Лукаку вряд ли сыграет с «Барселоной» 4 октября и «Сассуоло» 8-го. Он еще не в общей группе «Интера»

Форвард вряд ли примет участие в ближайших матчах.

«Я пессимистично настроен по поводу возможного участия Лукаку в игре с «Сассуоло». Он усердно работает, но после нового обследования стало ясно, что он еще не в том состоянии, чтобы работать с остальной командой», – сказал главный тренер «нерадзурри» .

Бельгиец получил повреждение на тренировке в конце августа. Ожидалось, что он начнет работать в общей группе с 28 сентября.

В ближайшие две недели «Интер» сыграет с «Барселоной» (дважды), «Сассуоло» и «Салернитаной».