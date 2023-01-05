«Барса» поддержала Умтити, подвергшегося расизму от фанатов «Лацио»: «Мы против жестокости и ксенофобии»

« » осудила расистские выкрики фанатов «Лацио» в адрес .

Умтити, права на которого принадлежат «Барселоне», выступает за итальянский « » на правах аренды. В матче 16-го тура Серии А против «Лацио» (2:1) защитник подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков римского клуба.

«Барселона» полностью поддерживает Самюэля Умтити и твердо выступает против любых форм жестокости, расизма, ксенофобии и нетерпимости», – сообщает официальный аккаунт «Барселоны» в твиттере.

«Лацио» о расизме в адрес Умтити и Банды: «Наши фанаты не расисты. Осуждаем зачинщиков этого презренного и постыдного анахронизма»