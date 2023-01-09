«Мы вышли со страхом. Нужно играть с первой секунды, а не когда нам забивают». Облак о 0:1 от «Барсы»

Вратарь « » прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1).

Мадридская команда проиграла на своем поле в рамках 16-го тура .

«Мы начали плохо, со страхом, с недостаточной уверенностью, но потом проснулись. У нас были моменты, но мы не смогли забить гол. Мяч не хотел заходить, у нас было много моментов, может быть, не очень отчетливых, но в конечном счете некоторые могли обернуться голами.

В последних матчах мы играли хорошо. Не было времени, чтобы так выходить на поле. Надеюсь, что с нами больше такого не случится и что мы будем играть уверенно. У нас хорошие игроки, нужно начинать матч с первой секунды, а не когда нам забивают гол», – сказал в интервью DAZN.