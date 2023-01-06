«Локомотив» предложит 6 млн евро за форварда США и «Антальяспора» Райта (Milliyet)

«Локомотив» хочет подписать форварда сборной .

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По информации Milliyet, «Локо» готовит официальное предложение на 6 миллионов евро. Турецкая команда оценивает Райта в 10 млн.

На ЧМ-2022 Хейджи забил 1 гол в 4 матчах. В 15 матчах чемпионата Турции в этом сезоне на счету Райта 10 голов – он второй бомбардир лиги. Его подробная статистика – здесь.

Пиняев, Глушенков и Лантратов – «Локомотив» хочет перевернуть сезон трансферами