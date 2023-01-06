«Без шансов». Агент американца Райта о переходе в «Локомотив»

Теги Локомотив сборная США по футболу премьер-лига Россия Антальяспор высшая лига Турция возможные трансферы агенты Хейджи Райт Р-Спорт Футбол

Агент форварда сборной США исключил переход игрока в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложит 6 млн евро за нападающего «Антальяспора» Хейджи Райта.

«Без шансов [для «Локомотива»]. Райт – американский футболист», – сказал Митат Халис.

На ЧМ-2022 Хейджи забил 1 гол в 4 матчах. В 15 матчах чемпионата Турции в этом сезоне на счету Райта 10 голов – он второй бомбардир лиги. Его подробная статистика – здесь.

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10 комментариев

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dm1959
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Ответ AloneInTheDark
Получается, что американцы в КХЛ и Единой Лиге ВТБ – какие-то неправильные американцы. Или как это трактовать? Да и не верю я, что агентские выплаты в РПЛ не привлекают данного гражданина. Понимаю, если бы это его мать или отец сказали, но как-то даже неожиданно для агента списывать отказ на политику, учитывая, что его клиент сейчас играет в настоящем оплоте демократии и либерализма – Турции при Эрдогане.
Скорее всего корявый, бесмысленный перевод.
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НЕОЛОК
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А был ли мальчик?
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НЕОЛОК
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Ответ Александр Кузичкин
Я же говорил,что Локо со своим предложением только за щеку возьмет)))) Но нет,меня там обиженки еще минусовали,думают,что их Локо счас времен Овчинникова и является хорошей командой.
И почему я сразу понял что ты из культурной столицы?))
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Александр Кузичкин
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Ответ AloneInTheDark
Получается, что американцы в КХЛ и Единой Лиге ВТБ – какие-то неправильные американцы. Или как это трактовать? Да и не верю я, что агентские выплаты в РПЛ не привлекают данного гражданина. Понимаю, если бы это его мать или отец сказали, но как-то даже неожиданно для агента списывать отказ на политику, учитывая, что его клиент сейчас играет в настоящем оплоте демократии и либерализма – Турции при Эрдогане.
Причем тут политика? Человеком интересуется Аталанта и клубы АПЛ. Он же не умственно отсталый,чтобы выбирать команду-аутсайдер из РФПЛ. Причем его клуб ясно дал понять,что продадут за 10 лямов,а Локо дает лишь 6)). Игроку,который вроде лучший бомбардир Турции+ автор гола в плей оф ЧМ. Повторюсь,Локо с таким предложением в нынешних реалиях возьмет только за щеку,в принципе,они то уже сделали))
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Александр Кузичкин
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Я же говорил,что Локо со своим предложением только за щеку возьмет)))) Но нет,меня там обиженки еще минусовали,думают,что их Локо счас времен Овчинникова и является хорошей командой.
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Ezra-Matthew Miller
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Ответ AloneInTheDark
Получается, что американцы в КХЛ и Единой Лиге ВТБ – какие-то неправильные американцы. Или как это трактовать? Да и не верю я, что агентские выплаты в РПЛ не привлекают данного гражданина. Понимаю, если бы это его мать или отец сказали, но как-то даже неожиданно для агента списывать отказ на политику, учитывая, что его клиент сейчас играет в настоящем оплоте демократии и либерализма – Турции при Эрдогане.
неправильные, да. что, в КХЛ и ЕдЛ вдруг стали играть игроки уровня их лиг и их сборных?)
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OldRedWhite
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Ответ AloneInTheDark
Получается, что американцы в КХЛ и Единой Лиге ВТБ – какие-то неправильные американцы. Или как это трактовать? Да и не верю я, что агентские выплаты в РПЛ не привлекают данного гражданина. Понимаю, если бы это его мать или отец сказали, но как-то даже неожиданно для агента списывать отказ на политику, учитывая, что его клиент сейчас играет в настоящем оплоте демократии и либерализма – Турции при Эрдогане.
Трус он !
Баскетболистка эта американская ему глупостей понарассказывала )))
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AloneInTheDark
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Получается, что американцы в КХЛ и Единой Лиге ВТБ – какие-то неправильные американцы.
Или как это трактовать?
Да и не верю я, что агентские выплаты в РПЛ не привлекают данного гражданина.
Понимаю, если бы это его мать или отец сказали, но как-то даже неожиданно для агента списывать отказ на политику, учитывая, что его клиент сейчас играет в настоящем оплоте демократии и либерализма – Турции при Эрдогане.
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Назар Игорь
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"Без шансов" Какое ëмкое и точное определение дальнейших перспектив развития спорта в России.
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6tspey7tb5
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Значит точно подпишут)))
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