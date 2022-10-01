Лукаку вряд ли сыграет с «Барселоной» 4 октября и «Сассуоло» 8-го. Он еще не в общей группе «Интера»

Теги Интер Симоне Индзаги Барселона серия А Италия Лига чемпионов УЕФА травмы Ромелу Лукаку Сассуоло Здоровье Футбол

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку вряд ли примет участие в ближайших матчах.

«Я пессимистично настроен по поводу возможного участия Лукаку в игре с «Сассуоло». Он усердно работает, но после нового обследования стало ясно, что он еще не в том состоянии, чтобы работать с остальной командой», – сказал главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги.

Бельгиец получил повреждение на тренировке в конце августа. Ожидалось, что он начнет работать в общей группе с 28 сентября.

В ближайшие две недели «Интер» сыграет с «Барселоной» (дважды), «Сассуоло» и «Салернитаной».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные