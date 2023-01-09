« » вышла на чистое первое место в Ла Лиге.

Каталонская команда взяла верх над «Атлетико» (1:0) в выездном матче в рамках 16-го тура чемпионата.

«Барселона» на 3 очка оторвалась от « », потерпевшего в субботу поражение от « » (1:2). В активе «блауграны» 41 балл, а на счету команды из столицы Испании 38 очков.

На третьей позиции в таблице идет «Реал Сосьедад» с 32 очками, четвертое место занимает «Бетис», набравший 28. « » и «Вильярреал» имеют по 27 баллов.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги