Владельцы «ПСЖ» хотят вложиться в еще один клуб. Идут переговоры с «Тоттенхэмом»

Теги ПСЖ бизнес Тоттенхэм Дэниэл Леви Нассер Аль-Хелайфи бизнес и маркетинг Футбол

Компания Qatar Sports Investments, владеющая «ПСЖ», хочет вложиться в еще один клуб.

QSI хочет стать миноритарным акционером одного из клубов в этом году, сообщает журналист Бен Джейкобс. Ведутся активные переговоры с клубами АПЛ, включая «Тоттенхэм».

Президент «ПСЖ» и гендиректор QSI Нассер Аль-Хелайфи встретился с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви в начале недели, они провели ознакомительную встречу. Пока что все на ранней стадии.

Ожидается, что в 2023 году QSI сделает амбициозные инвестиции в несколько клубов. Qatar Sports Investments уже владеет 23% акций «Браги» и хочет стать миноритарным акционером как минимум еще одного клуба в Европе. Южная Америка также является приоритетным регионом.

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21 комментарий

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Alex Miheev
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Великая продажная европа.
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Ivan Petrov
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Арабы хотят владеть самым известным еврейским футбольным клубом? 🤷‍♂️
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Ноно Гомес
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Будет дерби Ттх, Сити, Ньюкасл))
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gukmamop
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К Леви без пяти миллиардов даже не подходите
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Алексей Гусев
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Ответ encaro_one
Больше 30% владения нельзя, если хотят играть в одном турнире (ЛЧ), в ЮжАмерике можно полный клуб купить.
если на своё(или прямого родственника) имя оформить, нельзя...Но сейчас интересно будет с РБ и Ред Буллом история предстоит
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Attack Sir
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Ответ encaro_one
Больше 30% владения нельзя, если хотят играть в одном турнире (ЛЧ), в ЮжАмерике можно полный клуб купить.
А как же Лейпциг и Зальцбург?
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AC.Milan.Fan
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Будет точно Арабская Премьер Лига ☝️ ...
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Olajuvon
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Леви облапошит шейхов по любому!!!
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zy888.8
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Леви только в три дорого продаст.
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encaro_one
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Больше 30% владения нельзя, если хотят играть в одном турнире (ЛЧ), в ЮжАмерике можно полный клуб купить.
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oberkorn
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Вот это замес. Арабы купят евреев
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sergen
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Да да, исторически еврейский клуб продадут арабам) там стадион тока построили рановато еще сжигать)
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Direct free kick
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Ответ fc_champion
Ага, вложиться. Хотят старого еврея Леви втянуть в какую-то новую схему обхождения ФФП
Леви наёмный клерк, а не владелец клуба
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Kyancey
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Ответ Geo07
Берите Оренбург, не прогадаете!
«Пари Нижний Новгород». И переименовывать особо не придётся :)
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Малойкин Александр
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А вот и новый клуб для Мбаппе))
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f0rmoceft
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Арабы захватывают Европу)
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Барыга блинами
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Берите Химки не прогадаете)
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fc_champion
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Ага, вложиться. Хотят старого еврея Леви втянуть в какую-то новую схему обхождения ФФП
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Леви согласен обменять ТТХ на ПСЖ и какой-нибудь Ланс в придачу
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Geo07
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Берите Оренбург, не прогадаете!
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Alex Rhea
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хорошо бы, чтоб такие игроки как Мбаппе, Вератти, Маркиньос, Доннарумма, Хакими играли в крутом чемпионате, а не во французской лиге, которая по коэффициентом УЕФА (и по достижениям в Еврокубках) по-хорошему на уровне Нидерландов и Португалии, а не на уровне Германии или Италии даже.
Мб если шейхи купят ТТХ, то туда уйдут многие
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