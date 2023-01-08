Клубное телевидение «Барселоны» не покажет матч с «Атлетико» из-за забастовки персонала. Некоторые сотрудники получают меньше 1000 евро

Теги Барселона Атлетико Ла Лига телевидение деньги Футбол

Клубное телевидение «Барселоны» не покажет матч с «Атлетико» из-за забастовки сотрудников.

Работники требуют повышения зарплаты и соблюдения условий труда. По словам председателя рабочего комитета Эрнеста Мендеса, оклад некоторых сотрудников не достигает 1000 евро. Кроме того, работники жалуются на несоблюдение условий труда – в частности, времени отдыха и норм сверхурочной работы.

Компания Telefónica предложила сотрудникам повышение зарплаты в 2023 году, однако сотрудники клубного телевидения «Барселоны» не приняли предложение, посчитав прибавку недостаточной. В рамках забастовки Barça TV прекратит вещание 8 января с 19:45 до 23:45 по местному времени – следовательно, матч 16-го тура Ла Лиги против «Атлетико» освещаться не будет.

Первая забастовка персонала Barça TV состоялась 31 декабря во время матча 15-го тура против «Эспаньола» и была поддержана 100% сотрудников.

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81 комментарий

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Julia_Lawyer
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Ответ Пилипенко Дмитрий
А ещё круто, когда одно из самых богатых углеводородами государств мира, платят пенсии по 15 тысяч 🤣
Вы здесь что забыли?
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Julia_Lawyer
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Ответ Shuller18
Я про Барселону, душнила)
Я и раньше полагала, что Вы туповаты и не в состоянии воспринимать читаемое.
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Volgogradets
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Рычаги в действии
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evgshk
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Лапорта в офисе; вызывает секретаршу: «Людочка, пригласите, пожалуйста, ко мне в кабинет Френки де Йонга. Очень нужен, скажите».
Дернуть очередной рычаг?
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Алексей Сметанин
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Ответ vova123456
Да причем тут Барса, если ВСЕ сотрудники компании Телефоники протестуют, не только Барса тв? Теперь понял?
Ему про Фому ,а он про Ерёму🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻
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vova123456
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Ответ Алексей Сметанин
Ну тень то всё равно на клуб отбрасывает!)нравится это тебе или нет…отбросив все эти юридические понятия))думаю ты понимаешь о чем я
Да причем тут Барса, если ВСЕ сотрудники компании Телефоники протестуют, не только Барса тв? Теперь понял?
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Ответ RealFlector
чушь. на 45 в россии вы можете и снять квартиру и сносно жить (в россии, не в москве). а 1000 евро в испании хватит только на самую убогую квартирку в стремном районе. а на еду, мед страховку и прочее денег уже не хватит. неудивительно, что бастуют - сомневаюсь, что без второй работы хоть кто-то у них может существовать.
Когда можно в любой момент на ровном месте отхватить статью за то, что называешь чёрное чёрным или не дай бог короля голым, это нифига не сносно.
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ AlexZhano__
Конечно, охреневаю с подобных новостей, когда компании с многомиллиардным оборотом порой жёстко экономят на работниках. С них не убудет, если они будут платить персоналу хотя бы нормально.
А ещё круто, когда одно из самых богатых углеводородами государств мира, платят пенсии по 15 тысяч 🤣
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ Алексей Гусев
Меньше 1000 евро в год? А если в месяц, то какого хрена их неустраивает? у них жена300 евро в месяцжить можно припеваючи
ты жопой читаешь что ли?
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Ответ Южанин78
Вообще то клубное телевидение не имеет права на трансляцию, они у каналов La Liga и DAZN, клубное телевидение обычно показывает картинкой скамейку запасных и идёт комментарии.
Ну вот это и не покажет, судя по всему.
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Южанин78
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Вообще то клубное телевидение не имеет права на трансляцию, они у каналов La Liga и DAZN, клубное телевидение обычно показывает картинкой скамейку запасных и идёт комментарии.
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Леван Мкртчян
Жесть.Кажется вся ветка тут читать разучилась). Барса ТВ - это спин-офф клуба , там даже система управления другая . Управляют каналом компания "Телефоника" , которая и определяет уровень зарплат сотрудников канала( о чем и говорится в новости). Но тут лепят чушь за чушью комментаторы
