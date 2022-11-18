Аленичев про РПЛ: «Уровень просел без топовых иностранцев, ослабла конкуренция за место в составе. Промес – молодец, но это на фоне среднего чемпионата»

поделился мнением касательно уровня футбола в Мир РПЛ.

в Катаре представят всего два человека – камерунец Нгамале из и хорват Ловрен из . Тут, увы, все логично.

За последнее время нашу лигу покинули многие сильные легионеры – и она, конечно, потеряла в качестве (питерцев с их классными южноамериканцами выносим за скобки).

Да, есть матчи с обилием голов, однако без топовых иностранцев уровень просел.

Как ослабла и конкуренция за место в составе внутри команд – если раньше российским ребятам нужно было опережать в ней условных Шиманьски и Жиго, то сейчас они бьются между собой.

Да, оставшийся в Промес – молодец, здорово сейчас выглядит. Но это ведь на фоне нашего среднего чемпионата», – сказал бывший главный тренер «Спартака».