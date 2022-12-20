«Зенит» показал новогодний ролик: оливье без свинины и конины, поход в баню, «Ирония судьбы», обращение Семака по ТВ

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«Зенит» выпустил новогоднее видео. 

По сюжету ролика игроки петербуржской команды готовились к празднику вместе. Густаво Мантуан приготовил тазик салата оливье, Вендел писал письмо Деду Морозу, Клаудиньо приводил в порядок прическу, Родригао смотрел по телевизору «Иронию судьбы», а Малком натирал столовый хрусталь.

Позже игроки стали спорить, как нужно готовить оливье – с мясом или колбасой. В это время Иван Куарезма сидел в бане с клубным фотографом Вячеславом Евдокимовым, который посоветовал ему добавить в салат тертое яблоко. «Запомни: в салате не должно быть свинины. И конины тоже», – сказал Евдокимов.

Позднее к бразильцам с елкой пришли Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин и Данил Круговой. В полночь по телевизору с обращением выступил Сергей Семак, находившийся возле «Газпром Арены». 

«Желаем вам всего самого наилучшего. И помните о том, как важно слышать и прощать друг друга, а также верить в чудеса. С Новым годом!» – сказал главный тренер петербуржцев. 

После этого Иван Сергевев, Алексей Сутормин, Даниил Одоевский и Михаил Кержаков исполнили песню «Новый год» группы «Стекловата». 

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