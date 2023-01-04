«Зенит» и «Локо» претендуют на Ингасона. Питерцы предлагают 4,5 млн евро за защитника (Иван Карпов)

Сверрир Ингасон может вернуться в Мир .

На 29-летнего исландского центрального защитника претендуют «Локомотив» и « », сообщает журналист Иван Карпов.

Сейчас Ингасон, ранее выступавший за « », является игроком греческого ПАОК.

« » хочет приобрести футболиста в рамках арендного соглашения за 300 тысяч евро и правом выкупа (если сыграет 70% матчей) за 3,5 миллиона евро.

Питерцы предлагают выкупить исландца за 4,5 миллиона евро. Однако греческий клуб настаивает на получении 5,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ингасон провел за 17 матчей и забил 1 гол.