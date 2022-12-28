Агент Барбоза о Ренане: «Все в Бразилии признают, что он потенциальная суперзвезда. Хоть и молод, но играет очень зрело»

рассказал о и Ду Кейросе.

Игроки « » перейдут в « » в рамках обмена на Юри Алберто.

— Ренан — большой талант. Наверное, целесообразно его купить, когда еще цена не очень высока. Потом придется очень много платить. Все в Бразилии признают, что Ренан — потенциальная суперзвезда. Он очень техничный, у него скорость. Хоть Ренан и молод, но играет очень зрело.

— Ренан не может зачахнуть в России? Все-таки другие условия, другая страна. А ему всего 19 лет.

— Вы правы. Но, с другой стороны, он еще очень молод. В таком возрасте адаптация намного легче. Это уже практикуется в Европе: брать очень молодых игроков, иногда в 16-17 лет, чтобы они быстрее приспособились.

— Скорее всего, еще в «Зенит» переходит Ду Кейрос. Как вы считаете, это стоящее приобретение, или будет как с Мантуаном, который не заиграл в Петербурге?

— Это интересный игрок. Одарен технически. Заиграет или нет — это только время покажет. Всегда есть риск, – сказал футбольный агент.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!