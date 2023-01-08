У «Челси» 5 поражений в 7 последних матчах

« » проиграл 5 раз в 7 последних матчах.

В воскресенье команда тренера уступила «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии.

За последние 7 официальных матчей у «Челси» 5 поражения, ничья и победа.

«Челси» впервые за 25 лет вылетел из Кубка Англии в 3-м раунде

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