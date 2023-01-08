Компания Qatar Sports Investments, владеющая « », хочет вложиться в еще один клуб.

QSI хочет стать миноритарным акционером одного из клубов в этом году, сообщает журналист Бен Джейкобс. Ведутся активные переговоры с клубами АПЛ, включая « ».

Президент «ПСЖ» и гендиректор QSI Нассер Аль-Хелайфи встретился с председателем совета директоров «Тоттенхэма» в начале недели, они провели ознакомительную встречу. Пока что все на ранней стадии.

Ожидается, что в 2023 году QSI сделает амбициозные инвестиции в несколько клубов. Qatar Sports Investments уже владеет 23% акций «Браги» и хочет стать миноритарным акционером как минимум еще одного клуба в Европе. Южная Америка также является приоритетным регионом.