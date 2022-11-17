Мартинес о Лукаку: «Он испытывал проблемы из-за мышечной травмы, но медштаб «Интера» отлично поработал»

Теги Интер серия А Италия Сборная Бельгии по футболу травмы ЧМ-2022 Роберто Мартинес Ромелу Лукаку Футбол

Роберто Мартинес оценил физическую форму Ромелу Лукаку перед чемпионатом мира.

«Проблемы возникли не из-за смены клуба, а из-за мышечной травмы. Он сильный игрок и использует свои физические возможности на пределе.

Эта мышечная травма стала для него первой в карьере. Это был трудный период, и сложно было сказать, как отреагирует его организм.

Мы хорошо поработали с медицинским персоналом «Интера», и я надеюсь, что Лукаку хорошо проведет чемпионат мира. Наша задача – чтобы он выложился на 100%», – сказал главный тренер сборной Бельгии.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные