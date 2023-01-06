«Без шансов». Агент американца Райта о переходе в «Локомотив»

Агент форварда сборной США исключил переход игрока в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложит 6 млн евро за нападающего « » .

«Без шансов [для «Локомотива»]. Райт – американский футболист», – сказал Митат Халис.

На ЧМ-2022 Хейджи забил 1 гол в 4 матчах. В 15 матчах чемпионата Турции в этом сезоне на счету Райта 10 голов – он второй бомбардир лиги. Его подробная статистика – здесь.

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