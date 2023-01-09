«Барселона» на 3 очка оторвалась от «Реала», став единоличным лидером Ла Лиги
«Барселона» вышла на чистое первое место в Ла Лиге.
Каталонская команда взяла верх над «Атлетико» (1:0) в выездном матче в рамках 16-го тура чемпионата.
«Барселона» на 3 очка оторвалась от «Реал Мадрид», потерпевшего в субботу поражение от «Вильярреала» (1:2). В активе «блауграны» 41 балл, а на счету команды из столицы Испании 38 очков.
На третьей позиции в таблице идет «Реал Сосьедад» с 32 очками, четвертое место занимает «Бетис», набравший 28. «Атлетико» и «Вильярреал» имеют по 27 баллов.
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