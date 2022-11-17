Мартинес о Лукаку: «Он испытывал проблемы из-за мышечной травмы, но медштаб «Интера» отлично поработал»
Роберто Мартинес оценил физическую форму Ромелу Лукаку перед чемпионатом мира.
«Проблемы возникли не из-за смены клуба, а из-за мышечной травмы. Он сильный игрок и использует свои физические возможности на пределе.
Эта мышечная травма стала для него первой в карьере. Это был трудный период, и сложно было сказать, как отреагирует его организм.
Мы хорошо поработали с медицинским персоналом «Интера», и я надеюсь, что Лукаку хорошо проведет чемпионат мира. Наша задача – чтобы он выложился на 100%», – сказал главный тренер сборной Бельгии.
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