«Зенит» и «Локо» претендуют на Ингасона. Питерцы предлагают 4,5 млн евро за защитника (Иван Карпов)
Сверрир Ингасон может вернуться в Мир РПЛ.
На 29-летнего исландского центрального защитника претендуют «Локомотив» и «Зенит», сообщает журналист Иван Карпов.
Сейчас Ингасон, ранее выступавший за «Ростов», является игроком греческого ПАОК.
«Локомотив» хочет приобрести футболиста в рамках арендного соглашения за 300 тысяч евро и правом выкупа (если сыграет 70% матчей) за 3,5 миллиона евро.
Питерцы предлагают выкупить исландца за 4,5 миллиона евро. Однако греческий клуб настаивает на получении 5,5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Ингасон провел за ПАОК 17 матчей и забил 1 гол.
А вы и дальше собирайте деньги на амуницию для мобиков. Как это работает?
А исландец не нужен, летом еще смотается