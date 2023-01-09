Симеоне о 0:1 от «Барсы»: «Атлетико» заслуживал лучшего, но был недостаточно агрессивен»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне оценил поражение «Атлетико» от «Барселоны» (0:1) в Ла Лиге.

«Реальность такова, что мы проиграли. Да, мы заслуживали лучшего, но были недостаточно агрессивны.

Определяющей стала игра в своей и чужой штрафных. Мы сделали больше хорошего, чем плохого.

После неудачных стартовых 20 минут команда играла так, как я хотел, но это не изменило результат», – приводит слова главного тренера «Атлетико» Marca.

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8 комментариев

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Slavick Nemkovsky
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Симеоне когда-то подавал надежды, но теперь он просто посредственность в инфернальных костюмах, который проживает остатки своей репутации
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Кукич
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Симеоне аут. Уйди итак ты засиделся, сидишь 100 лет , все стагнировало и пришло в упадок
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Мистер
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Быть агрессивные? Они итак весь матч играли жёстко
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Alexlagodny
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Кто вам доктор?
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Симеоне чем болтать, лучше играть
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Boni Jek
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Симеоне однообразен
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Пилипенко Дмитрий
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Конечно заслуживал лучшего, Атлетико уже давно пора более лучшего тренера поставить !
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Va_BanK
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Недостаточно агрессивен, надо было по морде давать а не за горло хватать…
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