«Зенит» показал новогодний ролик: оливье без свинины и конины, поход в баню, «Ирония судьбы», обращение Семака по ТВ

« » выпустил новогоднее видео.

По сюжету ролика игроки петербуржской команды готовились к празднику вместе. Густаво Мантуан приготовил тазик салата оливье, Вендел писал письмо Деду Морозу, приводил в порядок прическу, Родригао смотрел по телевизору «Иронию судьбы», а натирал столовый хрусталь.

Позже игроки стали спорить, как нужно готовить оливье – с мясом или колбасой. В это время Иван Куарезма сидел в бане с клубным фотографом Вячеславом Евдокимовым, который посоветовал ему добавить в салат тертое яблоко. «Запомни: в салате не должно быть свинины. И конины тоже», – сказал Евдокимов.

Позднее к бразильцам с елкой пришли , Александр Ерохин и Данил Круговой. В полночь по телевизору с обращением выступил , находившийся возле «Газпром Арены».

«Желаем вам всего самого наилучшего. И помните о том, как важно слышать и прощать друг друга, а также верить в чудеса. С Новым годом!» – сказал главный тренер петербуржцев.

После этого Иван Сергевев, Алексей Сутормин, Даниил Одоевский и Михаил Кержаков исполнили песню «Новый год» группы «Стекловата».