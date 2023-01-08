«МЮ» и «Арсенал» могут купить Абрахама летом. У воспитанника «Челси» 4 гола в 21 игре сезона за «Рому» (La Repubblica)

Нападающий Тэмми Абрахам может вернуться в летом.

Как пишет La Repubblica, интерес к 25-летнему форварду «Ромы» проявляют « » и « ». Эти клубы сделали запросы по поводу возможного перехода англичанина летом.

Будущее Абрахама в «Роме» остается неопределенным. Оно во многом зависит от того, как форвард проведет вторую половину сезона, который пока складывается для него неудачно.

«Юнайтед» и «Арсенал» могут сделать предложения о трансфере Тэмми ближе к лету.

В этом сезоне воспитанник «Челси» забил 4 гола в 21 матче за «Рому». Полную статистику игрока можно изучить здесь.