Тренер «Бенфики» о будущем Энцо: «Он ключевой игрок команды, и он счастлив. Вопрос закрыт»

Теги высшая лига Португалия Бенфика Рогер Шмидт Энцо Фернандес Футбол

Рогер Шмидт высказался о будущем Энцо Фернандеса в «Бенфике».

«Я уже говорил об этом на прошлой пресс-конференции. Вопрос [о трансфере] Энцо закрыт.

Он счастлив и хорошо тренируется. Он – часть команды, ее ключевой игрок, и этим все сказано», – сказал главный тренер «Бенфики».

Ранее сообщалось об интересе к Энцо со стороны «Челси», однако клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

Тренер «Бенфики» о «Челси»: «Они пытались переманить Энцо, сводят игрока с ума. Это неуважительно»

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8 комментариев

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Философ Востока
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Не знаю куда Энцо так торопится. Бенфика в плэй-офф ЛЧ, есть отличные шансы пройти в 1/4. Летом его могут купить МС, Ливерпуль и другие топ клубы. А в Челси сейчас идти рискованно: владельцы совсем не футбольные люди. Есть риск подписать долгосрочный контракт и остаться в золотой клетке.
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ivica_sprut
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значит переходит
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Фанат Сан-Марино
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Тем более у Бенфики есть неплохой шанс пошуметь в этой ЛЧ (в группе пошумели изрядно), Брюгге в 1/8 и есть шансы на проход дальше
Ну и для Энцо это неплохой шанс показать себя в полной красе
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Назар Игорь
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Вопрос закрыт, открывается только золотым ключиком.
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Inside 88 LW
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Зря... Другого шанса получить такие деньги за него - не будет.
Хотя это Бенфика) Не этого, так другого за овер прайс в конце сезона толкнут )
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Apol
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Хорошо, что не отдали такой кэш за абсолютно непонятного кота в мешке. Нужен еще год минимум, чтобы посмотреть какой Энцо в деле
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*MVP*
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надеюсь, Челси забудет про него. хватит уже провальных трансферов.
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Пирс Морган
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"Короче мы не продешевим"
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