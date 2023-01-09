Комличенко отказал «Локомотиву». Форвард интересен турецким клубам, но хочет остаться в «Ростове» («РБ Спорт»)
«Локомотив» рассматривал возможность подписания форварда «Ростова» Николая Комличенко зимой.
Железнодорожники общались с представителями 27-летнего игрока насчет возможного перехода, но получили отказ, сообщает «РБ Спорт».
Комличенко сфокусирован на выступлении за дончан и не намерен менять команду в нынешнее трансферное окно.
Также, по данным источника, к нападающему проявляют интерес клубы турецкой Суперлиги.
В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету Комличенко 7 голов и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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