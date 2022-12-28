Агент Барбоза о Ренане: «Все в Бразилии признают, что он потенциальная суперзвезда. Хоть и молод, но играет очень зрело»

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Паулу Барбоза Роберт Ренан Футбол

Паулу Барбоза рассказал о Роберте Ренане и Ду Кейросе.

Игроки «Коринтианс» перейдут в «Зенит» в рамках обмена на Юри Алберто.

— Ренан — большой талант. Наверное, целесообразно его купить, когда еще цена не очень высока. Потом придется очень много платить. Все в Бразилии признают, что Ренан — потенциальная суперзвезда. Он очень техничный, у него скорость. Хоть Ренан и молод, но играет очень зрело.

— Ренан не может зачахнуть в России? Все-таки другие условия, другая страна. А ему всего 19 лет.

— Вы правы. Но, с другой стороны, он еще очень молод. В таком возрасте адаптация намного легче. Это уже практикуется в Европе: брать очень молодых игроков, иногда в 16-17 лет, чтобы они быстрее приспособились.

— Скорее всего, еще в «Зенит» переходит Ду Кейрос. Как вы считаете, это стоящее приобретение, или будет как с Мантуаном, который не заиграл в Петербурге?

— Это интересный игрок. Одарен технически. Заиграет или нет — это только время покажет. Всегда есть риск, – сказал футбольный агент.

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6 комментариев

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Spartakus1984
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Ответ Peter Parker
Многообещающие слова, но откуда такой оптимизм? У него всего тысяча минут на про уровне, человек только летом дебютировал. Будет хорошо, если Ренан вырастет в сильного игрока, это имидж лиги, но такие авансы хорошо бы раздавать хотя бы после одного стабильного сезона.
У него всего 1000 минут.(с).Но если чуть чуть ещё подождать, то в Россию его не привезти, (топы Европы уже за ним следят)поэтому приходится рисковать,брать и надеяться,что не окажется средним футболистом.
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Мельников Михаил
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За последние лет 20 штук 10 точно было с самыми огромными авансами из Бразилии. И только Неймар уверенно был в топ-5 рейтинга. Будем посмотреть, конечно.
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Peter Parker
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Многообещающие слова, но откуда такой оптимизм? У него всего тысяча минут на про уровне, человек только летом дебютировал. Будет хорошо, если Ренан вырастет в сильного игрока, это имидж лиги, но такие авансы хорошо бы раздавать хотя бы после одного стабильного сезона.
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Дмитрий9779
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Удачи Ренану в Зените!
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Кирилл.С-Пб
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Всё нормально будет. Малком не даст парню зачахнуть 100% 😁
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Зелёный гопник
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Так много хороших слов про парня!
Надеюсь у него всё получится и добавит надёжности в обороне💪🏻
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