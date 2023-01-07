Хави просит Бускетса остаться в «Барсе» до января 2024 года. Хавбеку придется сократить зарплату вдвое
Хави хочет сохранить Серджи Бускетса в «Барселоне».
У 34-летнего хавбека есть контракт до конца сезона. Но Хави хочет, чтобы Бускетс остался как минимум до января 2024 года, сообщает Diario Sport.
Связано это с трудностями поиска замены для Серджи.
Если Бускетс согласится остаться, ему придется продлить контракт и снизить зарплату в более чем два раза. Отмечается, что такой вариант реален.
Бускетс примет решение в конце сезона в зависимости от результатов и предложений.
Всем сокращают и сокращают зарплату, подписывая при этом игроков огромными личками
Причем сокращать предлагают тем же, а других вовсе гонят завершать карьеру