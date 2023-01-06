«Без шансов». Агент американца Райта о переходе в «Локомотив»
Агент форварда сборной США исключил переход игрока в «Локомотив».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложит 6 млн евро за нападающего «Антальяспора» Хейджи Райта.
«Без шансов [для «Локомотива»]. Райт – американский футболист», – сказал Митат Халис.
На ЧМ-2022 Хейджи забил 1 гол в 4 матчах. В 15 матчах чемпионата Турции в этом сезоне на счету Райта 10 голов – он второй бомбардир лиги. Его подробная статистика – здесь.
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Баскетболистка эта американская ему глупостей понарассказывала )))
Или как это трактовать?
Да и не верю я, что агентские выплаты в РПЛ не привлекают данного гражданина.
Понимаю, если бы это его мать или отец сказали, но как-то даже неожиданно для агента списывать отказ на политику, учитывая, что его клиент сейчас играет в настоящем оплоте демократии и либерализма – Турции при Эрдогане.