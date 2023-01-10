Тренер «Бенфики» о будущем Энцо: «Он ключевой игрок команды, и он счастлив. Вопрос закрыт»
Рогер Шмидт высказался о будущем Энцо Фернандеса в «Бенфике».
«Я уже говорил об этом на прошлой пресс-конференции. Вопрос [о трансфере] Энцо закрыт.
Он счастлив и хорошо тренируется. Он – часть команды, ее ключевой игрок, и этим все сказано», – сказал главный тренер «Бенфики».
Ранее сообщалось об интересе к Энцо со стороны «Челси», однако клубы не смогли договориться о сумме трансфера.
Тренер «Бенфики» о «Челси»: «Они пытались переманить Энцо, сводят игрока с ума. Это неуважительно»
Ну и для Энцо это неплохой шанс показать себя в полной красе
Хотя это Бенфика) Не этого, так другого за овер прайс в конце сезона толкнут )