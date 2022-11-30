Президент «ПСЖ» о стоимости клуба в 4+ млрд евро: «Мы построили бренд и бизнес с нуля. Это только начало – проект амбициозный и долгосрочный»

Президент «ПСЖ» оценил бренд клуба более чем в 4 миллиарда евро.

– Правда ли, что новые инвесторы могут войти в «ПСЖ»?

– Есть значительный интерес со стороны инвесторов к клубу, и это фантастика. Им нужны миноритарные доли, и мы общаемся очень открыто.

В этих разговорах оценка клуба превышает 4 миллиарда евро, это не цель [продать клуб], это рыночная оценка. Это невероятно.

Мы построили бренд и бизнес с нуля, и теперь видим результаты своей работы. Помните, что это только начало – наш проект амбициозный и долгосрочный, – сказал .

Ранее он заявил, что владельцы отклонили предложение на 4+ млрд евро: «Не собираемся продавать клуб, но почему бы не продать небольшую долю акций? Думаем о разных предложениях».