Хави об 1:0 с «Атлетико»: «Барса» ничего не выиграла, но я очень счастлив. Мы оторвались от «Реала»
Хави высказался о шансах «Барселоны» на победу в Ла Лиге.
Вчера каталонцы обыграли «Атлетико» в матче 16-го тура Ла Лиги и вышли на чистое первое место в Ла Лиге. «Барселона» на 3 очка оторвалась от «Реал Мадрид», потерпевшего в субботу поражение от «Вильярреала» (1:2).
«Мы ничего не выиграли, но я очень счастлив. Важная победа, которая усилит наш моральный дух... Мы оторвались от «Реала» и стали еще дальше от «Атлетико».
Эта игра показала, что можно побеждать, играя не лучшим образом. Против «Эспаньола» мы играли очень хорошо и не победили. Против «Атлетико» мы страдали, мы защищались... Эти три очка дают лидерство, уверенность и укрепляют дух», – сказал тренер «Барселоны».
В следующем туре Ла Лиги команда Хави сыграет с «Хетафе» дома.
По мне так главная фраза. Барса оказалась в плену философии играть красиво, не имея для этого исполнителей. Главное побеждать. А победы придают уверенность, а с уверенностью приходит и красивая игра.