Что ? 🤣 ты хоть понял, что ты сказал левочка, в Испании не так юр. лица устроены, как в РФ 🤣
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Пилипенко Дмитрий
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А вы ещё в РФ на зп жалуетесь, говорил вам, загнивает Европа 🤣
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ RealFlector
чушь. на 45 в россии вы можете и снять квартиру и сносно жить (в россии, не в москве). а 1000 евро в испании хватит только на самую убогую квартирку в стремном районе. а на еду, мед страховку и прочее денег уже не хватит. неудивительно, что бастуют - сомневаюсь, что без второй работы хоть кто-то у них может существовать.
Ну про район-то не загибай уже. Полно коллег живет в Малаге (слегка дешевле, чем Барселона, да) но там за 1000 евро можно снять отличную квартиру недалеко от пляжа. А если в областных городках, то еще подешевле, сам думаю переехать через годик-два.
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Shuller18
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Ответ falkao2013
Там позорище в кубке Англии происходит)
Когда у тебя вся команда травмирована, другого ждать не приходится
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Shuller18
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Ответ Julia_Lawyer
Компанию Telefónica S.A.? За что, Шулер, расскажите. Вам для справки перед ответом: "Компания занимает восьмое место в мире среди телекоммуникационных компаний (по рыночной капитализации), обслуживая 325 млн абонентов. Услуги мобильной связи предоставляет под брендами Movistar (Испания и Латинская Америка), O2 (Великобритания и Германия) и VIVO (Бразилия)"//
Я про Барселону, душнила)
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NIK7478
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Ответ Иван_Флягин
В смысле меньше 1000? В России 80% населения столько получают))
Типичная ошибка - сравнивать абсолютные цифры зарплат в разных странах! Структура цен везде разная.Например: в США на пенсию около 900 $ в месяц люди еле-еле сводят концы с концами.
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ Evgeny Alexandrovich
Ну вообще 1000 евро в день это неплохая зп, не знаю чего тут жаловаться
Где ты про "день" прочитал? Речь про месяц.
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aleshon
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Телеканал через час прекратит вещание.
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karimALI
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вопрос! а Леван Мкртчян уже писал про то, что Барса ТВ - это спин-офф клуба , там даже система управления другая .
Управляют каналом компания "Телефоника" , которая и определяет уровень зарплат сотрудников канала???? ))))
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Матвей Суицидин
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Испанцы молодцы, чуть что бастовать. Уверен поднимут им зарплаты. В России сейчас тоже бастует профсоюз Курьер - это доставщики. Надеюсь, у них тоже получится. Все мы сталкивались с ситуацией, что зп не повышают годами пока не потребуешь или пригрозишь уволиться. Но в большой конторе второй вариант работает только с топами. А у работяг должен быть профсоюз нормальный.
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Виктор Войнов
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Ответ Леван Мкртчян
Зачем? Читаю ветку и такое ощущение , что все синхронно с ума сошли)), либо читать разучилась)) Barca TV это спин-офф клуба и акционерное общество ( в отличии от структуры самой Барсы, где управление сосьос). Курирует Барсу ТВ компания Телефоника и она решает вопросы управления и зарплат. В новости так и написано , что Телефоника предложила повысить зарплату, но сотрудники Барса ТВ отказались, посчитав ее ( надбавку) слишком маленькой
А телефоника не может задействовать финансовый рычаг? Вообще то это экономический термин. Их может дёргать хоть кто
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Dinar Ibragimov
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Это неважно, главное купить гению Чави еще 3-4 игрока за 60 лямов на позицию правого вингера и всё придёт в норму!
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Yuriy Chistyakov
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Ответ Том Мунтян
там на ветке про Мадрид глорик NartApsua писал, что отсутствие испанцев в старте у Реала - это позор. Интересно, как этот 🤡 оценивает данную ситуацию с сотрудниками клуба.
Как это связано вообще, 🤡?
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Rainn
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Ответ Бухгалтер2021
блин ты смешной
Приятно услышать похвалу от профессионала 🤡
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