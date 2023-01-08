У «Челси» 5 поражений в 7 последних матчах

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок Англии Грэм Поттер Футбол

«Челси» проиграл 5 раз в 7 последних матчах.

В воскресенье команда тренера Грэма Поттера уступила «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии.

За последние 7 официальных матчей у «Челси» 5 поражения, ничья и победа.

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69 комментариев

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Александр Зубков
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Ответ Подлый Интригант
А можно его ник плиз
Не поверишь, но Должун.
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Дмитрий Бервинов
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Интересно, что если посмотреть, против кого Челси играл, то не все так плохо: проигрывали только клубам из топ-3 АПЛ (трижды МанСити, по разу Арсеналу и Ньюкаслу). Конечно, клуб с претензиями на выход в ЛЧ должен хоть бы раз в ничью сыграть с кем-то из этой троицы, но и у Челси сейчас всё нехорошо по лазарету и руководству
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#nikon
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Не всё так плохо. Вот если бы было 7 из 7... вот тогда да!
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Подлый Интригант
Поясните что за Должун, а то про него во всех ветках пишут
Интересный экземпляр, вроде фанат Челси, но его можно увидеть везде(особенно на ветках Барсы), но только не на ветках Челси🤓
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Подлый Интригант
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Ответ vladimir.kostrichko
Ну легендарный фанат Челси...Многие говорят про его неадекватность, но я не соглашусь...У Челси очень много неадекватных фанатов, но он из принципа никогда не переходил на личности-да он высказывает иногда очень экзотические мнения, но каждый человек свободен в том, что он говорит, главное других не оскорблять.
А можно его ник плиз
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DolJun
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Ответ Mithrandir2000
Никто не удивлен, потому что это происходит уже 5-ый раз подряд за 13 месяцев. Пятый. 5-0-0. 9-0. Так из топ-клубов только Реал в конце нулевых унижал Пеп персонально. Хотя Челси не топ-клуб всё же.
а реал топ? рычажная барса ща пинает в ла лиге))
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Рискну предположить
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Ответ Александра Александрова
Должун говорит отличный тренер , нужно оставлять )))
Он смотрит в сторону Арсенала и не теряет веру)
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Подлый Интригант
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Ответ Arman FCSM
В конце чемпионата не пропадай
Не пропаду, заодно поищу Спартак где на 5 месте)
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deimon7.7
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Ну и стоило саксам выкручивать руки Абрамовичу? Вот вам какой-то залетный пендос, который выставил из клуба Чеха, Грановскую и Тухеля. Теперь получайте Поттера, кучу непонятных Кукурель и 10 место ещё не предел падения. К - карма.
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Владимир Бадьин
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Ответ vladimir.kostrichko
Ну легендарный фанат Челси...Многие говорят про его неадекватность, но я не соглашусь...У Челси очень много неадекватных фанатов, но он из принципа никогда не переходил на личности-да он высказывает иногда очень экзотические мнения, но каждый человек свободен в том, что он говорит, главное других не оскорблять.
Виртуал подьехал
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Виктор Александров
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Ответ Vaksinator
Энцо, зачем тебе нужен этот Челси, поиграй лучше полгода в Бенфике - трофеи может быть возьмёшь, а летом глядишь и топ клубы тебя захотят!
Пусть переходит к пенсам, подоит их. А после их вылета в чемпионшип уйдёт в топ-клуб.
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Vaksinator
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Энцо, зачем тебе нужен этот Челси, поиграй лучше полгода в Бенфике - трофеи может быть возьмёшь, а летом глядишь и топ клубы тебя захотят!
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Геннадий Туник
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Зато от Абрамовича избавились.
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Айлин 1990
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Должун как ты???)) Всё хорошо у тебя??? Что с лицом???)))
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Мишка Ляшенко
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Ответ Александра Александрова
Должун говорит отличный тренер , нужно оставлять )))
Про Артету так же говорили, так что не спешите с выводами )))
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5hxrb7mywu
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Поттер не Гарри,волшебной палочки нет.Не его уровень Тухель топ
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поколение пепси
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Ответ Shuller18
Поттер не прям чтобы справляется, но с таким лазаретом сложно рассчитывать на большее
его же не лигу чемпионов заставляют брать, там кроме лазаретных, состав приличный
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Arman FCSM
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Ответ Подлый Интригант
Барселона сейчас на первом месте, проснись ты образсказился🤣
В конце чемпионата не пропадай
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vladimir.kostrichko
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Ответ Подлый Интригант
Поясните что за Должун, а то про него во всех ветках пишут
Ну легендарный фанат Челси...Многие говорят про его неадекватность, но я не соглашусь...У Челси очень много неадекватных фанатов, но он из принципа никогда не переходил на личности-да он высказывает иногда очень экзотические мнения, но каждый человек свободен в том, что он говорит, главное других не оскорблять.
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David Avagyan
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Ответ GuruFutbola
Вышел, а чо?
Иди спать.
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sheri_24
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Несправедливо всех собак вешать на Поттера сейчас.
Слишком многое поменялось и все еще меняется, перестраивается в команде.

Постебали Должуньку и достаточно)
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Someone from Internet
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А я верю нашему мистеру Поттеру. Он спасёт Челси от злых чар!
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Shuller18
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Поттер не прям чтобы справляется, но с таким лазаретом сложно рассчитывать на большее
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vladimir.kostrichko
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Сразу же исчез графчик, который посмеивался над другими клубами...Все таки нужны такие отрезки клубам..Останутся только преданные фанаты а глорики поубегают....
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Mithrandir2000
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Ответ DolJun
физручок пеп, никто не удивлен результату глядя на защиту челси
Никто не удивлен, потому что это происходит уже 5-ый раз подряд за 13 месяцев. Пятый.
5-0-0.
9-0.
Так из топ-клубов только Реал в конце нулевых унижал Пеп персонально.
Хотя Челси не топ-клуб всё же.
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