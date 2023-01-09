«Барселона» на 3 очка оторвалась от «Реала», став единоличным лидером Ла Лиги

Теги Барселона Реал Мадрид Вильярреал Атлетико Бетис Реал Сосьедад Ла Лига Футбол

«Барселона» вышла на чистое первое место в Ла Лиге.

Каталонская команда взяла верх над «Атлетико» (1:0) в выездном матче в рамках 16-го тура чемпионата.

«Барселона» на 3 очка оторвалась от «Реал Мадрид», потерпевшего в субботу поражение от «Вильярреала» (1:2). В активе «блауграны» 41 балл, а на счету команды из столицы Испании 38 очков.

На третьей позиции в таблице идет «Реал Сосьедад» с 32 очками, четвертое место занимает «Бетис», набравший 28. «Атлетико» и «Вильярреал» имеют по 27 баллов.

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63 комментария

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maxromanov84@mail.ru
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Хорошая бойня будет в ЛаЛиге.. Барса конечно трупы.. даже мяч разучились ватокатить…
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белошип
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Ответ GuruFutbola
Напиши, когда модрик исполнит что-то похожее за всю свою карьерц, что Педри сегодня)
А что исполнил каталонский брусок?)
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Alexlagodny
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Ответ белошип
Если ЛЕшный кабинет с бездарными ПедриГавами станет чемпионом,это будет позором для всей Испании)
Тебе то что до Испании там в мухосранске? )))
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Егор Зуев
И сомнительные, на повторе видно, что Савич упал на Торреса и начал наносить увечья
Это понятно, но Торрес всё-таки ответил на провокацию и зря😢
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Butrymovich Mikalai
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Ответ Дороф
Где ты там семь насчитал? И сколько из них из категории "судья - продажный (греческая буква)..." Факты нужны, а не просто сотрясание воздуха.
https://fbref.com/en/comps/12/La-Liga-Stats

Вот тебе фак ты .....
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GuruFutbola
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Ответ белошип
Если ЛЕшный кабинет с бездарными ПедриГавами станет чемпионом,это будет позором для всей Испании)
Напиши, когда модрик исполнит что-то похожее за всю свою карьерц, что Педри сегодня)
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белошип
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Если ЛЕшный кабинет с бездарными ПедриГавами станет чемпионом,это будет позором для всей Испании)
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Смеющийся Баварец
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Ответ Fan of Sport
Пока все отмечают Араухо, я бы также хотел отметить Кристенсена, просто без шума выполняет свою работу, не делает ничего лишнего, грамотно выбирает позицию, хороший первый пас, в момент его перехода многие в нем сомневались, но он доказывает, что заслуживает место в старте. Главное также продолжать.
Согласен полностью, Кристенсен также отлично в связке с Араухо отыграл. Хорошо видел линию офсайда, не выпадал, в скорости не проигрывал. Пока надежнее выглядит, чем Гарсия
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Дороф
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Ответ rigobersong
Реал пробил 7 пенальти в чемпионате, Барселона пробила 1:)) В каждой игре мадридский политпроект тащат, а нам тут всякие псевдоболельщики говорят, что все по честному:)
Где ты там семь насчитал? И сколько из них из категории "судья - продажный (греческая буква)..."
Факты нужны, а не просто сотрясание воздуха.
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Boni Jek
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Так держать Барселона!!!!
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SO LATER
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Ответ EmAndr_BLR
На Окко сегодня был самый ужасный комментарий матча (Атлетико - Барселона), который когда-либо я слышал в жизни
Меня раздражали только помехи и путаница Гави-Педри
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Raul14
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Спотифай клаб радуется голу после фола)) Позор мирового футбола))
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danik 258808
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Ответ Егор Зуев
Торрес видно, что не вёлся на провокации, на него упал Савич и начал бить
Он ответил, значит повелся
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Дмитрий Евсюков
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Это ещё Де Пауля не было...
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андрэ
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После ЧМ игроки Барсы молодцом, хотя все предпосылки провала были
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El cula elal mundo
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Ответ EmAndr_BLR
На Окко сегодня был самый ужасный комментарий матча (Атлетико - Барселона), который когда-либо я слышал в жизни
Братан есть телефон ?
Тогда в Гугле пиши на английском лайвбалл и там сайт заходишь там всё лиги смотреть можно онлайн режиме
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Butrymovich Mikalai
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Ответ danik 258808
Как же угарно это звучит, когда уже второй год в Ле пылите
Подтянуть матчасть и сойдёшь за умного , можно даже на первый канал выпускать
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rigobersong
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Ответ GuruFutbola
Настоящий реал, тот что сосьедад должен обгонять шутов автобусных и занимать 2 место
Инфоцыганская корона, у более сотни клубов:)
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rigobersong
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Ответ GuruFutbola
Настоящий реал, тот что сосьедад должен обгонять шутов автобусных и занимать 2 место
Да это больше на скам похоже, корону даже Альнаср себе нарисовал:) Не видел у Английских клубов такой чепухи:) Еще и гордятся этим:) А по сути их принуждал франко это сделать:) Но каталонцы и баски не прогнулись!:)
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Егор Зуев
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Автобусники жестко отползают при помощи судейки. Ничего, шпильнем их еще раз в другом класико и спустим на свое привычное серебряное место.
Плаки-плак🤣
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El cula elal mundo
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Ответ Кирилл
Молодцы, выстояли и удержали счет ! Радует, что не провалились в обороне при навале Атлетико во втором тайме. Жаль, что Дембеле в очередной раз не забивает убойные моменты… Спасибо Араухо, что вернулся и отыграл на своем высоком уровне - спасение после удара Гризманна просто шикарно. Надо продолжать в том же духе !
Ещё один сухар спасибо Арухо и игрокам Атлетико Мадрид!
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Butrymovich Mikalai
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Ответ Xabi Alonso78
Рычажный автобусный кабинет сегодня весь матч стоял автобусом против Атлетико, после того, как забил левый гол, где 18-летний шпаненок нагло толкнул защитника
Причём здесь наш реал ?
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Fan of Sport
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Пока все отмечают Араухо, я бы также хотел отметить Кристенсена, просто без шума выполняет свою работу, не делает ничего лишнего, грамотно выбирает позицию, хороший первый пас, в момент его перехода многие в нем сомневались, но он доказывает, что заслуживает место в старте. Главное также продолжать.
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Егор Зуев
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Ответ corazón blanco
Так это же спорт, драйв. Так и должно быть и такие победы намного приятнее ( на мой взгляд), чем разгромы. Ценность их возрастает. Хотя в таблице будь-то разгром, или же такая тяжёлая победа - сухие три очка.
Наконец-то адекватный фанат Реала Мадрида🤝
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Kaloyan Yalamov
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Ответ corazón blanco
Ну тут во многом благодаря быдлу Савичу, не умеет человек достойно проигрывать, в который раз одно и тоже.
Савич за сезон должен набирать по 10-12 красных карточек, то еще быЛДо
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