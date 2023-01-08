«МЮ» и «Арсенал» могут купить Абрахама летом. У воспитанника «Челси» 4 гола в 21 игре сезона за «Рому» (La Repubblica)
Нападающий Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ летом.
Как пишет La Repubblica, интерес к 25-летнему форварду «Ромы» проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Эти клубы сделали запросы по поводу возможного перехода англичанина летом.
Будущее Абрахама в «Роме» остается неопределенным. Оно во многом зависит от того, как форвард проведет вторую половину сезона, который пока складывается для него неудачно.
«Юнайтед» и «Арсенал» могут сделать предложения о трансфере Тэмми ближе к лету.
В этом сезоне воспитанник «Челси» забил 4 гола в 21 матче за «Рому». Полную статистику игрока можно изучить здесь.
Только вчера тен Хаг говорил о правильных игроках, повышающих уровень. А Абрахам это трансфер для Вудворда скорее
https://chelseanews.ru/novosti/317181-chelsi-prodast-abrahama-rome-no-dengi-poluchit-lish-v-2024-godu.html