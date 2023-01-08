Геннадий Орлов: «Головин сейчас физически преобразился и созрел. Ему бы хотелось перейти в топ-клуб»

Геннадий Орлов считает, что Александр Головин готов к переходу из «Монако» в более сильный клуб.

– Миранчук в «Торино» заявляет о себе, в «Монако» хорошо играет Головин. Жалко, что Сперцян – игрок сборной Армении, но он ведь из нашего футбола. Тот же Хвича тоже из нашего футбола пошел в «Наполи».

Головин сейчас физически преобразился. Выглядит он сейчас совсем иначе. То же самое и Миранчук. Уж не говорю про Хвичу. Плюс Хвичу часто бьют по ногам. И всегда будут бить. Но он терпит, встает и бежит дальше. Это пример для наших новоявленных звезд, которые после фола лежат и апеллируют к арбитру. Месси терпит всю жизнь. Он разве кому-то отвечал грубостью? Надо мстить сопернику, который тебя бьет, забитыми голами.

– Головин перерос «Монако»?

– Это как решат клубы. Я считаю, что он уже созрел. Но у них там свой счет. Мы про него говорим хорошо с точки зрения российского футболиста. Но мы не знаем с точки зрения европейского трансферного рынка. Ему бы, наверное, хотелось перейти в топ-клуб.

Проскакивают какие-то новости, что им кто-то интересуется. Но когда пишут «интересуются», значит работает агент. Я понимаю, что, к примеру, Спаллетти сам связался с Хвичей и сказал, что он ему нужен.

Венгер в свое время то же самое сказал Аршавину. Очень важно, чтобы главный тренер понимал, что футболист будет делать в его команде, – сказал комментатор.