Тренер «Сеуты» Ромеро о Хави: «После матча увидим, кому повезло больше. Он не знает, сколько сил нужно потратить, чтобы быть здесь, – его путь был проще»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Д3 Испания Сеута Футбол

Тренер «Сеуты» Хосе Хуан Ромеро недоволен словами Хави.

После вчерашней жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании тренер «Барселоны» сказал, что его команде «впервые повезло» с соперником.

«Я считаю этот комментарий неудачным. Он мог выразить эту мысль иначе. Это не понравилось ни мне, ни команде. Ему повезло, как и нам.

Мы не будем просить у них футболки. Когда матч закончится, мы увидим, кому повезло больше, а кому – меньше. Может, он не знает, сколько сил нужно потратить таким командам, как наша, чтобы оказаться в такой ситуации, потому что у него был куда более простой путь в карьере тренера.

Я не лицемер. Я всегда стараюсь относиться к сопернику с большим уважением. И я всегда уважаю команды из низших дивизионов, ведь я сам оттуда пришел. Мне это не понравилось.

Я восхищаюсь Хави. По моему мнению, это один из величайших футболистов Испании. Он удивил. Мне это не понравилось», – сказал Ромеро.

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43 комментария

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ReneHoseman
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Гордость идальго. У итальянцев такого нет
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бек саидов
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Ну зря вы там , суеты...
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Бухгалтер2021
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верно сказал,че хави не начал например с 2-3 дивизиона
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AminO2
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Он же не сказал, что победа заранее гарантирована, всем понятно, что ее надо еще добыть. Но, априори, Валенсия или Бильбао более квалифицированные соперники. Кто это попробует оспорить? Букмекеры?
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Xm.md
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Ответ Яйца Тен Хага
Накидайте плюсов пацаны. Хави физручело!
Если бы не ник, то влепил бы плюс. У Хага нет яиц
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gPk
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Ответ Дмитрий Осипов
А сейчас у него Левандовски. Кто барсе выпал в 1/8 ЛЧ? Ах да...
А сейчас некомпетентные судьи которые в эпоху ВАРа творят что хотят )Отменить гол Педри в первым матче с Интером - это смех ,c тем учетом что буквально в этом сезоне изменили правило игры рукой у игрока атаки и этот гол бы на 100 процентов чистыми ,ну ,а после того как не поставили пенальти в этой же игре когда Дюмфрис просто выставил руку и сыграл ей ,всё стало откровенно ясно)))Не зря судья на ВАРе сидел там же и с Баварией где Дембеле в первом тайме срубил Дэвис в штрафной))
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Абобус Младший
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Хави супер игрок,но Хави плохой тренер
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XavIniesta2008-2015
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Ответ Ivan Ivanych
Похоже, не только на спортсе хави физруком все считают, в испании тоже начинают что-то подозревать...
Как факт того, что тренер Сеуты докопался до слов Хави говорит о тренерских способностях последнего ?
Может, Хосе Хуано Ромеро стоит уделить больше своей команде и своим тренерским способностям ? Когда команда на последнем месте в своём дивизионе, докапываться до слов другого тренера-не самое умное действие
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Дмитрий Осипов
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Ответ gPk
Прошлый сезон? Второе место с учётом того, что брал команду которая шла на 8-9 месте и с тем учётом что зимой из-за травм играл с условными Абде / Люком Де Йонгом , Ютглой, а усилять ту игру выходили всякие Эстанисы Педралолы.
А сейчас у него Левандовски. Кто барсе выпал в 1/8 ЛЧ? Ах да...
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Alex1959
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чаппи хороший тренер
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Дмитрий Яруллин
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Ромеро прав , конечно . Думаю , что при любом исходе матча , Хави признает , что неправильно выразился и скажет это при послематчевом рукопожатии тренеру в лицо
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i-volk
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Суета сует.
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Яйца Тен Хага
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Накидайте плюсов пацаны. Хави физручело!
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gPk
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Ответ Ramin Mamedov
Хави как тренер очень сильно поплыл.. интервью какие то глупые, постоянное нытье, а игры стабильно все никак нет..
Такой бред))) В каком месте у Барселоны нет игры? Первое место тогда за счёт чего? А 6 пропущенных мячей за 15 туров за счёт чего? Удачи?
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gPk
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Ответ Ivan Ivanych
Прошлый сезон как? Даже айнтрахту проиграл, в лч как? Чемп прошлый выиграли что ли? Да и текущий чемпионат еще не закончился...
Прошлый сезон? Второе место с учётом того, что брал команду которая шла на 8-9 месте и с тем учётом что зимой из-за травм играл с условными Абде / Люком Де Йонгом , Ютглой, а усилять ту игру выходили всякие Эстанисы Педралолы.
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Kappa Pride
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Ответ psixyec
Ахахахах, раньше БЧК попускала Бавария, потом Айнтрахт, а теперь пришло время Сеуты. 🤣🤣🤣
Это повезло Интерсити, что пожалел
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Raul14
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Как игрок ну ладно, выше среднего! А как тренер, Чапи никто)
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Яйца Тен Хага
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Какой же хави клоун) Жду матч с МЮ
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Spaten
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Если быстро посмотреть, проступает : Тренер «Реутова»
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e.banko88
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Ну если барса в действительности проиграет, то ждем от топаря чави новых маз: судьи, поле, игроки, венера в фазе луны
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Растиньяк
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красава
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Большой Сэми
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Если слушать Хави, то можно подумать, что кубки команда собирается выигрывать исключительно за счет везения. Вечные жалобы, что им не везет, то первый матч(точнее тайм) против Баварии, то игра с МЮ в плейофф, теперь тут. Может играть нужно соответствующе?!
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corazón blanco
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Правильно говорит, уважать нужно абсолютно любого соперника.
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GuruFutbola
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Ответ фанат Ска хабаровска
Нет, не стоило бы)
Сказал чел, постящий в блог который читает только он один, как иронично)
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Ivan Ivanych
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Ответ Aleksandr Danilov
1 место а Ла Лиге, только физрука на такое способны, согласен
Прошлый сезон как? Даже айнтрахту проиграл, в лч как? Чемп прошлый выиграли что ли? Да и текущий чемпионат еще не закончился...
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