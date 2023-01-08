Тренер «Сеуты» Ромеро о Хави: «После матча увидим, кому повезло больше. Он не знает, сколько сил нужно потратить, чтобы быть здесь, – его путь был проще»

Тренер «Сеуты» Хосе Хуан Ромеро недоволен словами Хави.

После вчерашней жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании тренер «Барселоны» сказал, что его команде «впервые повезло» с соперником.

«Я считаю этот комментарий неудачным. Он мог выразить эту мысль иначе. Это не понравилось ни мне, ни команде. Ему повезло, как и нам.

Мы не будем просить у них футболки. Когда матч закончится, мы увидим, кому повезло больше, а кому – меньше. Может, он не знает, сколько сил нужно потратить таким командам, как наша, чтобы оказаться в такой ситуации, потому что у него был куда более простой путь в карьере тренера.

Я не лицемер. Я всегда стараюсь относиться к сопернику с большим уважением. И я всегда уважаю команды из низших дивизионов, ведь я сам оттуда пришел. Мне это не понравилось.

Я восхищаюсь . По моему мнению, это один из величайших футболистов Испании. Он удивил. Мне это не понравилось», – сказал Ромеро.