Cборная Франции поддержала Умтити и Банду, подвергшихся расизму от фанатов «Лацио». Инфантино призвал «заткнуть рты расистам»

Теги Лацио Сборная Франции по футболу серия А Италия ФИФА болельщики Лечче Джанни Инфантино Самюэль Умтити соцсети Ламек Банда расизм дискриминация Футбол

Сборная Франции поддержала Самюэля Умтити и Ламека Банду после расистских оскорблений.

В матче 16-го тура Серии А против «Лечче» (1:2) с гостевого сектора, на котором находились болельщики «Лацио», были слышны расистские выкрики, адресованные Банде и Умтити.

«Выражаем нашу поддержку Самюэлю Умтити и его товарищу по команде Ламеку Банде, ставшим жертвами расистских оскорблений во время последнего матча в составе «Лечче» против римского «Лацио». Мы с тобой, Сэм», – сообщает официальный аккаунт сборной Франции в твиттере.

Заявление в поддержку игроков «Лечче» сделал и Джанни Инфантино.

«В поддержку Самюэля Умтити и Ламека Банды. Давайте громко скажем: «Нет расизму!» Пусть подавляющее большинство болельщиков, являющихся порядочными людьми, поднимется и заткнет расистов раз и навсегда!» – написал президент ФИФА в соцсетях.

Фанаты «Лацио» скандировали расистские кричалки в адрес Умтити и Банды на матче с «Лечче»

23 комментария

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Флоренти́но Пéрес
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Cборная Франции поддержала Умтити и его чёрную банду, подвергшихся расизму от фанатов «Лацио».
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Яя
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Ответ d.xoxlov
"Пусть!" Командир нашёлся, чужими руками жар загребать. А он потом отчитается о победе над расизмом.
никто никогда не победит расизм. это эволюционно приобретенное качество способствующее выживанию.
это, как запретить глазу моргать...
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Пилипенко Дмитрий
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Ди Канио походу на стадио Олимпико пришел футбол посмотреть
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Семён Жуйло
Это ж надо услышать, это ж надо обидеться, это ж надо пожаловаться, чтоб пожалели. И все лицемерно выразили поддержку, хотя на самом деле им это глубоко фиолетово. Но плюсиков набрали.
Это же надо, ты слышал что такое эмпатия ?
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Яя
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Ответ Timur Tushkanchik
Адекватная позиция это везде лепить зетки?
Адекватная это - Наши дети пойдут в школу, а их дети будут сидеть в подвалах ???
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Timur Tushkanchik
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Ответ GayHunter _
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Адекватная позиция это везде лепить зетки?
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хренаберка
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А тебе....лысый! Я телефон ни скажу!
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Spartakus1984
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Какой грозный Ифантино,но не пред хозяивами своими из США
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Владимир Владимир
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В гробу мы видали этот Лечче с их дурацким стадионом. Только за этот туалет их надо обратно в другую лигу. Шутка, конечно, потому что дебильные стадионы в Италии почти у всех.
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Андрей Симанов
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Написали бы хоть, чью банду? Какая банда?
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d.xoxlov
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"Пусть!" Командир нашёлся, чужими руками жар загребать. А он потом отчитается о победе над расизмом.
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Александр Зубков
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Тимоти и Банда))
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Ответ Яя
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Яя
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Ответ rigobersong
Фанаты Лацио десятки лет одно и тоже делают, помню у них Макинва легендарный играл, ухали и ему:) А тут прям удивились:)😀
чЁт расистов стали угнетать в последнее время.
А нацистов не трогают
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Ответ Los Galácticos
В Катаре чушь нёс несусветную, селфи с гробом Пеле... все же и так понимают что это за существо.
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Яя
Ответ Zakal
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DolJun
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Ответ Данил Луговский
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при чем тут твои комплексы?) новость почитай)
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Los Galácticos
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Ответ Sergey
Чем тебе насолил лысый?)
В Катаре чушь нёс несусветную, селфи с гробом Пеле... все же и так понимают что это за существо.
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Hong Kil
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Закрыть рты можно только лгбт активистам из Германии.
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Данил Луговский
Ответ DolJun
молодцы конечно, только почему они так же не поддержали после финала чм жюля бартра, которому 50-летний ди мария завершил карьеру?
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rigobersong
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Фанаты Лацио десятки лет одно и тоже делают, помню у них Макинва легендарный играл, ухали и ему:) А тут прям удивились:)😀
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DolJun
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молодцы конечно, только почему они так же не поддержали после финала чм жюля бартра, которому 50-летний ди мария завершил карьеру?
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Xm.md
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Фанаты подвергли расизму целую банду, это как?
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Sergey
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Ответ Los Galácticos
Инфантино не упустит малейшей возможности даже для грязного само пиара, до чего же жалкий человечишка.
Чем тебе насолил лысый?)
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Zakal
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