Директор «Барсы» Кройфф: «6 пропущенных за 16 игр Ла Лиги – цифры команды, которая хочет бороться за трофей»

Теги Йорди Кройфф Барселона Атлетико Ла Лига Футбол

Спортдиректор «Барселоны» Йорди Кройфф высказался о борьбе за титул Ла Лиги.

Вчера каталонцы обыграли «Атлетико» в матче 16-го тура Ла Лиги и вышли на чистое первое место в Ла Лиге. «Барселона» на 3 очка оторвалась от «Реал Мадрид», потерпевшего в субботу поражение от «Вильярреала» (1:2).

«Очень сложный матч. Он дался нам тяжело. Мы начали хорошо, но при счете 1:0 игра изменилась. Мы знали, что ради хорошего результата придется пострадать, это очень трудный выезд. Нужно было чуть больше владеть мячом, но «Атлетико» высоко прессинговал, их поддерживали фанаты. Из-за этого мы владели мячом не так много, как привыкли. Но иногда нужно потерпеть.

Мы пропустили 6 голов за 16 матчей. Это цифры команды, которая хочет бороться за трофей», – сказал Кройфф.

В следующем туре Ла Лиги команда Хави сыграет с «Хетафе» дома.

«Три золотых очка». «Барса» страдала с «Атлетико» – и все-таки оторвалась от «Реала»

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5 комментариев

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Mr-Apelsin Friend
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Не надо было расслабляться после забитого гола и забивать ещё, а так сами игру отдали, непонятно с чем связаны такие перепады в игре походу матча
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Егор Зуев
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Ответ corazón blanco
Араухо конечно силен, со времен Пуйоля не было у Барселоны такого топового защитника, большое будущее у парня.
Лучший защитник ЛаЛиги
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Егор Зуев
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Очень трудный для Барселоны матч, но главное, что зацепились за три очка
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corazón blanco
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Араухо конечно силен, со времен Пуйоля не было у Барселоны такого топового защитника, большое будущее у парня.
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Rio de Janeiro
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По конспектам Папы и Пепа: забрать мяч-лучшая оборона
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