Оливер Кан: «Не могу сказать, что «Бавария» должна выиграть ЛЧ, это нельзя запланировать. Нам предстоит игра с «ПСЖ», шансы – 50 на 50»

высказался о целях «Баварии» на сезон.

– Может ли Нагельсманн ознаменовать собой эпоху в «Баварии»?

– Да, безусловно! В прошлом у нас всегда были успешные команды – особенные игроки ознаменовали эпоху, но всегда при помощи тренера. Фактор успеха – стабильность. Стабильность в команде, стабильность на тренерской должности, и, хотя это сложно, стабильность в руководстве.

Если все это сложится и сработает должным образом, то можно стать очень успешным клубом.

– Сколько титулов должен выиграть Нагельсманн в этом сезоне?

– Это самый простой вопрос. В «Баварии» ответ всегда очень простой: желательно все три. Это наша цель. Но у нас есть и другая цель: конечно, дело в титулах, но также важно и то, как мы играем.

У нас должен быть привлекательный состав и команда, которая играет в такой футбол, как во многих играх в первой половине сезона. Конечно, титул – это награда в конце, но то, как мы играем, также очень важно. Вот для чего мы здесь.

Конечно, мы в «Баварии» всегда хотим выиграть все три титула, но я не могу сказать, что мы должны выиграть чемпионов. Это нельзя запланировать. Сейчас нам предстоит игра с , шансы – 50 на 50. Все может случиться, – сказал генеральный директор «Баварии» Sky Sport.