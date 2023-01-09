«Мы вышли со страхом. Нужно играть с первой секунды, а не когда нам забивают». Облак о 0:1 от «Барсы»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Ян Облак Футбол

Вратарь «Атлетико» прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1).

Мадридская команда проиграла на своем поле в рамках 16-го тура Ла Лиги.

«Мы начали плохо, со страхом, с недостаточной уверенностью, но потом проснулись. У нас были моменты, но мы не смогли забить гол. Мяч не хотел заходить, у нас было много моментов, может быть, не очень отчетливых, но в конечном счете некоторые могли обернуться голами.

В последних матчах мы играли хорошо. Не было времени, чтобы так выходить на поле. Надеюсь, что с нами больше такого не случится и что мы будем играть уверенно. У нас хорошие игроки, нужно начинать матч с первой секунды, а не когда нам забивают гол», – сказал Ян Облак в интервью DAZN.

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7 комментариев

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GuruFutbola
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Ответ Стас Голубов
в барселоне привыкли считать чужие трофеи
Барселона лидер по количеству трофеев
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Стас Голубов
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Ответ GuruFutbola
В модриде привыкли с полными штанами выходить против своих хозяев)
в барселоне привыкли считать чужие трофеи
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Ответ Богдан Агафонов
Облак в команде с таким футболом уже десяток лет. Не привык еще?
Облак то привык, Атлетико нет.
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Boni Jek
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Значит Барселону опять начали бояться!
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GuruFutbola
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В модриде привыкли с полными штанами выходить против своих хозяев)
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Lindeman
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Умеет всё же Атлетико играть в атаку и довольно не плохо и если бы они так играли с самого начала, то возможно победили бы
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Богдан Агафонов
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Облак в команде с таким футболом уже десяток лет. Не привык еще?
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