете Бразилии с ЧМ-2022: «Шрам останется навсегда. Ощущение позора не описать словами»
Маркиньос впервые высказался о вылете Бразилии с ЧМ-2022.
Команда Тите покинула турнир на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии в серии пенальти (1:1, по пен. 2:4).
Защитник «ПСЖ» не реализовал решающий пенальти. Он развел мяч и вратаря по разным углам, но попал в штангу.
«Чемпионат мира 2022 года подошел к концу. Несколько дней прошло с самого грустного момента в моей жизни. Я по-прежнему не могу понять, как так вышло, и не могу подобрать слова, чтобы описать грусть, ощущение позора и количество вопросов, которые у меня тогда возникли...
Я провел некоторое время вдали от соцсетей и всего, что напоминает мне об этом, но сегодня решил выложить эти фотографии...
Семья, друзья и время помогли мне восстановиться после этого сложного момента. Шрам останется со мной навсегда, и я буду нести ответственность за это. Я нацелен вернуться как можно скорее и сделать так, чтобы все, кто болел за нас и страдал из-за меня, гордились, испытали радость и положительные эмоции!
Я очень горд, что был частью этой сборной. К сожалению, результат вышел не таким, как мы мечтали.
От всего сердца благодарю реальных и виртуальных друзей, которые писали сообщения, думали обо мне и направляли в мою сторону положительную энергию. Я получил столько прекрасных сообщений, и вы просто не представляете, как мне это помогло!
Если бог послал мне это испытание, я справлюсь с ним и буду двигаться дальше! 🇧🇷
Пришло время идти вперед. Жизнь продолжается, появляются новые цели. Вперед! Сейчас я чувствую себя обновленным и готовым к этому!
Я люблю тебя, Бразилия 💚🇧🇷💛», – написал Маркиньос.
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