Хави просит Бускетса остаться в «Барсе» до января 2024 года. Хавбеку придется сократить зарплату вдвое

Хави хочет сохранить в «Барселоне».

У 34-летнего хавбека есть контракт до конца сезона. Но Хави хочет, чтобы Бускетс остался как минимум до января 2024 года, сообщает Diario Sport.

Связано это с трудностями поиска замены для Серджи.

Если Бускетс согласится остаться, ему придется продлить контракт и снизить зарплату в более чем два раза. Отмечается, что такой вариант реален.

Бускетс примет решение в конце сезона в зависимости от результатов и предложений.