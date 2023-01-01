Головин о победном голе «Бресту»: «Я рад, но на результат работала вся команда»

Теги Монако лига 1 Франция Брест Александр Головин Футбол

Александр Головин подвел итоги матча Лиги 1 с «Брестом» (1:0).

Российский полузащитник «Монако» стал автором единственного гола в игре.

– Не самая простая игра. Вроде и преимущество было на нашей стороне, и имели неплохие моменты, но долго не получалось открыть счет.

Такие соперники, находящиеся внизу таблицы, бывают очень опасны, им тоже надо цепляться за свои шансы, зарабатывать очки. Наверное, можно сказать, что игра шла до гола. Хорошо, что его забили мы.

– Доволен ли тем, что мой удар принес «Монако» три очка?

– Не совсем верно так ставить вопрос. Да, мой удар оказался решающим, но на результат работала вся команда. И до гола, и после еще оставалось много времени, нужно было сохранять концентрацию. Конечно, рад, что забил, но не будем недооценивать вклад партнеров в эту победу, – сказал Головин.

Что за красоту исполнил Головин! Уронил соперника на колени финтом и ударил в девятку из-за штрафной  

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6 комментариев

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ProLL
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Хотелось бы, чтобы Саша, наконец, шёл дальше, в клуб повыше уровнем, который, по крайней мере, играет при полных трибунах. Монако в этом плане довольно уныл. Но главное - это чтобы обходился без травм. В Монако вот явно только сейчас, в 4 сезоне поняли, как нужно работать с Головиным, как его правильно физически готовить и он сразу показывает тоновую физуху, что была у него в ЦСКА. А ведь были опасения, у меня в том числе, что Головин просто не вывозит физически такую сложную именно в плане физики лигу, как французская. К счастью, это не так. Значит, потянет и АПЛ. Лишь бы попал к правильным людям, а не к таким вроде тех, кто из него завсегдатая лазарета сделали в предыдущие 3 года.
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Гегенпрессинг Рангника
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Роналду о вылете с ЧМ: я расстроен, но виновата команда
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Я Антиспартаковец
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Странно, что ему не пришло в голову сделать что-то подобное на Евро-2020
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Пирс Морган
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Роналду: "Ты че, дурачок?"
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Пако
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То был действительно классный гол и не случайный т.к. умеет ведь. Саше чаще надо брать на себя смелость бить по воротам соперников
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Фанат Лионеля Месси
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Нормально тут Головина уже во все топ клубы отправили
И так каждый раз ,проводит 5-10 матчей на хорошем уровне,а потом начинаются микротравмы или возвращается на средний уровень
Люди ,успокойтесь ,Головин футболист неплохой ,но если быть объективным ,то на данный момент Монако его потолок:(
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