Симеоне о 0:1 от «Барсы»: «Атлетико» заслуживал лучшего, но был недостаточно агрессивен»

оценил поражение «Атлетико» от «Барселоны» (0:1) в .

«Реальность такова, что мы проиграли. Да, мы заслуживали лучшего, но были недостаточно агрессивны.

Определяющей стала игра в своей и чужой штрафных. Мы сделали больше хорошего, чем плохого.

После неудачных стартовых 20 минут команда играла так, как я хотел, но это не изменило результат», – приводит слова главного тренера « » Marca.

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