Агент после промаха Головина в серии пенальти: «Это всегда лотерея. Он вышел активно, обострял и исполнял много стандартов»

Агент Александра Головина оценил игру хавбека « » в матче с «Родезом» (2:2, 4:5 пен.).

Игра состоялась в рамках 1/32 финала Кубка Франции.

«Монако» играл вторым составом. Саша вышел на 61-й минуте вместе с другими основными игроками. И вышел как всегда активно, брал игру на себя, обострял и исполнял много стандартов как всегда.

А серия пенальти — это всегда лотерея», — сказал .

Отметим, что Головин исполнял пятый пенальти в послематчевой серии, но не реализовал удар, который мог принести «Монако» победу.