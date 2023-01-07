Хави просит Бускетса остаться в «Барсе» до января 2024 года. Хавбеку придется сократить зарплату вдвое

Теги Барселона Хави Ла Лига Серджи Бускетс Футбол

Хави хочет сохранить Серджи Бускетса в «Барселоне».

У 34-летнего хавбека есть контракт до конца сезона. Но Хави хочет, чтобы Бускетс остался как минимум до января 2024 года, сообщает Diario Sport.

Связано это с трудностями поиска замены для Серджи.

Если Бускетс согласится остаться, ему придется продлить контракт и снизить зарплату в более чем два раза. Отмечается, что такой вариант реален.

Бускетс примет решение в конце сезона в зависимости от результатов и предложений.

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4 комментария

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King_X
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Стыдно за Барселону
Всем сокращают и сокращают зарплату, подписывая при этом игроков огромными личками

Причем сокращать предлагают тем же, а других вовсе гонят завершать карьеру
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GuruFutbola
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Можно отпускать, в примере нет соперников, Хави будет штамповать чемпионаты каждый год так же как когда был игроком)
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Rio de Janeiro
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Ответ Alex1104
Просит остаться, но зарплату срежут вдвое...
Не срежут а грамотно включат рычаги☝️
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Alex1104
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Просит остаться, но зарплату срежут вдвое...
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