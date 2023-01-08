«МЮ» и «Арсенал» могут купить Абрахама летом. У воспитанника «Челси» 4 гола в 21 игре сезона за «Рому» (La Repubblica)

Теги Рома Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Тэмми Абрахам Футбол

Нападающий Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ летом.

Как пишет La Repubblica, интерес к 25-летнему форварду «Ромы» проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Эти клубы сделали запросы по поводу возможного перехода англичанина летом.

Будущее Абрахама в «Роме» остается неопределенным. Оно во многом зависит от того, как форвард проведет вторую половину сезона, который пока складывается для него неудачно.

«Юнайтед» и «Арсенал» могут сделать предложения о трансфере Тэмми ближе к лету. 

В этом сезоне воспитанник «Челси» забил 4 гола в 21 матче за «Рому». Полную статистику игрока можно изучить здесь.

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40 комментариев

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alexis2020
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Зачем он Арсеналу? Лучше купить на левый фланг Мудрика или Мак Алисстера, а в нападении пусть Жезус бегает или Мартинелли.
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Mc′loud
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Как игрок из команды Моуриньо сможет играть у Тен Хага или Артеты? он же не знает что такое играть вперед)
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mj23.net
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Это почти как МЮ вернул бы Уэлбека)))
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Кухзод Замиров
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Юнайтед, хватит испортить игроков, к кому бы ты не касался, испортишь. Если бы Рэшфорд играл бы в другом клубе Он был бы не хуже Кейна, но не повезло парню что играет за дерьмовым клубом. Если Абрахам выберет Юнайтед, точно такой же будущее ждёт его.
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Алексей Толстюк
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Новость радии новости. Очередной дешевый вброс агентов через желтуху. Он максимум где-то в середняке может оказаться типа Вилы Вулвз Эвертон, но и там не факт что он затащит конкуренцию с Калвертом-Льюином, Воткинсом или тем же Калайджичем
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Уэмбли Стедиум
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Так себе уголёк.4 гола в 21 играх для форварда,. это не годится
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Football Forever
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Вброс. Если и брать то топа, Абрахам так и не стал им.
Только вчера тен Хаг говорил о правильных игроках, повышающих уровень. А Абрахам это трансфер для Вудворда скорее
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Бухгалтер2021
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забирайте
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DolJun
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Ответ мс-мешок
Рашфорд гораздо мощнее
только если сравнивать его с фоденом
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mansur_axe
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Его Челси за 100 обратно выкупит 🤣🤣🤣
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Усатый КозлоБык ©
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Нафига этот шрот?
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Я Гражданин Мира
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Ответ Руслан Чесебиев
Не пойму интереса со стороны больших клубов к нападающим со статистикой например как у него, 4 гола в 21 игре…., он им приглянулся по какому показателю если не брать за основу результативность
А что тогда брат у нападающего если не результативности!?
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Я Гражданин Мира
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Ответ Mekanych Red Devil
Не, ну 4 гола в 21 игре это прям форвард, недостающий для чемпионства. Надо Боули такого топа показать, тем более из академии, вытащит столько, сколько Рома захочет.
Ман юнайтетед удивляет конечно!
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Я Гражданин Мира
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Продать Роналду который забивал 25 голов за сезон как минимум и купить Абрахама который забил 4 гола ,,,,,,
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Tiestorzn17
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Ответ Александр Самбур
Ну и на кой он нам вперся?
Кому «вам»? Ты каким боком к клубам то примазываешься?!
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lilschxxlshxxta
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Ответ Руслан Чесебиев
Не пойму интереса со стороны больших клубов к нападающим со статистикой например как у него, 4 гола в 21 игре…., он им приглянулся по какому показателю если не брать за основу результативность
Согласен. Тем более, что у Арсенала уже есть Жезус, у которого тоже результативность хромает, пора бы уже кого-нибудь по-настоящему забивающего покупать
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Soslan Kusov
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Ответ DolJun
сильный ход! абрахам сильнее любого форварда мю и из двух клубов уступает, разве что, жезусу) надеюсь принесет роме сотку)
Ты че побухал??? Или на приколе??
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Милчик
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Не очень качественное дерево
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Soslan Kusov
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В этом сезоне реализация стала ещё хуже, хотя казалось хуже не бывает! Весь сезон помогать Абрахаму набрать разгон непозволительная роскошь для претендента на ЛЧ. К сожалению альтернативы тоже нет Белотти мертвый, Шомуродов без комментариев. По сути впереди всё держиться на трио Дзаньоло- Пеллегрини- Дибала, причём Дибала самая светлая голова сейчас.
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Даниил Богомазов
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Единственное, за что к Абрааму нет претензий - самоотдача и мотивированность, но реализация - это ужас... И в прошлом сезоне, кстати, тоже, в текущем это просто более явно отражается
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Любезный Коссутий
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Абрахам даже Сериал не тянет - во втором сезоне совсем скис. нафиг он нужен
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мс-мешок
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Ответ DolJun
сильный ход! абрахам сильнее любого форварда мю и из двух клубов уступает, разве что, жезусу) надеюсь принесет роме сотку)
Рашфорд гораздо мощнее
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Obdob
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Ответ Акира_1
Ты его игру в Челси видел? Абрахам был такой же бесполезный, как Обамеянг сейчас. Думаешь зря что ли его Челси не выкупает из Ромы, имея опцию выкупа. 🤭
Челси его не выкупает из Ромы еще и потому, что Рома за него еще не заплатила. Основная часть суммы поступит только в 2024 году.
https://chelseanews.ru/novosti/317181-chelsi-prodast-abrahama-rome-no-dengi-poluchit-lish-v-2024-godu.html
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Obdob
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Ответ LIBerly
Абрахам начал сдавать, продали по хорошей цене
И деньги с продажи Абрахама просто превосходно вложили в Лакаку 🤣
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DolJun
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сильный ход! абрахам сильнее любого форварда мю и из двух клубов уступает, разве что, жезусу) надеюсь принесет роме сотку)
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