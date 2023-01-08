Клубное телевидение «Барселоны» не покажет матч с «Атлетико» из-за забастовки сотрудников.

Работники требуют повышения зарплаты и соблюдения условий труда. По словам председателя рабочего комитета Эрнеста Мендеса, оклад некоторых сотрудников не достигает 1000 евро. Кроме того, работники жалуются на несоблюдение условий труда – в частности, времени отдыха и норм сверхурочной работы.

Компания Telefónica предложила сотрудникам повышение зарплаты в 2023 году, однако сотрудники клубного телевидения «Барселоны» не приняли предложение, посчитав прибавку недостаточной. В рамках забастовки Barça TV прекратит вещание 8 января с 19:45 до 23:45 по местному времени – следовательно, матч 16-го тура Ла Лиги против «Атлетико» освещаться не будет.

Первая забастовка персонала Barça TV состоялась 31 декабря во время матча 15-го тура против «Эспаньола» и была поддержана 100% сотрудников.