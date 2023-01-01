Головин о победном голе «Бресту»: «Я рад, но на результат работала вся команда»

подвел итоги матча Лиги 1 с « » (1:0).

Российский полузащитник « » стал автором единственного гола в игре.

– Не самая простая игра. Вроде и преимущество было на нашей стороне, и имели неплохие моменты, но долго не получалось открыть счет.

Такие соперники, находящиеся внизу таблицы, бывают очень опасны, им тоже надо цепляться за свои шансы, зарабатывать очки. Наверное, можно сказать, что игра шла до гола. Хорошо, что его забили мы.

– Доволен ли тем, что мой удар принес «Монако» три очка?

– Не совсем верно так ставить вопрос. Да, мой удар оказался решающим, но на результат работала вся команда. И до гола, и после еще оставалось много времени, нужно было сохранять концентрацию. Конечно, рад, что забил, но не будем недооценивать вклад партнеров в эту победу, – сказал Головин.

Что за красоту исполнил Головин! Уронил соперника на колени финтом и ударил в девятку из-за штрафной