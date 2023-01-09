«Мы вышли со страхом. Нужно играть с первой секунды, а не когда нам забивают». Облак о 0:1 от «Барсы»
Вратарь «Атлетико» прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1).
Мадридская команда проиграла на своем поле в рамках 16-го тура Ла Лиги.
«Мы начали плохо, со страхом, с недостаточной уверенностью, но потом проснулись. У нас были моменты, но мы не смогли забить гол. Мяч не хотел заходить, у нас было много моментов, может быть, не очень отчетливых, но в конечном счете некоторые могли обернуться голами.
В последних матчах мы играли хорошо. Не было времени, чтобы так выходить на поле. Надеюсь, что с нами больше такого не случится и что мы будем играть уверенно. У нас хорошие игроки, нужно начинать матч с первой секунды, а не когда нам забивают гол», – сказал Ян Облак в интервью DAZN.
7 комментариев