Комличенко отказал «Локомотиву». Форвард интересен турецким клубам, но хочет остаться в «Ростове» («РБ Спорт»)

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Николай Комличенко Футбол

«Локомотив» рассматривал возможность подписания форварда «Ростова» Николая Комличенко зимой.

Железнодорожники общались с представителями 27-летнего игрока насчет  возможного перехода, но получили отказ, сообщает «РБ Спорт».

Комличенко сфокусирован на выступлении за дончан и не намерен менять команду в нынешнее трансферное окно.

Также, по данным источника, к нападающему проявляют интерес клубы турецкой Суперлиги.

В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету Комличенко 7 голов и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
samarskij-kuzmich
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот это достойный поступок. Нельзя бросать команду посреди сезона. Если игрок не попадает в состав, не вписывается в игру и т.п., то, конечно, это другой случай. Но когда футболист регулярно выходит в стартовом составе, является одним из её лидеров, когда у него хорошо получается этой команде, его поддерживают болельщики этой команды, да ещё он и капитан команды, например, и бросает команду посреди сезона это просто кринж какой-то. Отработал полностью контракт, и, если возникло желание уйти, на исходе контракта подписал выгодный для бывшего клуба трансфер и ушёл в другой клуб из другого чемпионата в межсезонье (не в перерыве) - вот такие трансферы должны быть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Бондарчук
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну он просто всем обязан Валерию, участвует в борьбе за медали, глупо было уходить в уг команду без перспектив, про Турцию можно подумать в конце сезона
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий