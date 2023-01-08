Агент после промаха Головина в серии пенальти: «Это всегда лотерея. Он вышел активно, обострял и исполнял много стандартов»
Агент Александра Головина оценил игру хавбека «Монако» в матче с «Родезом» (2:2, 4:5 пен.).
Игра состоялась в рамках 1/32 финала Кубка Франции.
«Монако» играл вторым составом. Саша вышел на 61-й минуте вместе с другими основными игроками. И вышел как всегда активно, брал игру на себя, обострял и исполнял много стандартов как всегда.
А серия пенальти — это всегда лотерея», — сказал Александр Клюев.
Отметим, что Головин исполнял пятый пенальти в послематчевой серии, но не реализовал удар, который мог принести «Монако» победу.
2. Опять сказка про "пенальти – лотерея". Пенальти включает в себя мастерство бьющего бить пенальти, психологический настрой игрока и вратаря соперника, навык и реакцию голкипера и ещё несколько переменных. Это точно не лотерея