«Локомотив» предложит 6 млн евро за форварда США и «Антальяспора» Райта (Milliyet)

Теги Локомотив Аталанта сборная США по футболу премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия Антальяспор высшая лига Турция возможные трансферы Кристал Пэлас Хейджи Райт Футбол

«Локомотив» хочет подписать форварда сборной США.

Московский клуб, «Аталанта» и «Кристал Пэлас» проявляют интерес к Хейджи Райту из «Антальяспора».

По информации Milliyet, «Локо» готовит официальное предложение на 6 миллионов евро. Турецкая команда оценивает Райта в 10 млн.

На ЧМ-2022 Хейджи забил 1 гол в 4 матчах. В 15 матчах чемпионата Турции в этом сезоне на счету Райта 10 голов – он второй бомбардир лиги. Его подробная статистика – здесь.

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37 комментариев

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040474Andrei
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🤣🤣🤣
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Nor Mk
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Импортозамещение
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Барсик Афиногенов
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Ответ адекват
В Казани в Зените играет американец и ничего.
В Единой лиге ВТБ играет куча американцев - и ничего) В КХЛ тоже множество легионеров, в том числе из так называемого "цивилизованного Запада".

В России много иностранцев, но некоторые клоуны живут в какой-то параллельной реальности)
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Александр Кузичкин
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Ответ WelcomeBackPURE
Все кто пишет про баскетболистку, реально думают что провозить содержащие наркотики вещества это законно ? Тогда для вас плохие новости есть
спортс ру давно стали убежищем убогих)
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ EvGe
Ага... а потом его возьмут в заложники как баскетболистку. А локо на последующем суде пойдет паровозом, как наводчик...
В заложники взяли значит её? Ну-ну. Вот просто так, или все-таки она закон нарушила?
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адекват
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Ответ Peter Parker
Хотел бы я увидеть лицо этого игрока, когда он узнал о предложении
В Казани в Зените играет американец и ничего.
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Сергей Александрович
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Кто больший идиот будет? Тот кто эту идею предложил или тот кто подпишет?
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Ранальду с пивком
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А потом выменять его на какого нибудь торговца оружием , не плохой план .
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WelcomeBackPURE
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Все кто пишет про баскетболистку, реально думают что провозить содержащие наркотики вещества это законно ?
Тогда для вас плохие новости есть
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Михаил1970
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Сборная нашего ЖЭКа проявляет интерес к Мбаппе. В качестве бонусов у француза будут льготы на коммуналку.
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Злобный Конь
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Сперва Педриньо, теперь форвард США... "Локомотив" едет по опасно-аварийному участку...
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Плотников Семен
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Американец. Без шансов для Локо.
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EvGe
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Ага... а потом его возьмут в заложники как баскетболистку. А локо на последующем суде пойдет паровозом, как наводчик...
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Алексей Дрожжин
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Как-то мало для игрока с такой статистикой + игрока сборной
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NoWar
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А у Терюшкова спросили?
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justburn
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Так и вижу, как игрок сборной США мчит в Москву
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XavIniesta2008-2015
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Хейджи Райт в фильме "Особенности национального футбола"
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Дядя ТУРА
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Американец в Россию в нынешней ситуации в мире? Похоже на бдсм
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ДМ-1чемпион
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"Локо" это отмывочная контора! Столько бабла впустую потратили, жесть!
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Mihmesh35
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Ответ Peter Parker
Хотел бы я увидеть лицо этого игрока, когда он узнал о предложении
Американцы в КХЛ играют, чем этот хуже
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Мосгорсуд
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Предложить то можно, но навряд ли он согласится
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Yujanin
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Ответ Илюха аналитик
А он поедет?
Если белый,то нет
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Balt
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Не, ну если бы я выбирал между Кристал Пэлас, Аталантой и Локо, то конечно выбрал бы Локо. )))
+35
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Александр Иванов
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Правильно сами разучились играть, зато опыт покупки херни у нас не отнять.
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An Kr
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Ответ Peter Parker
Хотел бы я увидеть лицо этого игрока, когда он узнал о предложении
И в чем проблема? Это же политики.
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