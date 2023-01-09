Хави об 1:0 с «Атлетико»: «Барса» ничего не выиграла, но я очень счастлив. Мы оторвались от «Реала»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Хави Ла Лига Футбол

Хави высказался о шансах «Барселоны» на победу в Ла Лиге.

Вчера каталонцы обыграли «Атлетико» в матче 16-го тура Ла Лиги и вышли на чистое первое место в Ла Лиге. «Барселона» на 3 очка оторвалась от «Реал Мадрид», потерпевшего в субботу поражение от «Вильярреала» (1:2).

«Мы ничего не выиграли, но я очень счастлив. Важная победа, которая усилит наш моральный дух... Мы оторвались от «Реала» и стали еще дальше от «Атлетико».

Эта игра показала, что можно побеждать, играя не лучшим образом. Против «Эспаньола» мы играли очень хорошо и не победили. Против «Атлетико» мы страдали, мы защищались... Эти три очка дают лидерство, уверенность и укрепляют дух», – сказал тренер «Барселоны».

В следующем туре Ла Лиги команда Хави сыграет с «Хетафе» дома.

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3 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
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Эта игра показала, что можно побеждать, играя не лучшим образом. 

По мне так главная фраза. Барса оказалась в плену философии играть красиво, не имея для этого исполнителей. Главное побеждать. А победы придают уверенность, а с уверенностью приходит и красивая игра.
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Дени Сыч
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Атлеты возили всю игру Рычагов
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DolJun
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топарь чави респек - навязывает борьбу лидеру монолиги даже с табуретками типа педри в составе!
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