У «Челси» 5 поражений в 7 последних матчах
«Челси» проиграл 5 раз в 7 последних матчах.
В воскресенье команда тренера Грэма Поттера уступила «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии.
За последние 7 официальных матчей у «Челси» 5 поражения, ничья и победа.
«Челси» впервые за 25 лет вылетел из Кубка Англии в 3-м раунде
У «Челси» 10 травмированных – а тут снова «Сити». Почему все так плохо?
Слишком многое поменялось и все еще меняется, перестраивается в команде.
Постебали Должуньку и достаточно)
5-0-0.
9-0.
Так из топ-клубов только Реал в конце нулевых унижал Пеп персонально.
Хотя Челси не топ-клуб всё же.