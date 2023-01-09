Симеоне о 0:1 от «Барсы»: «Атлетико» заслуживал лучшего, но был недостаточно агрессивен»
Диего Симеоне оценил поражение «Атлетико» от «Барселоны» (0:1) в Ла Лиге.
«Реальность такова, что мы проиграли. Да, мы заслуживали лучшего, но были недостаточно агрессивны.
Определяющей стала игра в своей и чужой штрафных. Мы сделали больше хорошего, чем плохого.
После неудачных стартовых 20 минут команда играла так, как я хотел, но это не изменило результат», – приводит слова главного тренера «Атлетико» Marca.
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