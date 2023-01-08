Агент после промаха Головина в серии пенальти: «Это всегда лотерея. Он вышел активно, обострял и исполнял много стандартов»

Теги Монако Кубок Франции Александр Клюев Александр Головин Футбол

Агент Александра Головина оценил игру хавбека «Монако» в матче с «Родезом» (2:2, 4:5 пен.).

Игра состоялась в рамках 1/32 финала Кубка Франции.

«Монако» играл вторым составом. Саша вышел на 61-й минуте вместе с другими основными игроками. И вышел как всегда активно, брал игру на себя, обострял и исполнял много стандартов как всегда.

А серия пенальти — это всегда лотерея», — сказал Александр Клюев.

Отметим, что Головин исполнял пятый пенальти в послематчевой серии, но не реализовал удар, который мог принести «Монако» победу.

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5 комментариев

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mr.snooker
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горящие глаза 🤡
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Учиха Шисуи
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Ответ Игорь Замаруев
1. Вторым составом? Серьёзно? Бен-Йеддер, Желсон, Дисаси, Агиляр, Минамино резко стали резервистами? И это только те, кого я помню. 2. Опять сказка про "пенальти – лотерея". Пенальти включает в себя мастерство бьющего бить пенальти, психологический настрой игрока и вратаря соперника, навык и реакцию голкипера и ещё несколько переменных. Это точно не лотерея
Ты прав, но могут сыграть и другие мелочи! например: неудачно поставить опорную ногу и много всего! 1 промах с пенальти не делает Головина плохим игроком!
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Барсик Юрана
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Бегал, боролся
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Учиха Шисуи
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Даже велкие промахивались с пинальти! Главное не унывать!
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Игорь Замаруев
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1. Вторым составом? Серьёзно? Бен-Йеддер, Желсон, Дисаси, Агиляр, Минамино резко стали резервистами? И это только те, кого я помню.
2. Опять сказка про "пенальти – лотерея". Пенальти включает в себя мастерство бьющего бить пенальти, психологический настрой игрока и вратаря соперника, навык и реакцию голкипера и ещё несколько переменных. Это точно не лотерея
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