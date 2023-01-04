«Зенит» и «Локо» претендуют на Ингасона. Питерцы предлагают 4,5 млн евро за защитника (Иван Карпов)

Теги Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Сверрир Ингасон Футбол

Сверрир Ингасон может вернуться в Мир РПЛ.

На 29-летнего исландского центрального защитника претендуют «Локомотив» и «Зенит», сообщает журналист Иван Карпов.

Сейчас Ингасон, ранее выступавший за «Ростов», является игроком греческого ПАОК.

«Локомотив» хочет приобрести футболиста в рамках арендного соглашения за 300 тысяч евро и правом выкупа (если сыграет 70% матчей) за 3,5 миллиона евро.

Питерцы предлагают выкупить исландца за 4,5 миллиона евро. Однако греческий клуб настаивает на получении 5,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ингасон провел за ПАОК 17 матчей и забил 1 гол.

24 комментария

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Amalfitano
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Ничего не имею против, но европейцы раз за разом кидают наши клубы а мы опять европейца покупаем. Нелогично.
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Игорь Замаруев
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Ответ Ar Monohrom
Я за ним не слежу но часто вижу его имя в заголовках. Его считают надежным инсайдером?
Для меня его надёжность была доказана его инсайдом, что русский специалист возглавит Спартак. Спустя день Спартак назначает Абаскаля:) вот такой он инсайдер
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sled
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Ответ В Питере Пять
У детей футболистов игра «правда или действие» называется «правда или иван карпов».
Кстати, дети Данни уже в Зените?
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Hunteralex
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Ответ Чётко_как_чечётка
А кому можно верить 100% и чей же он "ручной"? Может какого-нибудь агента или клуба? Обоснуй.
Никому не верь. Данные третьим лицам сливают только ради какой то выгоды.
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RLVedter
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Кстати, недавно в Ростове был неплох.
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Игорь Новиков
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Ответ здоровяк
Игнасон - проверенный вариант высокого уровня внутри РПЛ на года 3-4, который не будет рыпаться куда-то. Ренан - чистая лотерея: от уровня игры до адаптации
Ренан - лотерея под еврокубки. В РПЛ явно хватит уровня.
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Саша Пушкин
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Ответ angry horse
Какая-то утка. Зачем Зениту собирать неликвид? 🤔
Две бюджетные пиявkи, готовы отвалить 4,5 млн евро ...
А вы и дальше собирайте деньги на амуницию для мобиков. Как это работает?
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здоровяк
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Ответ Игорь Новиков
Пытаются за счет Зенита выбить бабла из Локо? Зенит берет молодого и перспективного Ренана. Зачем средний и немолодой исландец-то?
Игнасон - проверенный вариант высокого уровня внутри РПЛ на года 3-4, который не будет рыпаться куда-то. Ренан - чистая лотерея: от уровня игры до адаптации
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marchellinos
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Что он в России забыл и для чего он?
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Сергей Галынский
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Ответ Dmitry Family
Зениту он точно не нужен, они уже взяли молодого бразильцы, возможно купят ещё одного ветерана уровня Ловрена и Ивановича но сейчас верится в это с трудом потому что из европейцев особо никто не поедет в РПЛ без еврокубков
А что там за бразилец молодой? Не встречал новостей
А исландец не нужен, летом еще смотается
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Чётко_как_чечётка
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Ответ В Питере Пять
Карпу верить – себя не уважать. Видимо опять втюхивают что-то Локомотиву и для красоты приписывают интерес Зенита. Ручной Карп как раз для таких дел и создан.
А кому можно верить 100% и чей же он "ручной"? Может какого-нибудь агента или клуба? Обоснуй.
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Дмитрий9779
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Карпов очень часто врёт,нет веры этому гражданину.
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Дмитрий9779
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Товарищ "психо киллер",запрещена у нас пропаганда фильмов,основанных на реальных событиях о Спартаке.)))
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Злобный Конь
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Ингессон... Олдовые болельщики "Зенита" вспомнят .
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Dmitry Family
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Зениту он точно не нужен, они уже взяли молодого бразильцы, возможно купят ещё одного ветерана уровня Ловрена и Ивановича но сейчас верится в это с трудом потому что из европейцев особо никто не поедет в РПЛ без еврокубков
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Ar Monohrom
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Ответ В Питере Пять
Карпу верить – себя не уважать. Видимо опять втюхивают что-то Локомотиву и для красоты приписывают интерес Зенита. Ручной Карп как раз для таких дел и создан.
Я за ним не слежу но часто вижу его имя в заголовках. Его считают надежным инсайдером?
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angry horse
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Какая-то утка. Зачем Зениту собирать неликвид? 🤔
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frankie_Ballenbacher
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Будет топом для РПЛ
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psycho killer
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Хватит писать про зенит, у нас в стране пропаганда зенита запрещена
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Ezra-Matthew Miller
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Ответ Игорь Новиков
Пытаются за счет Зенита выбить бабла из Локо? Зенит берет молодого и перспективного Ренана. Зачем средний и немолодой исландец-то?
Ингасон – не просто какой-то середняк, а с отрывом лучший центр сопоставимой по уровню лиги, интерес логичен
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В Питере Пять
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У детей футболистов игра «правда или действие» называется «правда или иван карпов».
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Игорь Новиков
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Пытаются за счет Зенита выбить бабла из Локо? Зенит берет молодого и перспективного Ренана. Зачем средний и немолодой исландец-то?
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Kenny De Schepper
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Нулина полный. За него доплачивать должны
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В Питере Пять
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Карпу верить – себя не уважать. Видимо опять втюхивают что-то Локомотиву и для красоты приписывают интерес Зенита. Ручной Карп как раз для таких дел и создан.
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