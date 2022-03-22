«МЮ» хочет купить Абрахама летом. У воспитанника «Челси» 23 гола в 40 играх за «Рому»

хочет подписать форварда «Ромы» .

По данным Il Messaggero, летом английский клуб может сделать предложение о трансфере 24-летнего нападающего.

«МЮ» ищет стабильного форварда, чтобы не использовать Криштиану Роналду в роли, которую он не очень любит. Кроме того, у «Юнайтед» есть надежда, что на Абрахама повлияет крепкая дружба с Джейдоном Санчо.

согласится продать англичанина, только если получит очень щедрое предложение.

Летом римляне купили форварда у «Челси» за 40 млн евро и бонусы. В соглашении между клубами прописано, что в 2023 году лондонцы смогут активировать опцию выкупа Абрахама и подписать его за 80 млн евро.

В этом сезоне воспитанник забил 23 гола и отдал 4 передачи в 40 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

Абрахам забил 23 гола за «Рому» в дебютном сезоне – больше Батистуты и Монтеллы. До рекорда Волка – 1 мяч