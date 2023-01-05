«Барса» поддержала Умтити, подвергшегося расизму от фанатов «Лацио»: «Мы против жестокости и ксенофобии»

Теги Лацио Барселона серия А Италия Ла Лига болельщики Лечче Самюэль Умтити соцсети расизм дискриминация Футбол

«Барселона» осудила расистские выкрики фанатов «Лацио» в адрес Самюэля Умтити.

Умтити, права на которого принадлежат «Барселоне», выступает за итальянский «Лечче» на правах аренды. В матче 16-го тура Серии А против «Лацио» (2:1) защитник подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков римского клуба.

«Барселона» полностью поддерживает Самюэля Умтити и твердо выступает против любых форм жестокости, расизма, ксенофобии и нетерпимости», – сообщает официальный аккаунт «Барселоны» в твиттере.

«Лацио» о расизме в адрес Умтити и Банды: «Наши фанаты не расисты. Осуждаем зачинщиков этого презренного и постыдного анахронизма»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧИКО
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конечно заступиться…. этот товарищ Барсе очень дорого обошёлся и до сих пор тратит денег на него….😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serdida Orayew
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vitalik Barbacari
после такого жеста обязан вернуться и показывать всем что он может)
Я был бы рад такому сценарию, конечно если заиграет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitalik Barbacari
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
после такого жеста обязан вернуться и показывать всем что он может)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Parce
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Papa Paolo
«Но назад не возьмём» добавили представители Барселоны.
А Милан возьмет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Parce
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пускай с винисиусом коллективную жалобу пишут
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fuad Mamedov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мы только за ЛГТБ))
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Papa Paolo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
«Но назад не возьмём» добавили представители Барселоны.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий