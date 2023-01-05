«Лацио» о расизме в адрес Умтити и Банды: «Наши фанаты не расисты. Осуждаем зачинщиков этого презренного и постыдного анахронизма»

Теги Лацио серия А Италия болельщики Лечче Самюэль Умтити Ламек Банда расизм дискриминация Футбол

«Лацио» осудил расистские выкрики болельщиков во время матча с «Лечче».

В матче 16-го тура Серии А против «Лечче» (1:2) с гостевого сектора, на котором находились болельщики «Лацио», были слышны расистские выкрики, адресованные Ламеку Банде и Самюэлю Умтити.

«Лацио» всегда выступал всеми доступными средствами против любых форм расизма и дискриминации, внедряя инициативы, направленные на подавление этих явлений, повышая осведомленность своих болельщиков по этому вопросу и работая над защитой имиджа.

Сегодня «Лацио» также осуждает зачинщиков этого презренного и постыдного анахронизма, и, как всегда, предложит властям максимальное сотрудничество для выявления виновных.

Фанаты «Лацио» не являются расистами и не могут ассоциироваться с несколькими лицами, которые наносят серьезный вред репутации клуба», – говорится в заявлении клуба.

Фанаты «Лацио» скандировали расистские кричалки в адрес Умтити и Банды на матче с «Лечче»

Cборная Франции поддержала Умтити и Банду, подвергшихся расизму от фанатов «Лацио». Инфантино призвал «заткнуть рты расистам»

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10 комментариев

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Yri Yrov
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Гр..е ниггеры
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Добрый Ретроград
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Ответ tony
В Тулу он приезжал в возрасте 18 лет, а может даже и 17. Видимо в Израиле попал к отличному тренеру, что за два года так изменился.
Таки да
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Aleksander Naumow
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Не расисты, но осуждаем их, а кстати как там умтяти сыграл может он просто отыграл хреново.
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tony
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Ответ Гоша Петров
Ламек Банда в основе Лечче играет,а когда его в Арсенал Тула привозили,здесь писали что не ликвидный шлак.
В Тулу он приезжал в возрасте 18 лет, а может даже и 17. Видимо в Израиле попал к отличному тренеру, что за два года так изменился.
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Гоша Петров
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Ламек Банда в основе Лечче играет,а когда его в Арсенал Тула привозили,здесь писали что не ликвидный шлак.
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Hong Kil
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В том, что на свете есть чорные, белый человек не виноват.
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Naides
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Сколько ж проблем доставило Солнце
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wolkov
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Ответ Александр Охотко
Правильно, они фашисты
Да, это важная разница, не нужно путать!!!
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Александр Охотко
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Правильно, они фашисты
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Иван Висс
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Не расисты, просто вскидывает руку к солнцу))))
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