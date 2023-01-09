Директор «Барсы» Кройфф: «6 пропущенных за 16 игр Ла Лиги – цифры команды, которая хочет бороться за трофей»

Спортдиректор «Барселоны» высказался о борьбе за титул Ла Лиги.

Вчера каталонцы обыграли «Атлетико» в матче 16-го тура Ла Лиги и вышли на чистое первое место в Ла Лиге. « » на 3 очка оторвалась от «Реал Мадрид», потерпевшего в субботу поражение от «Вильярреала» (1:2).

«Очень сложный матч. Он дался нам тяжело. Мы начали хорошо, но при счете 1:0 игра изменилась. Мы знали, что ради хорошего результата придется пострадать, это очень трудный выезд. Нужно было чуть больше владеть мячом, но «Атлетико» высоко прессинговал, их поддерживали фанаты. Из-за этого мы владели мячом не так много, как привыкли. Но иногда нужно потерпеть.

Мы пропустили 6 голов за 16 матчей. Это цифры команды, которая хочет бороться за трофей», – сказал Кройфф.

В следующем туре команда Хави сыграет с «Хетафе» дома.

«Три золотых очка». «Барса» страдала с «Атлетико» – и все-таки оторвалась от «Реала»