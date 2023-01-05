«Лацио» о расизме в адрес Умтити и Банды: «Наши фанаты не расисты. Осуждаем зачинщиков этого презренного и постыдного анахронизма»

«Лацио» осудил расистские выкрики болельщиков во время матча с «Лечче».

В матче 16-го тура Серии А против «Лечче» (1:2) с гостевого сектора, на котором находились болельщики «Лацио», были слышны расистские выкрики, адресованные Ламеку Банде и Самюэлю Умтити.

«Лацио» всегда выступал всеми доступными средствами против любых форм расизма и дискриминации, внедряя инициативы, направленные на подавление этих явлений, повышая осведомленность своих болельщиков по этому вопросу и работая над защитой имиджа.

Сегодня «Лацио» также осуждает зачинщиков этого презренного и постыдного анахронизма, и, как всегда, предложит властям максимальное сотрудничество для выявления виновных.

Фанаты «Лацио» не являются расистами и не могут ассоциироваться с несколькими лицами, которые наносят серьезный вред репутации клуба», – говорится в заявлении клуба.

Фанаты «Лацио» скандировали расистские кричалки в адрес Умтити и Банды на матче с «Лечче»

Cборная Франции поддержала Умтити и Банду, подвергшихся расизму от фанатов «Лацио». Инфантино призвал «заткнуть рты расистам»