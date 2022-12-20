Маркиньос, не забивший решающий пенальти, о вылете Бразилии с ЧМ-2022: «Шрам останется навсегда. Ощущение позора не описать словами»

Маркиньос впервые высказался о вылете с .

Команда Тите покинула турнир на стадии 1/4 финала, уступив в серии пенальти (1:1, по пен. 2:4).

Защитник « » не реализовал решающий пенальти. Он развел мяч и вратаря по разным углам, но попал в штангу.

«Чемпионат мира 2022 года подошел к концу. Несколько дней прошло с самого грустного момента в моей жизни. Я по-прежнему не могу понять, как так вышло, и не могу подобрать слова, чтобы описать грусть, ощущение позора и количество вопросов, которые у меня тогда возникли...

Я провел некоторое время вдали от соцсетей и всего, что напоминает мне об этом, но сегодня решил выложить эти фотографии...

Семья, друзья и время помогли мне восстановиться после этого сложного момента. Шрам останется со мной навсегда, и я буду нести ответственность за это. Я нацелен вернуться как можно скорее и сделать так, чтобы все, кто болел за нас и страдал из-за меня, гордились, испытали радость и положительные эмоции!

Я очень горд, что был частью этой сборной. К сожалению, результат вышел не таким, как мы мечтали.

От всего сердца благодарю реальных и виртуальных друзей, которые писали сообщения, думали обо мне и направляли в мою сторону положительную энергию. Я получил столько прекрасных сообщений, и вы просто не представляете, как мне это помогло!

Если бог послал мне это испытание, я справлюсь с ним и буду двигаться дальше! 🇧🇷

Пришло время идти вперед. Жизнь продолжается, появляются новые цели. Вперед! Сейчас я чувствую себя обновленным и готовым к этому!

Я люблю тебя, Бразилия 💚🇧🇷💛», – написал Маркиньос.