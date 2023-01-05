Cборная Франции поддержала Умтити и Банду, подвергшихся расизму от фанатов «Лацио». Инфантино призвал «заткнуть рты расистам»

поддержала и после расистских оскорблений.

В матче 16-го тура Серии А против «Лечче» (1:2) с гостевого сектора, на котором находились болельщики «Лацио», были слышны расистские выкрики, адресованные Банде и Умтити.

«Выражаем нашу поддержку Самюэлю Умтити и его товарищу по команде Ламеку Банде, ставшим жертвами расистских оскорблений во время последнего матча в составе «Лечче» против римского «Лацио». Мы с тобой, Сэм», – сообщает официальный аккаунт сборной Франции в твиттере.

Заявление в поддержку игроков «Лечче» сделал и .

«В поддержку Самюэля Умтити и Ламека Банды. Давайте громко скажем: «Нет расизму!» Пусть подавляющее большинство болельщиков, являющихся порядочными людьми, поднимется и заткнет расистов раз и навсегда!» – написал президент в соцсетях.

Фанаты «Лацио» скандировали расистские кричалки в адрес Умтити и Банды на матче с «Лечче»